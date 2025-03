Jeżówki to niezwykle wdzięczne rośliny, które z pewnością wzbogacą każdy ogród swoją urodą i różnorodnością kolorów. Dzięki łatwości uprawy i niewielkim wymaganiom są idealne zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych ogrodników. Wybierając odpowiednie odmiany i dbając o podstawowe potrzeby roślin, możemy cieszyć się pięknymi kwiatami przez całe lato.

Reklama

Spis treści:

Jeżówki to piękna dekoracja ogrodu, które możesz uprawiać także w donicy na balkonie. Występuje w wielu ozdobnych odmianach, które różnią się od siebie kolorem i kształtem kwiatów, a także docelową wysokością. Warto wiedzieć, że jeżówka ma właściwości zdrowotne i może pomóc w przypadku sezonowych przeziębień.

Jest to także roślina miododajna, a zatem przyciąga owady zapylające. Idealnie nadaje się jako kwiat cięty do wazonu, nadaje się także do suszenia. Mają delikatny, niedrażniący zapach i cudnie prezentują się w każdym ogrodzie.

Najpopularniejsze odmiany jeżówki to:

Jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea): najbardziej znana odmiana o różowopurpurowych kwiatach z charakterystycznym, kolczastym środkiem. Osiąga od 60 cm do 1,5 m. Idealna na rabaty, do ogrodów naturalistycznych oraz jako roślina lecznicza.

(Echinacea purpurea): najbardziej znana odmiana o różowopurpurowych kwiatach z charakterystycznym, kolczastym środkiem. Osiąga od 60 cm do 1,5 m. Idealna na rabaty, do ogrodów naturalistycznych oraz jako roślina lecznicza. Jeżówka blada (Echinacea pallida): cechuje się bladoróżowymi, wąskimi płatkami, które często zwisają w dół. Osiąga około 90 cm. Doskonała do ogrodów w stylu preriowym i naturalistycznym.

(Echinacea pallida): cechuje się bladoróżowymi, wąskimi płatkami, które często zwisają w dół. Osiąga około 90 cm. Doskonała do ogrodów w stylu preriowym i naturalistycznym. Jeżówka żółta (Echinacea paradoxa): to jedyna odmiana jeżówki o żółtych kwiatach. Osiąga około 60-90 cm. Świetnie prezentuje się na rabatach.

(Echinacea paradoxa): to jedyna odmiana jeżówki o żółtych kwiatach. Osiąga około 60-90 cm. Świetnie prezentuje się na rabatach. Jeżówka 'Magnus' : popularna odmiana ogrodowa z dużymi, intensywnie różowymi kwiatami. Zwykle ma ok. 90 cm. Idealna jako tzw. roślina akcentująca.

: popularna odmiana ogrodowa z dużymi, intensywnie różowymi kwiatami. Zwykle ma ok. 90 cm. Idealna jako tzw. roślina akcentująca. Jeżówka 'Green Envy': nietypowa odmiana o zielonkawych kwiatach z różowym środkiem. Ma ok. 80 cm wysokości. Doskonała jako roślina akcentująca, zdecydowanie przyciągająca uwagę w ogrodzie.

fot. Jeżówki w ogrodzie: odmiany/Adobe Stock, percent

Uprawa jeżówki nie należy do trudnych, roślina ma raczej standardowe wymagania i nie sprawia problemów podczas hodowania w gruncie czy donicy. Jeżówki najlepiej rosną w pełnym słońcu, ale tolerują również półcień. Ważne jest, aby miejsce było dobrze nasłonecznione przez co najmniej 6 godzin dziennie.

Preferują gleby przepuszczalne, umiarkowanie wilgotne, o neutralnym pH. Jeżówki nie lubią stagnującej wody, dlatego ważne jest, aby gleba była dobrze zdrenowana.

Jeżówki są odporne na suszę, ale młode rośliny wymagają regularnego podlewania, aż dobrze się ukorzenią. Później podlewanie można ograniczyć. Warto na bieżąco usuwać przekwitłe kwiatostany, co pobudzi roślinę do wydawania nowych pąków. Na zimę można przyciąć łodygi na wysokość kilku centymetrów.

Rośliny te nie są bardzo wymagające, jeśli chodzi o nawożenie. Wystarczy wiosną zastosować kompost lub nawóz organiczny.

fot. Uprawa jeżówki w ogrodzie nie jest trudna/Adobe Stock, Yanik Chauvin

Najlepiej kupować sadzonki jeżówki w renomowanych szkółkach ogrodniczych, które oferują zdrowe i dobrze ukorzenione rośliny. Przy wyborze sadzonek zwróć uwagę również na stan liści i korzeni. Liście powinny być zdrowe, bez oznak chorób czy szkodników. Przyglądaj się im przede wszystkim wtedy, kiedy sadzonki znajdujesz w dużych marketach budowlanych.

Korzenie powinny być białe i mocne, bez oznak zgnilizny. Wybierz również odmiany dostosowane do warunków panujących w twoim ogrodzie oraz takie, które będą współgrały z innymi roślinami w kompozycji.

Jeżówki można rozmnażać przez podział korzeni lub z nasion. Podział najlepiej przeprowadzać wczesną wiosną, a nasiona wysiewać jesienią lub wczesną wiosną.

Reklama

Czytaj także:

Jakie owady są podobne do osy?

Uprawa ananasa w doniczce

Jak stosować nawóz z drożdży?