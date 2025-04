Ćwiczenia na cellulit – to jedno z pierwszych haseł, jakie przychodzi do głowy każdemu, kto z cellulitem stara się walczyć. I choć nie ma problemu ze znalezieniem zestawów ćwiczeń na partie ciała, na których najczęściej rozwija się ta zmiana, to niestety wcale nie znaczy, że są one najlepszym rozwiązaniem. Sprawdź, co wiadomo na temat zwalczania cellulitu ćwiczeniami.

Reklama

Spis treści:

Nie owijając w bawełnę: NIE. Niestety, cellulit nie zniknie po samych ćwiczeniach. Nie ma jak dotąd skutecznej jednej metody, która rozprawiłaby się z cellulitem. Nie znaczy to jednak, że nie warto ćwiczyć. Tzw. ćwiczenia na cellulit wzmocnią mięśnie, pomogą ograniczyć ilość tkanki tłuszczowej i ujędrnić skórę. W ten sposób mogą zmniejszyć widoczność pomarańczowej skórki.

To, kiedy ciało się wygładzi wskutek ćwiczeń, zależy od kilku czynników: nasilenia zmian cellulitowych i ciała, w tym ilości tkanki tłuszczowej. Wyróżnia się kilka stopni nasilenia pomarańczowej skórki. Stopień 0 oznacza brak widoczności zmian gołym okiem, a 4 – cellulit stale widoczny niezależnie od pozycji ciała. Im bardziej zaawansowane zmiany, tym trudniej zmniejszyć ich widoczność.

Ćwiczenia na cellulit będą potrzebowały tym więcej czasu także wtedy, im więcej tłuszczu zgromadzonego jest pod skórą. Tłuszcz uniemożliwia mięśniom wywieranie nacisku na skórę i jej napinanie, a to właśnie ten mechanizm sprawia, że cellulit staje się mniej widoczny.

Dlatego na pytanie, ile czasu trzeba ćwiczyć, żeby pozbyć się cellulitu, nie ma jednej odpowiedzi. Jednym wystarczy 6-8 tygodni ćwiczeń, inni będą potrzebować całych miesięcy, aby ćwiczenia na cellulit zmniejszyły jego widoczność.

Jak się pozbyć cellulitu? Skuteczne porady

Informacja najważniejsza: nie istnieją ćwiczenia, które w bezpośredni sposób likwidują cellulit. Za pomocą aktywności fizycznej można jedynie zmniejszać jego widoczność i zmniejszać ilość tkanki tłuszczowej (oczywiście przy zastosowaniu np. diety na cellulit). Ćwiczeniami można wzmacniać i budować mięśnie, oraz wspomagać spalanie tkanki tłuszczowej, ale niestety nie da się zmusić ciała do spalania jej z wybranych partii ciała, czyli np. tylko z pośladków i ud.

Najlepsze ćwiczenia na cellulit

Obecnie uważa się, że do walki z cellulitem warto zaprząc więcej niż jeden rodzaj ćwiczeń. Zatem trening siłowy na nogi i pośladki to tylko fragment całej układanki aktywności, które mogą wspomóc zmniejszanie widoczności cellulitu. Co zatem warto ćwiczyć?

Poprawa krążenia, wzmacnianie mięśni i napinanie skóry: trening siłowy. Przykłady takich ćwiczeń znajdziesz na samym końcu tego materiału. To ćwiczenia wzmacniające uda oraz pośladki. Walcząc z cellulitem, warto wykonywać ćwiczenia siłowe na całe ciało, a nie tylko na nogi! W materiale Plan treningowy podpowiadamy, jak ułożyć program treningu siłowego.

Spalanie tłuszczu i przyspieszanie metabolizmu: trening HIIT. To intensywne ćwiczenia o zmiennej intensywności, ale u wielu osób dają naprawdę świetne efekty w redukcji tkanki tłuszczowej. Przyspieszają metabolizm jeszcze na kilka godzin po zakończeniu wysiłku. Uwaga! Niezbędna jest dieta, aby organizm zaczął czerpać energię z tkanki tłuszczowej.

Drenaż limfatyczny: ćwiczenia aerobowe, wytrzymałościowe. Spacery, bieganie, pływanie, jazda na rowerze to aktywności, które zmuszają mięśnie do rytmicznej pracy, co działa jak mechaniczny drenaż limfatyczny, który zmniejsza widoczność cellulitu.

Pamiętaj: najlepsze ćwiczenia na cellulit to te, które będziesz wykonywać regularnie!

fot. Najlepsze ćwiczenia na cellulit/ Adobe Stock, Tommaso Lizzul

Czym wspomóc ćwiczenia na cellulit?

Naukowo udowodniono, że ćwiczenia na cellulit znacząco zwiększają skuteczność zabiegów kosmetycznych z zakresu medycyny estetycznej. Dlatego jeśli planujesz rozprawiać się z cellulitem za pomocą zabiegów typu:

fala uderzeniowa (zwana też akustyczną),

(zwana też akustyczną), masaż podciśnieniowy,

które wykazują najwyższą skuteczność w redukcji pomarańczowej skórki, koniecznie zacznij ćwiczyć!

Aby poprawić ukrwienie mięśni położonych pod zmienioną cellulitem skórą, wzmocnić je i ujędrnić skórę na udach i pośladkach można wykonywać następujące ćwiczenia:

wykroki,

zakroki,

unoszenie bioder w leżeniu na plecach,

przysiad bułgarski,

oraz te prezentowane niżej.

Warto trening uzupełnić:

Reklama

Czytaj także:

Olejek na cellulit – jak go stosować?

10 kremów na cellulit, które warto kupić

Jak zrobić masaż antycellulitowy na pośladki