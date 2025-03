Gwiazda betlejemska (poinsecja) to piękny kwiat, który zdobi wnętrza wielu domów w okresie bożonarodzeniowym. Chyba żadna inna roślina doniczkowa aż tak bardzo nie kojarzy się z wigilijnym stołem, jak właśnie poinsecja. Jej intensywne, czerwone kwiaty, (bywają też białe, różowe lub biszkoptowe), a właściwie przykwiatki, dodają magii każdemu wnętrzu.

Reklama

Zwykle jednak zapominamy o niej tuż po Nowym Roku, a szkoda, bo choć trudno o ponowne kwitnienie, już same liście są wyjątkowo dekoracyjne.

Ciekawostka: poinsecja występuje pod kilkoma nazwami. Najbardziej znaną jest oczywiście gwiazda betlejemska, inne, rzadziej używane to wilczomlecz nadobny lub wilczomlecz piękny.

Spis treści:

W okresie przedświątecznym gwiazdę betlejemską kupisz w każdej kwiaciarni, na targu czy w supermarkecie. Za najtańszy, najmniejszy egzemplarz tej rośliny zapłacisz kilka złotych. Aby jednak długo cieszyć się walorami dekoracyjnymi poinsecji, warto wybrać taką, która nie umrze zaraz po świętach.

Zwróć uwagę na kilka rzeczy:

zdrowy wygląd liści, brak odbarwień i uszkodzeń mechanicznych;

i uszkodzeń mechanicznych; stan pąków kwiatowych na szczycie;

odpowiednią wilgotność podłoża.

Nie kupuj gwiazdy betlejemskiej, która już w sklepie została przelana - poinsecja nie lubi nadmiernego podlewania. Liście gwiazdy betlejemskiej powinny być sprężyste, ciemnozielone. Jej liście nie powinny też żółknąć od spodu - sugeruje to złą kondycję rośliny. Może to świadczyć o przesuszeniu lub wychłodzeniu.

Gwiazdę betlejemską mogą atakować mszyce, mączliki, przędziorki. Przyjrzyj się roślinie przed zakupem: inaczej możesz te szkodniki przynieść do domu, a stamtąd już o krok od zarażenia innych roślin doniczkowych.

Pojedyncze plamy na liściach mogą świadczyć o chorobie grzybowej - kiedy tylko zauważysz je na swojej roślinie, usuń je.

Niektórzy sprzedawcy choinek oferują także sprzedaż jemioły czy chociażby poinsecji. Niestety łatwo wówczas o wychłodzenie rośliny. Zakup takiego egzemplarza trzeba traktować jako jednorazowy - najprawdopodobniej długo nie postoi, w domu zacznie masowo zrzucać liście i straci swoje walory dekoracyjne.

Gwiazdy betlejemskiej zdecydowanie nie warto kupować w mroźny dzień. Pamiętaj też o tym, by kupując poinsecję w kwiaciarni czy markecie, dobrze zabezpieczyć ją na czas transportu. Nawet kilka minut na mrozie może jej zaszkodzić.

Pod koniec zimy poinsecja zaczyna przechodzić w stan spoczynku. To idealny moment, by przyciąć jej pędy, co pozwoli roślinie skupić energię na regeneracji. Skróć wszystkie pędy na wysokość kilku centymetrów, zostawiając tylko kilka pąków na każdym z nich.

To naturalna reakcja rośliny, więc nie martw się, jeśli po przycięciu roślina straci wszystkie liście - to zupełnie normalne. Gwiazda betlejemska może wyglądać wówczas nieco mniej atrakcyjnie, ale dzięki temu będzie miała szansę na zdrowy rozwój w kolejnych miesiącach.

