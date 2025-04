Funkia, inaczej hosta, to zielona bylina wieloletnia (z rodziny szparagowatych), pochodząca z terenów Azji - głównie Chin i Japonii. Rodzaj rośliny, jaką jest funkia, liczy ponad 40 gatunków. Niektóre z nich możemy uprawiać w naszych ogrodach.

Bylina, jaką jest funkia, bardzo ładnie prezentuje się jako element pięknych kwiatowych kompozycji w ogrodzie. Jej duże, często intensywnie zielone liście, bardzo ładnie wyglądają w grupie, a przy okazji tworzą idealne tło dla budlei czy innych kwitnących krzewów.

Jak wygląda funkia?

Funkie pełnią w ogrodzie funkcję ulistnienia kwietnych rabat. Mają duże, zwężające się ku końcom liście o widocznej strukturze i kolorach różniących się między odmianami: od ciemnozielonych, wpadających w niebieski, po jasnozielone z żółtymi marginesami. W zależności od odmiany różnią się też wysokością. Dla przykładu funkia w odmianie Aristocrat rośnie na wysokość 40 centymetrów i podobną średnicę, a odmiana Blue Angel potrafi dorosnąć nawet do 120 centymetrów wysokości i 140 centymetrów średnicy.

Duże liście tworzą zwarte kopce, ale hosty przy odpowiednich warunkach mogą także zakwitnąć. Ich kwiaty można podziwiać naprawdę długo: hosty kwitą od lipca nawet do października. Kwiaty hosty mają dzwonkowaty kształt i biały lub fioletowy kolor.

Jak pielęgnować funkię?

Większość gatunków funkii woli stanowiska zacenione lub w półcieniu, możesz więc posadzić je pod drzewami lub wysokimi krzewami ogrodowymi. Ta roślina nie ma jednak wysokim wymagań, a co więcej, jest niezwykle wytrzymała na mrozy. Nie potrzebuje więc specjalnego zabezpieczenia przed zimą, warto jednak pamiętać, by nie sadzić host w miejscach o dużym nasłonecznieniu. Ostre światło może doprowadzić nawet do poparzenia liści.

Oczywiście nie dotyczy to wszystkich odmian tej rośliny. Te o jasnozielonych liściach zakończonych żółtym marginesem będą dobrze czuć się także w nasłonecznionych stanowiskach. Pamiętaj jednak, by zapewnić im odpowiednie nawilżenie gleby.

Każda z odmian funkii lubi wilgoć i gorzej znosi niedobór wody niż jej nadmiar. Nie bez znaczenie jest jednak rodzaj gleby, w której powinna być posadzona. Najlepiej rośnie na żyznym, lekko próchniczym podłożu o lekko kwaśnym odczynie. Sadząc funkię na piaszczystym lub bardzo ciężkim podłożu, warto wcześniej wymieszać glebę z substratem torfowym, który polepszy on strukturę gleby i pozwoli roślinie na lepszy wzrost.

Posadzone funkie warto obłożyć też niewielką warstwą kompostu. Dzięki temu ograniczysz parowanie wody z rabaty i zapewnisz roślinom odpowiednią wilgotność gleby i ograniczysz rozrastanie się w ich okolicy chwastów, które mogą zabierać im potrzebne składniki odżywcze z podłoża.

Warto obok funkii położyć kilka liści kapusty lub przygotować bariery np. ze żwirku - pomoże to w ochronie rośliny przed jej największym wrogiem - ślimakiem. Te stworzenia pomimo niedużych rozmiarów potrafią siać na liściach host ogromne zniszczenia. Warto więc zadbać o odpowiednią ochronę przed nimi.

Odmiany funkii rosnące w Polsce:

funkia białobrzega,

funkia falista,

funkia biała,

funkia japońska,

funkia niebieska,

funkia Sieboda,

funkia Fortunego.

