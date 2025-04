Spis treści:

Regularne jedzenie płatków owsianych jest polecane przez dietetyków osobom, które dbają o linię. Badania z udziałem ludzi dowiodły, że spożywanie produktów z płatkami owsianymi:

Okazuje się, że jedzenie płatków owsianych, zwłaszcza dzięki zawartości beta-glukanu (rodzaj rozpuszczalnego błonnika), pomaga zredukować tłuszcz z brzucha. W rezultacie zmniejsza się tzw. oponka. Płatki owsiane stanowią doskonałą bazę niskokalorycznego i bogatego w błonnik śniadania, po którym dłużej czujemy sytość i spożywamy mniej kalorii w ciągu dnia.

Jedzenie płatków owsianych jak najbardziej może przyczyniać się do utraty masy ciała, jednak ważne jest przestrzeganie kilku zasad, m.in. wybieranie odpowiednich płatków owsianych, nieprzekraczanie zalecanej dziennej ilości oraz picie dużej ilości płynów. Jedzenie płatków owsianych zgodnie z poniższymi wskazówkami sprawi, że będziemy czuć się lżej i zdrowiej. Warto pamiętać, że popełniając niektóre błędy, możemy z kolei zamienić zdrowe danie z płatkami owsianym w posiłek bardzo kaloryczny, obciążający układ pokarmowy, a w rezultacie tuczący.

Zastosowanie tych zasad jest wsparciem zdrowego odchudzania przy jednoczesnym korzystaniu z dobrodziejstwa płatków owsianych.

Płatki owsiane są produktem bogatym w błonnik, przyciągają płyny i pęcznieją, dlatego trzeba pamiętać o piciu dużej ilości wody. Bez tego płatki owsiane zamiast ułatwiać trawienie, wywołają raczej dyskomfort, ból brzucha, wzdęcia i gazy. Woda pomaga w trawieniu płatków owsianych i zapewnia dłuższe uczucie sytości.

Wybieraj płatki owsiane bez dodatków

Unikaj gotowych płatków owsianych instant, które zawierają cukier lub syrop glukozowo-fruktozowy. Najlepsze są zwykłe płatki owsiane górskie bez dodatków, bo są najmniej przetworzone i zapewniają dłuższe uczucie sytości (mają niższy indeks glikemiczny niż płatki błyskawiczne). Jeśli chcesz, żeby były łatwiejsze do strawienia, namocz je przed jedzeniem lub zagotuj z chudym mlekiem lub wodą.

Sprawdź, czy w składzie nie ma np. karmelu, czekolady, syropu, miodu lub innych kalorycznych dodatków. Lepiej do płatków owsianych dorzucić świeże owoce niż suszone, z którymi nie wolno przesadzać na diecie odchudzającej. Zależy ci na na tym, aby posiłek z płatkami owsianymi był słodki? Możesz wybrać zdrowe zamienniki cukru, które nie mają kalorii, jak erytrytol i stewia, albo posłodzić przekąskę owocami (np. bananem, malinami, śliwkami, mango).

Zalecane dawkowanie płatków owsianych to 30-50 g dziennie. Ta ilość wystarczy np. do zrobienia owsianki. Jedzenie płatków owsianych w nadmiarze może obciążać układ pokarmowy i przyczyniać się do wzrostu masy ciała.

Aby przyspieszyć chudnięcie, do płatków owsianych warto dodawać źródła białka (np. jogurt, skyr, twaróg) i zdrowe tłuszcze (orzechy, siemię lniane, nasiona chia). Białko sprawia, że dłużej czujemy się najedzeni i nie podjadamy, co może przyczynić się do utraty wagi. Taki posiłek będzie nie tylko sycący, ale też wartościowy pod względem składników odżywczych.

Płatki owsiane można jeść zarówno na śniadanie, jak i na kolację. W obu tych wersjach będą pasować do diety odchudzającej.

W wersji śniadaniowej płatki owsiane to pełnowartościowy posiłek, który doda energii na początek dnia i pomoże kontrolować apetyt. Z kolei ich jedzenie przed snem zagwarantuje lepszy wypoczynek i regenerację organizmu (więcej: owsianka na kolację). Kaloryczność posiłku jedzonego na noc nie powinna przekraczać 300 kcal (jeśli jemy 5-6 posiłków dziennie).

Staraj się zjadać płatki owsiane regularnie, ponieważ urozmaicona dieta jest kluczem do zdrowego odchudzania.

Wykorzystaj ten prosty przepis na zdrową i sycącą owsiankę fit, którą możesz bez obaw jeść, gdy chcesz schudnąć.

Składniki:

Przygotowanie: