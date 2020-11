Ozdoby z szyszek - łatwe w wykonaniu i efektowne pomysły

fot. Adobe Stock

Ozdoby z szyszek stają się coraz bardziej modne. Wielbicielom ręcznie robionych ozdób spodobają się wieńce i stroiki, a także lampiony czy dekoracje stołu z szyszek sosnowych czy modrzewiowych.

Szyszki to idealny materiał do stworzenia oryginalnych świątecznych dekoracji. Są naturalne i doskonale komponują się z choinką, zwłaszcza żywą. Łatwo z nich stworzyć nastrojowy, nieco leśny klimat, a lampiony, świeczniki i inne ozdoby są wręcz niezastąpione, by w domu pojawił się sielski nastrój, tak pożądany w okresie świątecznym.

Spróbuj samodzielnie wykonać kilka dekoracji. Możesz do wspólnej zabawy zaprosić innych członków rodziny.

Lampion z szyszek

Nastrojowe lampiony to element niezbędny podczas świątecznej kolacji. Możesz stworzyć je sama z niepotrzebnych słoików, szyszek, wkładów typu tealight, zielonych gałązek świerku. Wystarczy do słoika włożyć kilka zielonych gałązek lub/i szyszek oraz świeczkę, słoik można przewiązać ozdobną kokardą lub jutowym sznurkiem. Takie lampiony stworzą ciepły i bardzo przytulny klimat, a w dodatku ich wykonie jest bardzo proste.

Stroiki i lampiony z szyszek

Szczególnie pięknie prezentują się te z zielonych naturalnych gałązek i szyszek, ale jeśli nie masz zdolności artystycznych do tworzenia ładnych kompozycji, możesz umieścić je w dużym słoju i włożyć do niego łańcuch lampek. Pięknie będą prezentować się także same szyszki w szklanym naczyniu lub przewiązane kolorowymi nitkami.

Girlanda z szyszek

Zamiast łańcuchów zakupionych w sklepach, można stworzyć własne np. z szyszek. Świąteczny klimat gwarantowany, do tego wspaniały efekt, mimo dość oszczędnej formy. Girlanda może składać się z samych szyszek w naturalnym kolorze lub przemalowanych na biało. Można je przewiązać kokardą lub połączyć z suszonymi kwiatami. To doskonała ozdoba nad kominek, na drzwi, okna, czy choinkę.

Pakowanie prezentów z szyszkami

Doskonały pomysł na oryginalnie zapakowany prezent, który zachwyci wielbicieli prostoty i stylu eko. Wystarczy prezent opakować w gazetę lub szary papier i ozdobić gałązką lub/i szyszką. Pięknie i gustownie, a przy tym oryginalnie i bez kiczu.

Winietki z szyszek

Szyszki można wykorzystać do nakrycia stołu, zwłaszcza, gdy planujesz większą liczbę gości lub masz liczną rodzinę. Takie naturalne winietki będą idealnie pasować do okazji.

Wieniec z szyszek

Wieniec z szyszek wymaga zakupu koła z wikliny, świerku czy styropianowej bazy do wykonania wianka z szyszek. Można go wykonać z samych szyszek i przewiązać kokardą lub dołożyć dodatkowe elementy lub kolor. Ozdób wieniec sztucznym śniegiem.

Bukiet z szyszek

Szyszki to doskonały materiał na niezwykły bukiet. Oryginalny bukiet może powstać z samych szyszek lub w połączeniu ze świeżymi kwiatami w kolorze bieli. Świąteczny, naturalny i bardzo oryginalny - to idealny pomysł na nietuzinkową dekorację świątecznego stołu.

Bombka z szyszek

Ozdoby z szyszek na kolorowych wstążkach lub jutowych sznurkach, które można wykorzystać jako naturalne bombki na choinkę, ale także ozdobić nimi krzesła, zawiesić na drzwiach wejściowych, czy zielonych gałązkach wstawionych do wazonu. Szyszki można dodatkowo przewiązać ozdobną kokardą lub zabarwić na dowolny kolor (tutaj biały, ale pięknie prezentować będą się także te w kolorze srebra, złota, czerwieni).

Dekoracja stołu z szyszkami

Ozdoby z szyszek mogą być dekoracją na stół podczas wyjątkowych okazji, np. Bożego Narodzenia. Czasem wystarczy prosta, surowa szyszka, oczyszczona i efektownie ułożona na stole czy serwetce.

Ozdoby świąteczne z szyszek malowanych na różne kolory

Ozdoby z szyszek mogą wykonywać także najmłodsi i to bez pomocy rodziców - wystarczy pędzel, kryjąca farba (nawet plakatowa się sprawdzi), by pomalować szyszki. Świetnie sprawdzą się także farby w sprayu. Na klej w tubce można przykleić także drobne ozdoby czy pompony.

Stroik z szyszek

Stroik z szyszkami to jedna z najczęściej wybieranych dekoracji świątecznych z szyszek. Zazwyczaj stawia się je na stole lub w reprezentacyjnym miejscu, np. w przedpokoju czy na komodzie. Stroik z szyszek pięknie komponuje się z gałązkami świerku i ostrokrzewem. Ozdobna wstążka może być wisienką na torcie.

Artykuł pierwotnie opublikowany 03.12.2013.

