Jak schudnąć w talii? Zamiast stosować głodówkę, monodietę lub codziennie ćwiczyć brzuszki, działaj całościowo.

Reklama

Tak jak nie da się miejscowo spalić tłuszczu z brzucha, tak nie da się zmniejszyć talii bez utraty centymetrów w obwodach w pozostałych partiach ciała.

Zanim zaczniesz walczyć z cm w talii, zrób test na nietolerancję pokarmową

Masz często wzdęty brzuch i uczucie pełności po posiłku, chociaż wcale nie zjadłaś dużo? Okazuje się, że źródłem tych dolegliwości często są alergeny w pożywieniu. Nieleczona nietolerancja może powodować nadmierny przyrost wagi.

Jednym z jej wielu objawów są wzdęcia, które sprawiają, że brzuch wydaje się większy, niż jest w rzeczywistości. Aby dowiedzieć się, jakich pokarmów trzeba bezwzględnie unikać, należy wykonać specjalny test.

Spróbuj błyskawicznej diety na talię osy

Jeśli jesteś niecierpliwa i zależy ci na szybkiej utracie centymetrów w talii, możesz przejść na dietę opartą na zupkach i koktajlach w proszku. Aby uniknąć efektu jo-jo, warto stosować ją pod kontrolą lekarza.

Dobrym sposobem na wyszczuplenie talii będzie także dieta na płaski brzuch, której efekty zobaczysz już po 7 dniach.

Ćwicz jogę

Jak zwęzić talię, ćwicząc jogę? Otóż za otyłość brzuszną w dużym stopniu odpowiedzialny jest zbyt wysoki poziom hormonu stresu – kortyzolu, a joga relaksuje i pomaga zniwelować uczucie ciągłego niepokoju.

Poza tym niektóre pozycje jogi pomagają rozciągać mięśnie brzucha. To szczególnie ważne, jeśli codziennie spędzasz wiele godzin za biurkiem. Twoje mięśnie są w takiej pozycji nienaturalnie skurczone i żeby dobrze wyglądały, oprócz specjalnego treningu, wymagają rozciągania.

Nie podjadaj!

Otyłość brzuszna częściej występuje u kobiet, które w sytuacjach stresowych sięgają po niezdrowe przekąski. Układ trawienny musi mieć czas na odpoczynek i regenerację, a organizm powinien przyzwyczaić się do otrzymywania energii o stałych porach, aby nie zamieniać jej w tłuszcz. Dlatego warto zachować przynajmniej 2,5-3 godzinne przerwy między posiłkami.

Bądź jednak przezorna i na kryzysowe sytuacje miej w lodówce zdrowe przekąski – np. surowe minimarchewki.

Zacznij ćwiczyć

Klasyczne brzuszki nie są łatwe. Większość dziewczyn wykonuje je niepoprawnie i zamiast wzmacniać mięśnie brzucha, niepotrzebnie obciąża kręgosłup.

Zresztą same brzuszki nie spalą tłuszczu z okolic talii. Bez względu na budowę ciała, chudniemy równomiernie z wszystkich części, głównie dzięki ćwiczeniom aerobowym.

Powinny one trwać co najmniej 40 minut. Ale jeśli jesteś początkującym sportowcem, zacznij od 20 minut i zwiększaj czas treningu co kilka dni o 5 minut. Może być to szybki marsz, ćwiczenia na orbitreku, jazda na rowerze.

fot. Jak schudnąć w talii / Adobe Stock

Trening aerobowy na szczupłą talię warto poprzedzić ćwiczeniami siłowymi mięśni brzucha:

Unoszenie bioder z pozycji leżącej – połóż się na plecach, ręce ułóż wzdłuż ciała i unieś do góry wyprostowane nogi w pozycji 90 stopni. Unoś i opuszczaj powoli biodra. Zrób 3 serie po 15 razy.

