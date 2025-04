Wąska talia u kobiet jest uważana za atrakcyjną. Ale nie wystarczy, żeby była wąska – ona musi być wąska w porównaniu do bioder i górnej części tułowia. Ma stanowić wcięcie w całej sylwetce. Choć o talii osy marzy wiele kobiet, nie każda może ją mieć. Owszem, części osób uda się ją wypracować, jeśli problem polega wyłącznie na nadmiernym otłuszczeniu ciała. Niestety część kobiet nigdy nie uzyska idealnego efektu, a stanie im na drodze budowa ciała, której ani dietą, ani treningami zmienić się nie da. Zatem: jak zmniejszyć talię? Podpowiadamy kilka sposobów.

Reklama

Spis treści:

Szerokość talii u kobiet zależeć od wielu czynników, zarówno genetycznych, jak i środowiskowych. Geny odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu sylwetki danej osoby, w tym szerokości talii. Udowodniło to badanie przeprowadzone na bliźniętach, z których wynika, że można wpływać na ilość tkanki tłuszczowej w organizmie i w okolicach brzucha, ale nie da się zmieniać proporcji ciała (np. proporcji bioder do talii) i jego naturalnego kształtu.

Kształt talii zależy od następujących czynników:

szerokości miednicy,

kształtu górnej części kości udowych i ich ustawienia w stawach w biodrowych,

budowy i kształtu klatki piersiowej,

gospodarki hormonalnej,

ilości tkanki tłuszczowej,

muskulatury brzucha,

postawy ciała.

Na trzy pierwsze cztery wpływu nie mamy. Na ostanie trzy możemy mieć wpływ. Niestety nie każdy kto zredukuje ilość tkanki tłuszczowej i odpowiednio popracuje nad mięśniami brzucha i postawą, będzie miał talię, o jakiej marzy.

Warto podkreślić, że szerokość talii to jedynie jeden z aspektów sylwetki i zdrowia. Istotne jest, aby dążyć do zdrowego stylu życia, zrównoważonej diety i aktywności fizycznej, a nie tylko skupiać się na jednym aspekcie wyglądu. Każda osoba ma inny typ budowy ciała, a indywidualne cechy genetyczne odgrywają kluczową rolę w określeniu, jak wyglądamy.

Aby spróbować zrobić wcięcie w talii, trzeba zadbać o prawidłową ilość tkanki tłuszczowej za pomocą diety i aktywności fizycznej. Można też, jeśli ktoś jest szczupły, ale brak mu talii, spróbować tak rozbudować muskulaturę, aby optycznie poszerzyć biodra i plecy. Choć sama talia nie stanie się węższa, to jej szerokość w porównaniu z biodrami i klatką piersiową się zmniejszy.

Do redukcji tkanki tłuszczowej niezbędny będzie jadłospis diety odchudzającej oraz ćwiczenia aerobowe i ćwiczenia cardio.

Szerokie biodra wąska talia – ćwiczenia

Aby poszerzyć optycznie biodra, trzeba pracować nad masą mięśniową pośladków, zwłaszcza nad mięśniami pośladkowymi odwodzącymi uda, bo one położone są na najszerszej części bioder.

Trzeba zastosować plan treningu na masę mięśniową i np. ćwiczenia:

odwodzenie uda przy wyciągu,

odwodzenie uda z rotacją zewnętrzną przy wyciągu,

odwodzenie ud na maszynie.

Szerokie plecy wąska talia – ćwiczenia

Poszerzanie pleców wymaga pracy nad mięśniami najszerszymi grzbietu, które potrafią rozszerzyć górną część pleców bez poszerzania ich dolnej części.

Do tego celu służą ćwiczenia np. takie jak:

podciąganie na drążku,

ściąganie drążka wyciągu górnego na siłowni,

przywodzenie ramion w bramie wyciągu.

fot. Jak zrobić wcięcie w talii/ Adobe Stock, Drazen

Poniżej kilka propozycji ćwiczeń, które mogą wpłynąć na kształt talii, w tym na jej szerokość czy to za pomocą wspomagania spalania tkanki tłuszczowej, czy wzmocnienia mięśni brzucha.

