Pączek kalorie - ile kalorii ma pączek, wartość odżywcza

Pączki to słodycze o wysokiej kaloryczności. Sztuka pączka tradycyjnego ma 292 kalorie. Jeśli zjesz 2 sztuki, to do swojego bilansu kalorycznego musisz dodać 584 kalorii. To taka ilość kalorii, jaką na diecie dostarczającej 2000 kcal na dobę, powinnaś zjeść razem z obiadem. Sama wiesz, że na 2 pączkach często się nie kończy.

3 pączki = 876 kcal,

4 pączki = 1168 kcal,

5 pączków = 1460 kcal.

Pączek – różne rodzaje – kalorie

Zobacz, ile kalorii mają różne odmiany pączków:

pączek tradycyjny z lukrem i dżemem - 292 kcal (70 g),

pączek hiszpański a la gniazdo - 120 kcal (30 g),

pączek pieczony z marmoladą różaną i lukrem - 251 kcal (70 g),

mini pączek - 41 kcal (40 g),

5 mini pączków - 206 kcal (50 g),

pączek z dziurką (donut) z polewą czekoladową - 250 kcal (60 g),

pieczony pączek z dziurką posypany cynamonem - 209 kcal (60 g).

Czy fakt, że pączek jest kaloryczny oznacza, że masz ich nie jeść w ogóle? Absolutnie nie! Ciesz się smakiem pączków. W redakcji polki.pl bardzo je lubimy! Jeśli zjesz 1-2 sztuki pączków w Tłusty Czwartek i raz na jakiś czas w ramach deseru to nic się nie stanie. Jednak rekordziści zjadają po kilkanaście sztuk w Tłusty Czwartek.

Postaraj się wybierać pączki z małych, rodzinnych piekarni, które produkują je tradycyjnymi metodami. Stosuj zasadę - jak się rozpieszczać, to tylko słodyczami najwyższej jakości! Pamiętaj też, by uważnie jeść pączki, delektować się smakiem, doceniać każdy kęs. Dzięki takiemu podejściu łatwiej będzie ci zatrzymać się na 1 sztuce.



Pączki to nie tylko kalorie - to niestety także niska wartość odżywcza. Donuty powstają z białej, oczyszczonej mąki, która dostarcza znikomych ilości składników mineralnych, witamin i błonnika pokarmowego.

Jedna sztuka pączka tradycyjnego to ponad 3 łyżeczki cukru prostego, który należy ograniczać do minimum. Tradycyjna metoda przygotowywania pączków zakłada smażenie na smalcu, który jest źródłem tłuszczów nasyconych. Zgodnie z normami polskimi ich spożycie powinno być tak niskie, jak to jest możliwe do osiągnięcia w diecie zapewniającej właściwą wartość żywieniową.

W przypadku przemysłowej produkcji pączków do smażenia często stosuje się przemysłową fryturę, która zawiera duże ilości tłuszczów trans powstających w procesie utwardzania tłuszczów roślinnych. Kwasy tłuszczowe trans silnie sprzyjają rozwojowi miażdżycy.

Wartość odżywcza - pączek tradycyjny z marmoladą (1 sztuka – 70 g):

wartość energetyczna: 292 kcal,

węglowodany: 43,5 g,

w tym cukry: 16,6 g,

tłuszcz: 10,9 g,

w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 5,3 g,

białko: 5,3 g,

błonnik: 1,1 g,

sól: 0,2 g.



Wypróbuj nasze sposoby na dietetyczne pączki. Dzięki nim zmniejszysz kaloryczność bez straty smaku!

Zamiast dżemu,użyj musu owocowego bez dodatku cukru. Zamiast smażyć pączki, możesz je upiec. Zmniejsz ilość cukru, dodając odrobinę stewii. Z cukru nie należy całkowicie rezygnować, bo jest on pożywką dla drożdży. Zamiast cukru pudru, wierzch pączka posyp korzennymi przyprawami (cynamon, imbir, kardamon). Możesz użyć mieszanki przypraw do kawy w młynku.

Masz ochotę przygotować słodycze na Tłusty Czwartek? Wypróbuj nasze przepisy:

