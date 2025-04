Dracena to roślina o niezwyklych właściwościach, idealna dla zapominalskich. Poznaj jej wymagania i odmiany

Dracena to dekoracyjna roślina o niewielkich wymaganiach. Świetnie nadaje się do mieszkania, bo wzbogaca powietrze w wilgoć, a do tego pochłania szkodliwe dla zdrowia substancje chemiczne i ogranicza rozwój mikrobów w powietrzu. Jednocześnie jest bardzo odporna na działanie szkodników i rzadko choruje.