Chrzan - właściwości zdrowotne. Na co pomaga chrzan?

fot. Adobe Stock

Bez chrzanu nie byłoby dobrych ogórków kiszonych czy ćwikły, jednak docenić warto także zdrowotne właściwości chrzanu.

Spis treści:

Chrzan posiada glukozynolany, których produktami rozpadu są izotiocyjaniany (izotiocyjanian fenetylu i izotiocyjanijan allilu). To one odpowiadają za ostry smak, ale to nie jedyne ich zalety. Mają właściwości antynowotworowe, zapobiegają głównie nowotworom:

pęcherza,

płuc,

żołądka,

przełyku.

Regularne spożywanie chrzanu zmniejsza ryzyko wystąpienia raka żołądka o 30-40%.

Warto wiedzieć, że lepsze działanie antynowotworowe wykazuje świeży tarty chrzan. Chrzan ze słoiczka będzie miał dużo mniej izocyjanianów.

Na pewno słyszałaś o antybakteryjnych i przeciwzapalnych właściwościach czosnku, być może w dzieciństwie na kaszel stosowałaś syrop z cebuli. Także chrzan działa na organizm podobnie jak syntetyczne antybiotyki.

Ma działanie antywirusowe i bakteriobójcze. W szczególności jest stosowany przy przeziębieniu czy stanie zapalnym dróg oddechowych.

Syrop z chrzanu ma działanie wykrztuśne, a wdychanie olejków eterycznych świeżego chrzanu udrażnia nos i zatkane zatoki.

Syrop z chrzanu

Składniki:

100 g świeżego chrzanu,

100 g miodu,

pół szklanki wody.

Sposób przygotowania:

Chrzan zetrzyj na tarce. Zalej przegotowaną wodą i odstaw na godzinę. Uzyskany sok przeciśnij przez gazę. Do płynu dodaj miód i wymieszaj.

Syrop z chrzanu na kaszel stosuj po 1 łyżce 3 razy dziennie.

Chrzan przyniesie ulgę po obfitym posiłku. Chrzan wspomaga układ trawienny, pobudza apetyt, pozytywnie wpływa na metabolizm oraz funkcjonowanie pęcherzyka żółciowego.

Chrzan pobudza wydzielanie soków trawiennych. To m.in. zasługa synigryny. Substancja ta wspomaga układ trawienny.

Po chrzan nie powinny jednak sięgać osoby, którym dokucza zgaga, cierpiące na niewydolność nerek, choroby wątroby czy wrzody żołądka.



fot. Adobe Stock

Okłady z chrzanu to dobry sposób na to, by zmniejszyć obrzęki i dolegliwości bólowe. Chrzan pomaga na reumatoidalne zapalenie stawów oraz przy bólach w skazie moczanowej i zapaleniu nerwu kulszowego.

Przeciwbólowe właściwości chrzanu docenią także amatorzy sportu po naderwaniu ścięgien. Z utartego chrzanu i amoniaku (w proporcji 4:1) należy przygotować papkę, którą nakłada się na obolałe miejsce. Gdy pojawi się pieczenie, można zdjąć chrzan.

Chrzan posiada właściwości wybielające - likwiduje przebarwienia i rozjaśnia piegi. Przemywanie twarzy mlekiem z drobno startym świeżym chrzanem sprawia, że skóra staje się gładka. Chrzan należy ugotować w mleku i takim wywarem przemywać twarz.

Chrzanu zazwyczaj nie jemy w ogromnych ilościach, jednak warto wiedzieć, że chrzan ma mało kalorii. 100 g to zaledwie 48 kcal.

Chrzan zawiera najwięcej węglowodanów, błonnik, białko oraz znikome ilości tłuszczu.

Korzeń chrzanu obfituje w witaminy: A, B, B1, B2, C, E, a także wiele składników mineralnych, wśród których znajduje się potas, wapń, fosfor, magnez, żelazo, mangan, sód, cynk, siarka, jod oraz chlor.

Co ma najwięcej witaminy C? Wcale nie cytryna i pomarańcze, chrzan ma jej więcej.

Choć chrzan nie zawiera szczególnie dużo żelaza, jego jedzenie może istotnie zwiększyć przyswajalność żelaza niehemowego (występującego w roślinach) z innych źródeł. To zasługa dużej ilości witaminy C.

Niewiele osób wie, że jedzenie chrzanu może wpłynąć także na... dobry nastrój. To z kolei zasługa pirydoksyny i kwasu foliowego, które obniżają poziom homocysteiny we krwi. Wysoki poziom tej ostatniej negatywnie wpływa na produkcję serotoniny, zwanej często hormonem szczęścia.

Nie bez znaczenia jest także obecny w chrzanie magnez, który blokuje uwalnianie hormonów stresu.

Zobacz też:

Jakie właściwości ma rumianek?

Imbir - właściwości lecznicze

Figi - właściwości i wartości odżywcze