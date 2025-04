Kocimiętka bywa mylona z lawendą - jej kwiaty są wizualnie bardzo podobne. Jednak w odróżnieniu od lawendy, kocimiętka ma o wiele mniejsze wymagania, jeśli chodzi o uprawę. Jak uprawiać kocimiętkę?

Reklama

Spis treści:

Kocimiętka to zioło z rodziny jasnotowatych. Jej właściwości lecznicze wykorzystywane są już od czasów starożytnego Rzymu. Ma białe, różowe lub fioletowe kwiaty.

Jest wytrzymała na niskie temperatury, odporna na choroby, a kwitnie od czerwca do września. Wabi koty i skutecznie odstrasza komary.

Najpopularniejsze odmiany kocimiętki, które są uprawiane w polskich ogrodach, to:

kocimiętka Fassena,

kocimiętka cytrynowa,

kocimiętka żyłkowana.

Roślina lubi nasłonecznione stanowiska. W cieniu będzie mało bujnie kwitła i właściwie się nie rozkrzewi. Nie może rosnąć na zbyt suchym ani zbyt wilgotnym podłożu, ale w każdym innym miejscu poczuje się dobrze.

Kocimiętka jest odporna na choroby i szkodniki, nie wymaga szczególnej pielęgnacji, będzie również wytrzymała na przymrozki. Można ją rozmnażać poprzez wysiew zebranych nasion - bardzo często roślina będzie rozprzestrzeniać się poprzez tzw. samosiew.

Bywa to zaletą, ale i wadą kocimiętki - niekontrolowana, lubi rozprzestrzeniać się na dużych obszarach ogrodu.

Zapach kocimiętki (z wyjątkiem odmiany cytrynowej), zawiera w sobie feromony, które przyciągają kociaki. Dla kociarzy jest to plusem, ale dla osób które nie przepadają za tymi zwierzakami, niekoniecznie.

Kwitnąca kocimiętka potrafi zwabiać koty z sąsiedztwa, które mogą wyrządzać szkody w ogrodzie.

Jak działa kocimiętka?

Kocimiętka działa na te zwierzaki jak naturalny... antydepresant, a nawet narkotyk. Sprawia, że stają się zrelaksowane, czasem po prostu przesiadują w miejscu, w którym rośnie ta roślina, a niekiedy mają też w zwyczaju się w niej tarzać. Niektóre kociaki zjadają niewielkie ilości kocimiętki, inne tylko ją wąchają.

Około 1/3 kotów nie reaguje jednak na woń tej rośliny. Jest to uwarunkowane genetycznie. Zazwyczaj wrażliwość na kocimiętkę nie dotyczy także małych kociaków oraz tych w starszym wieku. Najbardziej podatne na jej działanie są zwierzęta w wieku rozrodczym.

Jak wykorzystać wpływ kocimiętki na kota?



Możesz za jej pomocą zachęcić pupila do zabawy, przywrócić do łask zapomniane lub nielubiane zabawki, przekonać kota np. do posłania lub niechcianego miejsca, a także zneutralizować zapach obcego zwierzaka.

fot. Kocimiętka/Adobe Stock, Tunatura

Kocimiętkę możesz wysiać z nasion - za saszetkę zapłacisz około 2-3 złotych, albo gotową sadzonkę za około 6-9 zł w zależności od odmiany i wielkości rośliny.

Kocimiętkę możesz również kupić w formie spray'u. Dostępna jest w sklepach zoologicznych i kosztuje kilkanaście złotych.

Reklama

Czytaj także:

Lawenda na balkonie - jak ją uprawiać?

Rośliny łąkowe - opisy i zdjęcia

Rośliny nie wymagające podlewania