– połóż się na plecach, ręce ułóż wzdłuż ciała i unieś do góry wyprostowane nogi w pozycji 90 stopni. Unoś i opuszczaj powoli biodra. Zrób 3 serie po 15 razy. Unoszenie rąk i nóg z pozycji leżącej – połóż się w tej samej pozycji, w jakiej wykonywałaś poprzednie ćwiczenie. Wyprostuj przed siebie ręce, unoś barki i dotykaj dłońmi kostek nóg. Powtórz 15 razy w 3 seriach.

– połóż się w tej samej pozycji, w jakiej wykonywałaś poprzednie ćwiczenie. Wyprostuj przed siebie ręce, unoś barki i dotykaj dłońmi kostek nóg. Powtórz 15 razy w 3 seriach. Ćwiczenie izometryczne – przyjmij pozycję, w jakiej wykonuje się pompki. Oprzyj się na przedramionach. Unieś ciało, tak aby tworzyło linię prostą. Wytrzymaj w takiej pozycji jak najdłużej. Powtórz ćwiczenie co najmniej 3 razy.

Jeśli chcesz pozbyć schudnąć w talii, skorzystaj z pomocy dietetyka

Skoro przepis na pozbycie się zbędnych centymetrów jest tak prosty, to dlaczego nie wszystkim się udaje? Najczęściej z powodu braku motywacji.

Najskuteczniej demotywuje brak efektów, a to spowodowane jest nieprzestrzeganiem którejś z zasad lub uporczywym popełnianiem błędów żywieniowych: np. jedzeniem produktów niskokalorycznych bez ograniczeń, spożywaniem zbyt dużej ilości oliwy z oliwek, orzechów – bo są zdrowe.

Warto skorzystać z pomocy dietetyka, zwłaszcza gdy waga stanie w miejscu.

Obniż poziom kortyzolu

Dziewczyny, które tyją w okolicach brzucha, zazwyczaj mają zbyt wysoki poziom kortyzolu. Wpływa na to wiele czynników, które niesłusznie uznajemy za mało ważne:

nieregularne posiłki,

mała ilość snu (7 godzin to minimum, jeśli zależy ci na dobrej przemianie materii!),

duża ilość wypijanej kawy, która działa pobudzająco.

Warto przeanalizować tryb życia i zmienić przyzwyczajenia.

Eksponuj swoje atuty

Podkreślanie talii, gdy jest mało widoczna lub zakładanie obcisłych bluzek nie sprawi, że będziesz wyglądała szczuplej. Jeśli masz okrągły brzuch zakładaj bluzki, tuniki i sukienki odcięte pod biustem, które podkreślą biust, a zatuszują odstający brzuch.

Dziewczyny o takiej budowie ciała mają zazwyczaj ładne nogi. Mogą więc zakładać modne, krótkie sukienki o kształcie litery A, które są hitem wiosennych pokazów.

Uważaj na owoce

Zawierają co prawda dużo witamin oraz mikroelementów, ale też mnóstwo węglowodanów i cukrów, które w szybkim tempie wzmagają apetyt. To, ile kalorii mają owoce, może być dla ciebie sporym zaskoczeniem. Lepiej nie jedz ich na kolację.

Nie łącz cukru i tłuszczu

Uwaga! To połączenie szczególnie sprzyja odkładaniu się tłuszczu wokół talii. Chodzi nie tylko o to, żeby zrezygnować ze słodyczy (to oczywiste!), ale też o to, aby unikać połączeń typu makaron z oliwą, kasza z tłustym sosem.

Jeśli masz ochotę na makaron, zjedz go z warzywami albo z chudym mięsem. Dobrym pomysłem będzie odstawienie białego pieczywa na rzecz pieczywa pełnoziarnistego i wybieranie produktów z dużą ilością błonnika.

Artykuł został pierwotnie opublikowany 19.02.2013.

Reklama

Czytaj więcej: Ćwiczenia na płaski brzuch - efekt widoczny po 7 dniach

Ćwiczenia na brzuch po ciąży

Jak schudnąć z brzucha?