Bratki to jedne z najchętniej uprawianych kwiatów w ogrodach, na balkonach i rabatach. Są odporne na chłód, a ich kolorowe kwiaty potrafią ożywić każdą przestrzeń. Aby jednak cieszyć się ich długim i obfitym kwitnieniem, trzeba je odpowiednio podlewać. Choć odporne na pogodę, bratki bywają nieznośne, jeśli chodzi o wymagania co do wody.

Reklama

Jak często podlewać bratki?

"Braciszki" lubią umiarkowanie wilgotną glebę - nie tolerują ani suszy, ani przelewania. Musisz więc podlewać je często niewielką ilością wody. Wiosną i jesienią, kiedy temperatury jeszcze (lub już) nie są wysokie, wystarczy 2-3 razy w tygodniu. Ziemia w tych porach roku nie wysycha zbyt szybko.

Latem, podczas upałów, bratki wymagają podlewania nawet codziennie, zwłaszcza jeśli sadzisz bratki w doniczkach lub skrzynkach balkonowych, gdzie ziemia szybciej traci wilgoć. Pamiętaj też, aby po deszczowych dniach zawsze sprawdzać, jak ma się podłoże i czy w ogóle wymaga podlewania.

Nadmierna wilgoć uszkodzi system korzeniowy i doprowadzi do gnicia bratków. Lepiej więc lekko je przesuszyć, niż przelać, choć oczywiście żadna z tych sytuacji nie będzie korzystna.

fot. Jak podlewać bratki/Adobe Stock, Cornelia Pithart

Jaka jest najlepsza pora na podlewanie bratków?

Większość osób nie zwraca uwagi na porę dnia. Tymczasem w przypadku bratków jest to duży błąd w podlewaniu. Najlepszy czas na podlewanie to wczesny ranek lub późne popołudnie, gdy słońce nie operuje już tak intensywnie. Unikaj podlewania w pełnym słońcu, ponieważ woda może szybko wyparować, a krople na liściach mogą działać jak soczewki i powodować poparzenia.

Unikaj też podlewania bratków nocą lub bardzo późnym wieczorem. Woda powinna mieć czas na wchłonięcie przed zapadnięciem nocy. Jeśli gleba pozostanie długo mokra, może to sprzyjać rozwojowi pleśni i chorób grzybowych.

Czym podlewać bratki?

Do podlewania bratków najlepiej wykorzystać wodę z kranu albo deszczówkę w temperaturze pokojowej. "Kranówka" powinna być jednak odstana przynajmniej 8-12 godzin - w ten sposób pozbędziesz się z niej chloru.

Deszczówka to najlepsza opcja, ponieważ jest naturalnie miękka i bogata w składniki odżywcze. Warto więc mieć na ogrodzie czy balkonie pojemnik, do którego można ją zbierać i wykorzystywać na bieżąco.

Reklama

Czytaj także:

Jakiego towarzystwa nie lubią bratki?

Co zrobić z bratkami po przekwitnięciu?

Czy można trzymać bratki w domu?