Po przycięciu gwiazdę betlejemską należy przenieść w chłodniejsze miejsce na okres od 4 do 6 tygodni. Optymalna temperatura do jej odpoczynku to 12-15 stopni. W tym czasie roślina nie wymaga podlewania ani nawożenia, a także nie potrzebuje dostępu do światła. Warto za to zadbać o to, aby miejsce było ciche i spokojne, aby roślina mogła się regenerować.

Po tym czasie przesadź roślinę do świeżej ziemi, aby zapewnić jej odpowiednią przestrzeń do wzrostu. Ustaw ją w jasnym miejscu, najlepiej w pobliżu okna, aby mogła korzystać z naturalnego światła. Zacznij obficie podlewać roślinę, kiedy zauważysz, że pędy zaczynają odrastać. Wówczas możesz również rozpocząć nawożenie, by wspomóc jej dalszy rozwój.

fot. Jak pielęgnować gwiazdę betlejemską/Adobe Stock, New Africa

Poinsecja najlepiej czuje się w jasnych miejscach, ale z pewnymi zastrzeżeniami. Choć uwielbia światło, nie toleruje bezpośredniego nasłonecznienia, które może sprawić, że jej liście mogą ulec poparzeniom. Dlatego warto postawić ją w pobliżu okna, ale w miejscu, gdzie promienie słoneczne nie będą padały bezpośrednio na jej liście.

Zbyt intensywne światło może sprawić, że straci swój urok, a zamiast efektownych czerwonych kwiatów zobaczysz brązowe plamy na liściach.

Pamiętaj też, że poinsecja pochodzi z Meksyku, gdzie osiąga duże rozmiary, najlepiej radzi sobie w klimacie tropikalnym lub subtropikalnym - jest zupełnie nieodporna na mróz. Zbyt niskie temperatury mogą poważnie zaszkodzić roślinie - idealnie jest, gdy temperatura w pomieszczeniu nie spada poniżej 18 stopni. Roślina bardzo źle znosi też wystawianie na przeciągi.

Objawy przechłodzenia rośliny to żółknięcie i opadanie liści, a potem także kolorowych przykwiatków. Już chwilowe przechłodzenie rośliny może ją osłabić. W mieszkaniu należy staranie dobrać miejsce dla naszej bożonarodzeniowej, zielonej ozdoby.

Z kolei zbyt wysoka temperatura, zwłaszcza w połączeniu z suchym powietrzem, może prowadzić do szybszego opadania liści i utraty walorów estetycznych. Warto więc unikać ustawiania gwiazdy betlejemskiej zbyt blisko kaloryfera lub grzejnika.

Gwiazda betlejemska potrafi urzekać swoim pięknem przez długi czas. Jeśli zapewnisz jej odpowiednie warunki i pielęgnację, poinsecja może kwitnąć przez około dwa miesiące, a jej intensywne barwy będą przyciągać wzrok każdego gościa. Aby jednak tak się stało, musisz pamiętać o kilku podstawowych zasadach pielęgnacyjnych, które pomogą utrzymać roślinę w dobrej kondycji.

Podlewanie gwiazdy betlejemskiej

Poinsecja to roślina, która nie lubi ani przelania, ani przesuszenia. Jest też bardzo wrażliwa na zmiany w poziomie wilgotności podłoża, dlatego warto regularnie sprawdzać stan ziemi w doniczce. Jeśli podłoże zacznie wysychać, roślina szybko straci swoje liście, a przykwiatki przestaną być efektowne.

Zwróć też uwagę na ilość wody. Zbyt dużo może prowadzić do gnicia korzeni, a zbyt mało - do obumierania liści. W sezonie wegetacyjnym gwiazda betlejemska powinna być podlewana regularnie - nawet co drugi dzień, ale za to niewielką ilością wody.

Ważne jest, aby nie pozwolić jej na całkowite wyschnięcie, ale i nie przelać. Pamiętaj też, by nie zostawiać w doniczce wody, która nie zostanie wchłonięta przez podłoże. Jeśli zauważysz nadmiar wody w podstawce, od razu ją usuń.

