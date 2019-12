Ubieranie choinki krok po kroku - od czego zacząć i kiedy to robić

fot. Adobe Stock

Nie ma nic bardziej świątecznego i łączącego pokolenia niż ubieranie choinki. Tradycja ta przywędrowała do nas z Niemiec na przełomie XVIII i XIX wieku i od tamtej pory stale gości w naszych domach (i sercach zdecydowanie też).

Co roku jednak pojawia się to samo pytanie: jak udekorować świąteczne drzewko? Niezależnie od tego, na jaką kolorystykę i jakie ozdoby się zdecydujesz, warto do tego podejść metodycznie.

Ubieranie choinki krok po kroku

Przede wszystkim, wybierz idealny dla siebie termin na ubieranie choinki. Kiedy powinno się to robić? Najlepiej po prostu wtedy, gdy... masz na to czas. Tradycja nakazuje, by robić to najwcześniej na tydzień przed Wigilią.

Pamiętaj, że im wcześniej się na to zdecydujesz, tym większe ryzyko, że w samo Boże Narodzenie choinka (zwłaszcza ta cięta) nie będzie wyglądać tak pięknie i okazale jak pierwszego dnia. Dlatego lepiej jest trochę poczekać, aby w święta móc się cieszyć przepięknym drzewkiem. Od czego najlepiej zacząć?

Krok pierwszy: obsadzenie drzewka

Oczywiście, najpierw czeka cię jeszcze jedna bardzo ważna decyzja, czyli wybór odpowiedniej choinki. Jeśli postawisz na sztuczne drzewko lub żywe posadzone w donicy, ten krok możesz sobie odpuścić. Obsadzenie choinki w stojaku jest jednak konieczne w przypadku żywej choinki ciętej.

Najpierw obetnij ją na taką długość, jaka będzie ci odpowiadała, a następnie obetnij kilka dolnych gałęzi. Jeśli mają dużo igieł, możesz z nich stworzyć przepiękny bożonarodzeniowy stroik albo ozdoby na wigilijny stół. Następnie umieść choinkę w stojaku i upewnij się, że stoi prosto. I tyle! Twoja choinka jest gotowa do ubierania.

Krok drugi: lampki choinkowe

Ubieranie choinki najlepiej jest zacząć od lampek choinkowych. W końcu to one stanowią tło dla wszystkim ozdób, a ich światło pięknie odbija się od bombek tworząc niepowtarzalną atmosferę. Zacznij dekorowanie choinki światełkami od samej góry i stopniowo schodź w dół. Koniecznie upewnij się, że lampki są równomiernie rozłożone!

Krok trzeci: łańcuchy

Po lampkach przychodzi czas na łańcuchy. Podczas dekorowania choinki warto zacząć właśnie od nich, ponieważ zakładane po bombkach i innych ozdobach mogą je strącić, a przede wszystkim – przytłoczyć. Zakładaj je na choinkę w ten sam sposób, co lampki, próbuj jednak wypełnić nimi przestrzeń między światełkami.

Krok czwarty: bombki

Bombki to prawdziwa dusza choinki. To od nich odbija się światło lampek i to właśnie one nadają choince i całemu pomieszczeniu tego wspaniałego ducha świąt. I do tego wyglądają pięknie w każdym kolorze, kształcie i rozmiarze!

Ubieranie choinki zacznij od największych bombek, a następnie zapełniaj miejsce między nimi coraz mniejszymi ozdobami. Koniecznie pamiętaj, żeby zostawić miejsce honorowe dla ulubionych bombek.

Krok piąty: inne ozdoby choinkowe

Gdy choinka jest już prawie gotowa, zostało tylko udekorować ją tymi drobnymi elementami, które nadają świętom rodzinnej atmosfery. Pierniczki, cukierki, drobne gwiazdki, a nawet złote kwiaty – wszystko będzie wyglądało przepięknie!

Przeczytaj więcej o świątecznych przygotowaniach:

Jaki stojak na choinkę wybrać – metalowy, plastikowy, a może z pojemnikiem?

Przegląd najpiękniejszych bombek choinkowych. Wystarczy zaledwie kilka, by zupełnie odmienić wygląd drzewka!