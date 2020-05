Ćwiczenia na talię - 5 najlepszych propozycji

fot. Adobe Stock

Za wygląd i obwód talii w dużej mierze odpowiadają mięśnie skośne brzucha, które warto wzmacniać. Najlepsze efekty osiągniesz stosując trening cardio, niskokaloryczną dietę, bogatą w błonnik pokarmowy oraz regularnie wykonując ćwiczenia, które pomogą spalić nadmiar tkanki tłuszczowej oraz wymodelować mięśnie w okolicy talii. Ćwicz codziennie lub co drugi dzień. Dodaj do tego inną aktywność fizyczną raz w tygodniu np. pływanie, bieganie lub jogę. Efekty zobaczysz po 4-5 tygodniach.

Zmodyfikowana wersja klasycznych brzuszków, angażująca skośne partie mięśni brzucha.

Sposób wykonania ćwiczenia:

Połóż się na plecach, ugnij nogi w kolanach, ręce załóż za głową. Podnieś prawą nogę i oprzyj stopę o lewe kolano, ustawiając prawe kolano na zewnątrz. Unoś tułów, prostując lewą rękę i kierując lewy łokieć do prawego kolana. Pamiętaj, by odcinek lędźwiowy kręgosłupa był przez cały czas dociśnięty do podłoża. Wykonaj 2-3 serie po 15 powtórzeń na obie strony. Po każdej serii odpocznij minutę. Z czasem zwiększ liczbę powtórzeń do 30.

Łatwe do wykonywania skłony wzmocnią mięśnie odpowiedzialne za wygląd talii: mięśnie proste, skośne i poprzeczne brzucha. Można ćwiczyć na stojąco lub na siedząco.

Sposób wykonania ćwiczenia na stojąco:

Stań w rozkroku nieco szerszym niż szerokość bioder. Wykonuj skłony połączone ze skrętem tułowia raz do prawej, raz do lewej nogi. Staraj się dotknąć dłonią do przeciwległej kostki. Zatrzymaj pozycję na 2-3 sekundy. Wykonaj 2-3 serie po 15 powtórzeń. Po każdej serii zrób krótką przerwę.

Sposób wykonania ćwiczenia na siedząco:

Usiądź z nogami wyprostowanymi w kolanach. Wykonuj skłony ze skrętem tułowia. Staraj się dotknąć palcami dłoni do palców przeciwległej stopy. Zatrzymaj pozycję na 2-3 sekundy. Wykonaj 2-3 serie po 15 powtórzeń. Po każdej serii zrób krótką przerwę.

Russian twist (skętoskłony w pozycji półsiedzącej) to ćwiczenie angażujące mięśnie proste, skośne i poprzeczne brzucha. Dodatkowo wzmacniane są mięśnie dolnej partii pleców. To jedno z najlepszych ćwiczeń na talię osy. Osoby średniozaawansowane lub zaawansowane mogą ćwiczyć z obciążeniem w postaci np. piłki lub hantli (zobacz: Sprzęt do ćwiczeń w domu).

Sposób wykonania ćwiczenia:

Usiądź z nogami lekko ugiętymi w kolanach. Nogi i stopy złącz. Odchyl tułów, żeby poczuć napięcie mięśni brzucha. Utrzymuj proste plecy, a głowę w przedłużeniu kręgosłupa. Skręcaj tułów raz w jedną, raz w drugą stronę, utrzymując proste plecy. Wykonaj 2-3 serie po 15 powtórzeń. Po każdej serii zrób krótką przerwę.

Nożyce wzmacniają dolne partie mięśni brzucha, co pozwoli pozbyć się nieestetycznej oponki i wyeksponuje talię. Dodatkowo nożyce wysmuklają i wyszczuplają nogi.

Sposób wykonania ćwiczenia - nożyce poziome:

Połóż się na plecach na macie do ćwiczeń. Unieś wyprostowane nogi nieco nad ziemię. Krzyżuj nogi, układając raz jedną, raz drugą na górze. Wykonaj 10 powtórzeń na każdą nogę w 2-3 seriach. Po każdej serii zrób przerwę.

Sposób wykonania ćwiczenia - nożyce pionowe:

Połóż się na macie do ćwiczeń. Unoś wyprostowane nogi naprzemiennie odrobinę nad ziemię. Wykonaj 10 powtórzeń na każdą nogę w 2-3 seriach. Po każdej serii zrób przerwę.

Kręcenie hula hop to doskonałe ćwiczenie na szczupłą talię. Dodatkowo wysmukla biodra oraz ujędrnia pośladki.

Sposób wykonania ćwiczenia:

Stań w rozkroku na szerokość bioder. Umieść hula hop na wysokości talii. Wykonuj obszerne krążenia najpierw w jedną, a następnie w drugą stronę. Utrzymaj równe tempo krążenia tak długo, jak dasz radę. Kiedy hula hop opadnie, zrób przerwę. Wróć do wykonywania ćwiczenia. Ćwicz co najmniej 10-15 minut.

