Begonia bulwiasta to jeden z najpiękniejszych i najmniej kapryśnych kwiatów, jakie warto wiosną posadzić w swoim ogrodzie. A potem cieszyć się nim aż do jesiennych przymrozków.

Posadzona w maju, begonia bardzo szybko się rozrasta, przypominając niewielką krzewinkę obsypaną kwiatami. Najwięcej jest odmian czerwonych i różowych, ale są także białe, bardzo eleganckie, żółte i łososiowe. Wielką zaletą begonii bulwiastej jest też to, że lubi cień. Może więc zdobić te zakątki ogrodu, do których słońce nieczęsto zagląda.

Begonia bulwiasta ma nieregularny pokrój, jej łodygi są wzniesione ku górze lub zwisające w zależności od odmiany. Ta bylina cebulowa osiąga ok. 20-30 cm wysokości. Roślina jest mięsista i dość sztywna w dotyku, liście mają kształt sercowato-lancetowaty, u nasady nierówny i są bardzo piłkowane.

Blaszka listna begonii bulwiastej jest gruba, błyszcząca i ciemnozielona, ale dopiero kwiaty begonii stanowią o jej iście dekoracyjnym charakterze. Liczne kolorystyczne odmiany begonii sprawiają, że cieszy się ogromną sympatią amatorów i ogrodników.

Begonia bulwiasta charakteryzuje się dość prędkim wzrostem i rozgałęzieniem, dzięki czemu może na tyle powiększyć swoją objętość, że z małej krzewinki możesz otrzymać kilkadziesiąt pięknych, delikatnych kwiatów. Trudno je skategoryzować - niektórzy porównują je do delikatnych płatków róży angielskiej, róży pnącej czy azalii, a inni do stłoczonych motyli.

Kiedy kwitnie begonia? Begonia ogrodowa kwitnie od maja-czerwca aż do pierwszych przymrozków, więc jest nieodzowną ozdobą ogrodu.

Odmiany begonii bulwiastej liczy się w setkach. Roślina, która powstała w wyniku skrzyżowania licznych gatunków z Afryki i Andów, ma dziś wiele atrakcyjnych odmian.

Begonia bulwiasta pełnokwiatowa (zwana też wielokwiatową) . Uważana jest za najpiękniejszą i uprawia się ją najczęściej. Jej kwiaty są pełne, przypominają nieco róże. Mogą być białe, żółte, różowe, pomarańczowe i czerwone, zdarzają się także odmiany bordowe lub dwubarwne, na przykład białe z ciemnoczerwoną obwódką. Rośliny posadzone na rabacie osiągają wysokość 20-30 cm.

Także ma pełne kwiaty, a ich płatki są lekko postrzępione. Wyglądem przypominają nieco goździki. Begonia strzępiasta może być biała, pomarańczowa, różowa, czerwona lub żółta. Begonia bulwiasta zwisająca, inaczej kaskadowa. Wytwarza długie pędy pokryte drobnymi kwiatami, pełnymi lub pojedynczymi. To idealna roślina na zacieniony balkon. Piękną odmianą jest np. Illumination Apricot, której kwiaty osiągają średnicę około 10 cm oraz begonia boliwijska czerwona ciemnolistna.

Begonia bulwiasta (np. Begonia Semperflorens czy begonia Tuberhybrida) to łatwa w uprawie roślina wieloletnia. Pielęgnacja begonii nie jest skomplikowana. Wspaniale prezentuje się praktycznie wszędzie, jest bardzo uniwersalna i niezwykle popularna. Te piękne kwiaty będą zdobić twój balkon, taras lub ogrodowe rabaty przez cały sezon, jeśli zapewnisz im odpowiednie warunki.

Sadzenie bulw begonii



Na początku marca bulwy sadzi się do doniczek, w żyznym przepuszczalnym podłożu, przykrywając cienką, półcentymetrową warstwą ziemi. Zwróć uwagę, by wgłębienie bulwy było skierowane do góry, a strona wypukła do dołu. Rośliny trzeba przechować w temperaturze ok. 18-20°C, w widnym pomieszczeniu.

