Sok z buraka - właściwości zdrowotne, wartość odżywcza, przepis

Tradycyjny przepis na sok z buraka jest bardzo prosty. Wystarczy umyć, obrać, pokroić buraki na mniejsze kawałki i wrzucić je do sokowirówki. Tak sporządzony sok można pić od razu, dodając przyprawy (sól i pieprz, suszone zioła), sok z cytryny, pietruszkę, kolendrę lub koperek.

Samodzielnie wytworzonego soku nie powinno się przechowywać w lodówce dłużej niż 2 dni.

Inne sposoby przyrządzenia

Zobacz w jaki inny sposób możesz wykorzystać sok z buraka.

Syrop z pieczonych buraków

​Zacznij od wyszorowania buraków, następnie zetnij lekko spód i wydrąż środek. Wsyp do nich 2-3 łyżki cukru i piecz w piekarniku przez około 20 minut. Zostaw je do przestudzenia i nagromadzenia się w nich soku na 3-4 godziny. Po tym czasie możesz popijać syrop łyżeczką. To świetny sposób na przeziębienie!

Koktajl maślanowo-buraczany

Maślankę należy zmiksować z solą, pieprzem oraz kurkumą. Następnie stopniowo dolewaj sok buraczany i sok z cytryny. Wszystkie składniki wymieszaj. Podawaj zaraz po przygotowaniu. Całość możesz posypać czarnuszką.

Sok zaprawiany kefirem

Sok z buraków połącz z ulubionymi przyprawami, np. natka pietruszki, następnie dolej kilka łyżek kefiru.

Przepis na koktajl przedtreningowy

Składniki:

1 duży banan,

1 średni burak,

mały kawałek obranego imbiru,

łyżeczka soku z cytryny,

łyżeczka miodu,

szklanka mleka owsianego waniliowego bez dodatku cukru.

Wykonanie:

Buraka obierz i pokrój w drobną kostkę, banana w plasterki, imbir posiekaj. Wszystkie składniki umieść w blenderze kielichowym i zmiksuj na gładki koktajl.

Jak pić sok z buraka?

Sok z buraków pij nawet kilka razy dziennie. Efekty zdrowotne zauważysz już po miesiącu. Możesz popijać nim posiłki, a także spożywać jako samodzielną przekąskę w ciągu dnia. Ostrożność powinny zachować jedynie osoby ze skłonnościami do powstawania kamieni nerkowych oraz diabetycy. U niektórych sok buraczany podnosi stężenie glukozy we krwi.

Burak czerwony jest warzywem cenionym ze względu na wartość odżywczą. Ma bardzo dużo kwasu foliowego (200 g buraka pokrywa połowę dziennego zapotrzebowania), zawiera także:

potas,

żelazo,

mangan,

kobalt,

witaminy A, C i z grupy B.

Warto jeść buraka nie tylko w całości, ale także pod postacią soku (również kiszonego). Sok z buraka wspomaga leczenie wielu schorzeń, m.in. nadciśnienia, chorób serca i układu pokarmowego. Osoby, które regularnie piją sok a z buraka odczuwają poprawę samopoczucia i wzrost energii życiowej.

Kwas foliowy zapobiega anemii

Jednym z najważniejszych związków występujących w soku z buraka jest kwas foliowy, który reguluje rozwój i funkcjonowanie komórek. Razem z witaminą B12 uczestniczy w powstawaniu czerwonych krwinek. Pobudza procesy krwiotwórcze zapobiegając anemii.

Nieoceniony jest wpływ kwasu foliowego na powstawanie tzw. neuroorzekaźników (np. serotoniny). W znacznym stopniu odpowiada ona za nastrój, sen i apetyt – dlatego nazywana jest hormonem szczęścia. Witamina ta wpływa również na zwiększenie odporności i obniża ryzyko nowotworów. Uczestniczy w powstawaniu i funkcjonowaniu białych krwinek.

Witaminy z gr B poprawiają nastrój

W soku z buraka znajdziemy też zestaw witamin z grupy B (B 1 , B 2, B 3, B 5 , B 6 ), który pomaga w nerwicach, przeciwdziała stresowi, depresji, zmniejsza napięcie nerwowe. Witaminy te wzmacniają koncentrację, czujność, refleks i pamięć. Pomagają w przypadku zaburzeń snu, regulują ciśnienie krwi oraz poziom cholesterolu.

