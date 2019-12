Sok z buraka to główne źródło żelaza, magnezu i potasu, uzupełnione także o polifenole i karotenoidy. Wyciskany z warzywa nadaje się do bezpośredniego spożycia po rozcieńczeniu z wodą. To wspaniały kolorant ciast, deserów oraz naleśników czy placków dla dzieci. Sprawdź, co możesz zrobić z soku z buraka!