Begonia na balkon czy do gruntu



Begonia bulwiasta świetnie czuje się zarówno na balkonie, jak i w gruncie pośród innych roślin, które nieco osłonią ją od wiatru i słońca. Oczywiście jeśli nie masz własnych sadzonek, kupisz je z łatwością w centrach ogrodniczych. Druga połowa maja to dobry czas na sadzenie ich na zewnątrz, wcześniej to ryzykowne, bo begonie źle znoszą niskie temperatury. Pamiętaj, by między sadzonkami zachować rozstaw około 25 cm, bardzo się rozrastają.

Stanowisko dla begonii bulwiastej



Powinno być widne, ale nie bezpośrednio nasłonecznione. Mięsiste liście begonii bulwiastej w czasie upału łatwo ulegają poparzeniu. Odpowiednie będzie miejsce lekko zacienione. Rabata od strony wschodniej, będzie lepsza od tej narażonej na silne południowe słońce. A ponieważ kruche łodygi mogą się łamać przy silnym wietrze, lepiej wybrać osłonięty zakątek, zwłaszcza dla odmian kaskadowych.

Begonia bulwiasta - jaka gleba



Idealna będzie żyzna, próchnicza, przepuszczalna, o lekko kwaśnym odczynie pH.

Podlewanie begonii bulwiastej



Podłoże powinno być stale wilgotne, jednak w donicach i pojemnikach woda nie może zalegać. To powoduje gnicie korzeni i zwiększa ryzyko chorób. Uważaj też, by przy podlewaniu begonii nie moczyć liści i kwiatów. Najlepiej podlewać rano, w razie potrzeby również przed wieczorem.

Nawożenie begonii - czy to konieczne



Aby begonie cały czas kwitły i tworzyły kolejne pąki, trzeba je zasilać. Najlepsze są specjalistyczne mieszanki nawozowe przeznaczone do begonii lub kwiatów kwitnących.

Begonie bulwiaste nie chorują często. Bywa jednak, że atakują je mszyce oraz inne powszechne szkodniki roślin doniczkowych i ogrodowych. Może także pojawić się choroba, np. mączniak (jasne, mączyste plamy na liściach), szara pleśń (pąki kwiatowe brązowieją i zamierają, płatki pokrywają się brunatnymi plamami) lub zaraza bakteryjna (na łodygach widać ciemne smugi, a na liściach brązowe plamy). Wtedy trzeba delikatnie usunąć zainfekowane części, a rośliny opryskać specjalistycznym nawozem.

Begonię mogą też zaatakować wciornastki. Poznasz to po tym, że na płatkach pojawią się żółte i brązowe palmy, a kwiaty i liście będą lekko zniekształcone. Pod lupą można wtedy dojrzeć przecinkowate osobniki dorosłe i białe larwy. Zwalczamy je, opryskując roślinę specjalnym środkiem 2-3 razy w tygodniowych odstępach.

Begonie bulwiaste są wrażliwe na niską temperaturę. Nie przetrwają zimy na zewnątrz, nawet gdybyśmy je dobrze okryli. Zaraz po pierwszym przymrozku należy je wyjąć z pojemników, otrzepać delikatnie z ziemi i przyciąć na wysokości około 2 cm nad bulwą.

Po dwóch dniach, gdy ziemia lekko obeschnie, trzeba bulwy jeszcze oczyścić z resztek ziemi, usunąć te chore i uszkodzone, po czym zostawić w przewiewnym miejscu. Układa się je w tekturowych pudełkach lub drewnianych skrzynkach i przesypuje torfem lub piaskiem, aby już bardziej nie wysychały. Temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić 3 – 10 stopni Celsjusza.

Bulwy begonii bulwiastej, które dobrze przetrwały zimę, można znów posadzić w doniczkach lub skrzynkach w lutym lub marcu. Zalecana głębokość sadzenia to 5–8 cm. Wtedy można też rozmnożyć begonie. Rozmnażanie jest proste – bulwy dzielimy tak, aby każdy fragment posiadał co najmniej jeden żywy pączek. Takie fragmenty sadzimy osobno.

Pojemniki z begoniami przenosimy do widnego pomieszczenia, w którym temperatura wynosi około 18 stopni Celsjusza. Regularnie je podlewamy. Na zewnątrz przenosimy rośliny w drugiej połowie maja, gdy nie ma już przymrozków.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 25.09.2017 przez Barbarę Lasotę.

