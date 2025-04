Sadzonki pomidorów potrzebują odpowiednich składników odżywczych, aby dobrze się rozwijać. Oto trzy skuteczne domowe nawozy, które dostarczą im niezbędnych minerałów i mikroelementów niezbędnych do wzrostu, wytworzenia kwiatów i dorodnych owoców. Podajemy też jeden przepis ekstra, na nawóz z pokrzywy, która potrafi pojawiać się już pod koniec marca lub na początku kwietnia. Między nawożeniem sadzonek (możesz naprzemiennie stosować poniższe nawozy), należy je podlewać zwykłą wodą.

Domowy nawóz do sadzonek pomidorów z popiołu drzewnego

Popiół drzewny jest bogaty w potas i fosfor, które wzmacniają system korzeniowy i pobudzają rośliny do kwitnienia. Dodatkowo neutralizuje kwasowość gleby, co sprzyja zdrowemu wzrostowi pomidorów.

Podajemy przepis na litr nawozu. Do malutkich roślin tyle wystarczy. Gdy podrosną i je przesadzisz do gruntu czy docelowych doniczek, będziesz potrzebować go więcej. Po prostu zachowaj proporcje popiołu do wody.

Składniki:

2 łyżki popiołu drzewnego,

1 litr wody.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj popiół z wodą i pozostaw na 24 godziny. Przed użyciem dokładnie wymieszaj. Podlewaj sadzonki pomidorów raz na 2 tygodnie, wwlewającnawóz prosto do gleby. Unikaj kontaktu listków z nawozem.

Nawóz drożdżowy do sadzonek pomidorów

Drożdże są źródłem witamin z grupy B oraz mikroelementów, które stymulują rozwój systemu korzeniowego i przyspieszają wzrost roślin.

Składniki:

25 g świeżych drożdży (lub 7 g suchych),

1 litr ciepłej wody,

1 łyżeczka cukru.

Sposób przygotowania:

Rozpuść drożdże i cukier w ciepłej wodzie. Odstaw na kilka godzin, aby drożdże zaczęły fermentować. Przed podlaniem sadzonek, rozcieńcz roztwór w stosunku 1:10 (1 część nawozu na 10 części wody). Podlewaj pomidory raz na 10–14 dni.

fot. Przepisy na domowe nawozy do sadzonek pomidorów/ Adobe Stock, schankz

Domowy nawóz ze skórek banana dla sadzonek pomidorów

Skórki od banana jako nawóz również się sprawdzi. To świetne, naturalne źródło potasu, fosforu i wapnia, które wspierają wzrost sadzonek pomidorów, wzmacniają ich korzenie i poprawiają kwitnienie.

Składniki:

2-3 skórki od banana (świeże lub suszone),

1 litr wody.

Sposób przygotowania:

Pokrój skórki banana na małe kawałki. Zalej je 1 litrem wody i odstaw na 24–48 godzin. Przecedź roztwór i używaj do podlewania sadzonek raz na 7–10 dni.

Przepis bonusowy: nawóz z pokrzywy

Gdy w ogródku lub na pobliskich nieużytkach zobaczysz młode pokrzywy, nazbieraj je. Z nich też zrobisz nawóz, który idealnie nadaje się do posadzonych już w gruncie sadzonek pomidorów. Potrzebujesz 0,5 kg pokrzywy i 5 litrów wody (lub 1 kg pokrzywy i 10 l wody). Zalej liście i łodygi (usuń korzenie) ciepłą wodą i odstaw na 14 dni. Najlepiej na dworze, bo mieszanina będzie wydzielać przykry zapach.

Po tym czasie przecedź przez sito. Rozcieńcz w proporcji 1:10 z wodą (1 część nawozu, 10 części wody) i podlewaj sadzonki co 10 dni. Pokrzywa zawiera azot, który wspomaga wzrost liści i łodyg, oraz minerały takie jak potas i żelazo, które wzmacniają rośliny i poprawiają ich odporność.