Probiotyki wzmacniają odporność

Od czasu do czasu możesz wypić także sok z buraków kiszonych. Fermentowany sok wspiera prawidłowe funkcjonowanie jelit. Dostarcza korzystnych bakterii probiotycznych, które regulują pracę przewodu pokarmowego, zapobiegają zaparciom i wzmacniają odporność.

Azotany - wsparcie dla sportowców

Burak ćwikłowy to bardzo efektywne wsparcie dla wszystkich, którzy chcą poprawić osiągnięcia treningowe. Warzywo to jest szczególnie zalecane w trakcie treningów cardio. Dlaczego?

Burak ćwikłowy zawiera duże ilości azotanów, które po spożyciu w organizmie przekształcają się w azotyny, a następnie w związek zwany tlenkiem azotu.

Tlenek azotu zwiększa przepływ krwi w organizmie, w tym także w mięśniach, dzięki czemu poprawia ich wydajność, zwiększa wytrzymałość i umożliwia wydłużenie czasu trwania treningu. Związek ten rozszerza naczynia krwionośne, działa relaksująco na ściany tętnic, wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Może także zmniejszać uczucie zmęczenia po aktywności fizycznej.

- mówi Ewa Sypnik-Pogorzelska, dietetyk z poradni dietetycznej Dietosfera

Najnowsze badania wykazały także inne zaskakujące działanie. Spożycie soku z buraków przed treningiem zwiększa przepływ krwi nie tylko w mięśniach, ale również w mózgu, dzięki czemu poprawia się sprawność umysłowa.

Sok z buraka jest niskokaloryczny. Szklanka pozwala opanować głód i zapobiega podjadaniu. Dzięki tej właściwości wspiera odchudzanie.

Wartość odżywcza w 100 ml:

Wartość energetyczna: 45 kcal

Białko: 1 g

Tłuszcz: 0 g

Węglowodany: 9,4 g w tym cukry: 8,8 g

Sól: 0,8 g

Wartość odżywcza w szklance (220 ml):

Wartość energetyczna: 99 kcal

Białko: 2,2 g

Tłuszcz: 0 g

Węglowodany: 20,7 g w tym cukry: 19,4 g

Sól: 1,8 g

Kobiety w ciąży

Sok z buraka jest bardzo ważny dla kobiet w ciąży i planujących ciążę. Dzięki jego spożywaniu mogą w naturalny sposób dostarczać organizmowi kwas foliowy, który zapobiega wadom cewy nerwowej u płodu. Kwas foliowy przyczynia się również do:

rozwoju kory mózgowej,

reguluje podział komórek,

wpływa dodatnio na funkcjonowanie układu nerwowego.

Osoby z nadciśnieniem, chorobami serca i układu krwionośnego

Badania naukowe wskazują na korzystny wpływ spożywania soku z buraków czerwonych na osoby z nadciśnieniem. Picie soku z buraka ułatwia przepływ krwi, uzupełnia niedobór tlenu w komórkach i obniża ciśnienie. Jest to istotne, dlatego że dzięki zastosowaniu soku z buraków w naturalny sposób można zmniejszyć rozwój niewydolności serca, ryzyko zawału czy udaru mózgu.

Osoby aktywne fizycznie

Sok z buraków może być stosowany jako napój „energetyzujący”. Z badań wynika, że zwiększa wytrzymałość i spowalnia procesy utleniające w organizmie. Właściwości te mogą być istotne zarówno dla sportowców, jak i ludzi mniej aktywnych fizycznie. Badania wykazują, że sok z buraka zwiększa także sprawność seksualną i zapobiega problemom z erekcją.

Ekologiczny sok z buraków jest produktem bardziej wartościowym niż sok z konwencjonalnych upraw. W przetwórstwie ekologicznym, żeby uzyskać sok stosuje się przede wszystkim metody fizyczne i biologiczne. Przy ekologicznej produkcji soku nie dopuszcza się procesów zachodzących w wysokich temperaturach np. sterylizacji czy dodawania substancji dodatkowych (potocznie zwanych substancjami E).

Produkcja ekologiczna podlega monitorowaniu od momentu uprawy surowca do wytworzenia produktu finalnego. Taki sok musi być odpowiednio oznakowany, dzięki czemu konsument ma zagwarantowaną wysoką jakość produktu. Szukaj unijnego znaku rolnictwa ekologicznego. Jest nim liść z białych gwiazdek na zielonym tle.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 26.03.2013.

Specjalistka z zakresu nauki o żywieniu człowieka mgr inż. Ewa Sypnik-Pogorzelska dietetyk