Przycinanie gwiazdy betlejemskiej

Po zakończeniu kwitnienia, czyli gdy przykwiatki zaczynają tracić swoją intensywność, warto przyciąć gwiazdę betlejemską. Przycinanie rośliny nie tylko poprawia jej wygląd, ale także stymuluje jej dalszy wzrost.

Poinsecję należy przyciąć na wysokości 10-15 cm od podstawy, usuwając przekwitłe pędy i gałęzie. Ważne jest, aby nie przesadzić - pozostawienie kilku pąków na pędach pomoże roślinie w regeneracji i wspomoże jej przyszłe kwitnienie.

Dzięki temu roślina stanie się bardziej gęsta, a jej pędy będą silniejsze. Po przycięciu musisz zadbać o odpowiednią wilgotność i temperaturę, aby roślina mogła szybko się zregenerować.

Nawożenie gwiazdy betlejemskiej

W okresie wegetacyjnym, najlepiej od wiosny do jesieni, dobrze jest nawozić gwiazdę betlejemską co 2 tygodnie. W okresie zimowym, gdy roślina jest w fazie spoczynku, nie ma potrzeby nawożenia, a wręcz może to zaszkodzić. Jeśli kupisz poinsecję w grudniu, poczekaj z nawożeniem do momentu, gdy roślina zacznie intensywnie rosnąć po zakończeniu okresu spoczynku.

Poinsecja reaguje na nawożenie wyjątkowo dobrze, co pozwala jej nie tylko pięknie kwitnąć, ale również zdrowo rosnąć. Pamiętaj jednak, by nie przesadzać z ilością - zbyt duża dawka może zaszkodzić roślinie i spowodować jej osłabienie.

Jak rozmnażać gwiazdę betlejemską?

Rozmnażanie tej rośliny nie jest przesadnie trudne, choć bywa pracochłonne. Jeżeli masz odpowiednio mocno rozgałęzioną roślinę, możesz swobodnie odciąć końcówki pędów, które posiadają minimum 3-4 wykształcone już liście.

Dalej, końcówkę sadzonki zanurzaj w środku ukorzeniającym i sadź w ziemi torfowej lub specjalnych donicach torfowych oraz umieszczaj w szklarni lub w bardzo ciepłym miejscu.

Przez najbliższe 2-3 tygodnie, aż do wykształcenie się korzeni, młode osobniki muszą stale być zraszane. Pamiętaj, by robić to kilka razy dziennie, a w dni bardzo upalne nawet co 2 lub 3 godziny.

Gwiazda betlejemska zawiera w sobie sok mleczny, który przy jej uszkodzeniu lub podczas przycinania wypływa z łodygi. Powoduje on podrażnienia skóry, dlatego podczas przycinania rośliny trzeba mieć na dłoniach rękawiczki ochronne.

Trujące soki znajdują się zarówno w łodydze, liściach jak i w korzeniach. Spożycie soku przez dorosłą osobę nie powinno skończyć się tragicznie, jednak w rzadkich przypadkach alergii może dojść do ataku astmy alergicznej.

Najczęściej kontakt ze skórą wywołuje stany zapalne, u niektórych osób spożycie części rośliny może wywołać zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Jeśli w domu są małe dzieci, trzeba szczególnie uważać na to, by nie miały one bezpośredniego kontaktu z poinsecją. Uważaj także na inne trujące rośliny w waszym otoczeniu. Poinsecja jest niebezpieczna dla kotów - może wywołać podrażnienie błon śluzowych, a w przypadku połknięcia części rośliny doprowadzić do biegunki i wymiotów, a w efekcie odwodnienia. Warto udać się z kotem do weterynarza.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 07.12.2012 r.

Reklama

Czytaj także:

Rośliny zimozielone - najpiękniejsze gatunki

Rośliny oczyszczające powietrze

Rośliny niewymagające podlewania