Ćwiczenia na wąską talię z hula hop

Zapewne doskonale znane ci jest z dzieciństwa. Kręcenie hula hop jest znakomitym ćwiczeniem wysmuklającym talię. Ważne jest to, że możesz ćwiczyć w wolnych chwilach, w domowym zaciszu, na przykład oglądając film. To doskonałe ćwiczenie na wąską talię, ponieważ pozwala pozbyć się tłuszczu z talii.

Stań w lekkim rozkroku i kręć biodrami w lewą stronę tak, aby kółko obracało się wokół talii. Postaraj się wytrwać przez 5-10 min .

w lewą stronę tak, aby kółko obracało się wokół talii. Postaraj się . Ćwiczenie powtórz, kręcąc biodrami w drugą stronę .

. Możesz wybrać klasyczne hula-hop lub takie, które jest wyposażone w specjalne kulki masujące.

Brzuszki na wąska talię

Krótka seria brzuszków to twój codzienny rytuał, a mimo to nie widzisz efektów wyszczuplenia? Tak naprawdę brzuszki to dość trudne ćwiczenie i mało kto wykonuje je poprawnie. Technika wykonywania brzuszków jest równie ważna, co regularność i ilość powtórzeń. Na początek ćwicz w 3 seriach po 15 powtórzeń.

Poza tym zazwyczaj siły wystarcza nam na zrobienie tylko kilkunastu powtórzeń. Dlatego, jeśli na początku nie dajesz rady, zamień brzuszki na inne ćwiczenie na wąską talię — na przykład na nożyce. I ćwicz codziennie!

Połóż się na plecach.

Nogi wyprostowane, ręce wzdłuż tułowia.

Unieś lewą nogę na około 20 cm nad podłogę.

na około 20 cm nad podłogę. Płynnie zmień nogi , unosząc lewą w ten sam sposób.

, unosząc lewą w ten sam sposób. Powtórz 10-15 razy na każdą nogę.

Tańce latino na wąską talię

W modelowaniu talii sprawdzą się tańce latynoamerykańskie, wymagające intensywnych ruchów biodrami. Jeśli chcesz dodatkowo zgubić kilka kilogramów, warto połączyć je z zajęciami fitness albo wybrać się na zumbę.

To trening, który łączy elementy tańca, m.in. hip-hopu, samby, salsy, mambo i Bollywood Dance z aerobikiem i treningiem siłowym. Plusem takich tanecznych zajęć jest to, że poprawiasz gibkość i elastyczność ciała. Na zajęciach nauczysz poruszać się z gracją. Kołysanie biodrami sprawi, że będziesz bardziej uwodzicielska i poczujesz się bardziej sexy, a do tego zyskasz wąską talię.

Skręty boczne na wąską talię

Najskuteczniejsze ćwiczenie na wąską talię to skręty boczne. Ćwicz najlepiej co drugi dzień lub nawet codziennie, a szybko zobaczysz efekty. Podczas wykonywania skrętów tonizujesz i wzmacniasz mięśnie, które są odpowiedzialne za wygląd talii.

Usiądź na krześle bez oparcia lub na skraju łóżka.

Wyprostuj plecy.

Ugnij ręce w łokciach, a w dłonie chwyć kij, np. od mopa.

Umieść go z tyłu na linii ramion.

Energicznie skręcaj tułów raz w jedną, raz w drugą stronę.

raz w jedną, raz w drugą stronę. Ćwiczenie wykonuj w szybkim tempie, zachowując przy tym płynność ruchów.

Zacznij od wykonania 50-60 powtórzeń ćwiczenia.

Ćwiczenie poprawnej postawy a wąska talia

Wąska talia to również efekt odpowiedniej postawy ciała. Aby ją osiągnąć, wciągnij brzuch, wyprostuj plecy, ściągnij łopatki, rozluźnij biodra, a talia od razu ładniej się zaznaczy. Wciąganie brzucha to także proste ćwiczenie, które ćwiczy jego mięśnie. Dodatkowo będziesz się wydawała szczuplejsza i wyższa.

Źródło: healthline.com

Artykuł pierwotnie opublikowany 10.08.2012.

Reklama

Czytaj także:

Ćwiczenia na płaski brzuch – co warto ćwiczyć?

Jak pozbyć się „oponki” z brzucha?

Jak pobudzić spalanie tłuszczu – skuteczne sposoby