Taping brzucha na odchudzanie można stosować, ale nie może to być jedyne działanie, jakie podejmuje się w celu wyszczuplenia tej partii ciała. Tylko w połączeniu z tradycyjnymi sposobami na odchudzanie, w tym ćwiczeniami na płaski brzuch, mogą okazać się skuteczne. Nie sposób jednak stwierdzić, w jakim stopniu przyczynią się do ewentualnego sukcesu.

Kinesiotaping brzucha zawsze jest elementem wspierającym inne działania: terapię, ćwiczenia, czy kuracje odchudzającą. Same plastry nie mają wpływu na redukcje tkanki tłuszczowej – tę należy spalić, stosując odpowiednią dietę odchudzającą, a najlepiej dietę i ćwiczenia. Takie trio: ograniczenie kaloryczności jadłospisu, aktywność fizyczna i taping brzucha mogą dać świetne efekty. Jeśli ktoś myślał, że wystarczy przykleić parę kolorowych pasków na brzuch i patrzeć, jak on maleje, to nie tędy droga.

Badania naukowe wskazują, na co można liczyć, stosując oklejanie brzucha tejpami:

Dodanie tejpów do ćwiczeń mięśni brzucha w programie fizjoterapii poporodowej wydaje się przynosić większe korzyści niż samych ćwiczeń w zakresie rekonwalescencji brzucha u kobiet po cięciu cesarskim. Stwierdzono znaczniejszy przyrost siły mięśni brzucha i większe zmniejszenie obwodu brzucha. Autorzy badania zastrzegają jednak, że niezbędne są dalsze badania na ten temat [1] .

Zastosowanie kinesiotapingu brzucha techniką korekcyjną może przyczynić się do zmniejszenia rozejścia mięśnia prostego brzucha u kobiet do 12 miesięcy po porodzie. Wydaje się jednak, że nie jest to jednoznacznie związane ze wzrostem aktywności mięśnia prostego brzucha. Konieczne jest przeprowadzenie dalszych i szerszych badań [2].

Kinesiotaping zmniejsza ciśnienie pod skórą, co powoduje cofanie się wysięków oraz usuwa podskórne krwotoki i zatory w płynach limfatycznych [3].

. Kinesiotaping zmniejsza ciśnienie pod skórą, co powoduje cofanie się wysięków oraz usuwa podskórne krwotoki i zatory w płynach limfatycznych [3].

Najlepiej oczywiście zgłosić się do specjalisty, który ukończył kurs tapowania. Dobierze on technikę indywidualnie do potrzeb pacjentki. Sposobów naklejania plastrów na brzuch jest bardzo dużo i różnią się:

szerokością zastosowanych tejpów,

ich długością,

kierunkiem naklejania

stopniem rozciągnięcia tejpa.

Kolor plastra nie ma znaczenia, najważniejsza jest technika aplikacji. Podstawową zasadą zawsze jest to, aby końce plastra nie były naciągnięte. Naciąga się, w dodatku w różnym stopniu, środkową część każdego tejpa.

Tejpy na brzuch po cesarce

Wydawać by się mogło, że u każdej pacjentki po cesarce, plastry rozmieszcza się tak samo. Ale tak nie jest. Najczęściej spotyka się następujące sposoby aplikacji[4]:

„technika schodkowa” : jeden tejp wzdłuż blizny bezpośrednio na niej, a dwa kolejne pionowo na końcach pierwszego, przy czym jeden z nich sięga bardziej w górę, drugi bardziej w dół od blizny. Stosowana na bolesne, niemobilne blizny po cesarce.

: jeden tejp wzdłuż blizny bezpośrednio na niej, a dwa kolejne pionowo na końcach pierwszego, przy czym jeden z nich sięga bardziej w górę, drugi bardziej w dół od blizny. Stosowana na bolesne, niemobilne blizny po cesarce. „technika Z” : trzy plastry o szerokości ok. 2 cm ukośnie (45 stopni) przez bliznę, naklejane naprzemiennie z dwoma tejpami przebiegającymi ukośnie w przeciwną stronę. Technika stosowana na stare blizny.

: trzy plastry o szerokości ok. 2 cm ukośnie (45 stopni) przez bliznę, naklejane naprzemiennie z dwoma tejpami przebiegającymi ukośnie w przeciwną stronę. Technika stosowana na stare blizny. „technika krzyżykowa” : cztery plastry o szerokości ok. 1 cm przez bliznę, naklejane naprzemiennie z czterema tejpami przebiegającymi ukośnie w przeciwną stronę. Stosowana po tejpowaniu techniką Y, w celu zapobiegania zmniejszenia mobilności skóry w miejscu blizny i przeciwbólowo.

: cztery plastry o szerokości ok. 1 cm przez bliznę, naklejane naprzemiennie z czterema tejpami przebiegającymi ukośnie w przeciwną stronę. Stosowana po tejpowaniu techniką Y, w celu zapobiegania zmniejszenia mobilności skóry w miejscu blizny i przeciwbólowo. „technika Y”: Tejp na części długości rozcina się na pół i tymi odnogami obejmuje bliznę, przyklejając plastry wzdłuż niej. Szersza, nierozdzielona część tejpa znajduje się po boku blizny z jednej strony. Ramiona ułożonej poziomo litery i obejmują plaster ochronny, którym zakleja się miejsce szycia. Technika stosowana na świeże blizny, wkrótce po cesarce w celu zapobiegania powstawaniu bliznowca i redukcji bólu.

Taping mięśnia prostego brzucha

Stosuje się go najczęściej w przypadku tzw. rozejścia mięśnia prostego brzucha, najczęściej po ciąży. Najczęściej spotykaną techniką jest naklejanie szerokich tejpów ukośnie i na przemian – cztery biegną w dół od lewej strony brzucha w prawo w dół i cztery biegną w dół od prawej strony brzucha w lewo w dół. Taśmy krzyżują się w linii środkowej brzucha, czyli tam, gdzie następuje rozejście mięśnia prostego brzucha.

Czasami stosuje się rozszerzenie tej techniki, które polega na naklejeniu najpierw dwóch tejpów wzdłuż obu części mięśnia prostego brzucha, a na niej nakleja się kolejne ukośnie, jak opisaliśmy wyżej lub poziomo, jeden nad drugim na całej długości pionowo naklejonych plastrów. Można także zastosować sposób pokazany na poniższym zdjęciu:

fot. Taping mięśnia prostego brzucha/ Adobe Stock, Volodymyr Shcerbak

Taping limfatyczny brzucha

Aby zmniejszyć obrzęk limfatyczny brzucha, najczęściej stosuje się cienkie plastry, czyli rozcięte wzdłuż na cztery zwykłe tejpy. Jeden koniec pozostaje nierozcięty. Jeden z producentów plastrów zaleca, aby ten nierozcięty koniec umieścić na brzuchu tuż pod mostkiem, a cienkie cztery końce nakleić falistym kształtem kierując się w dół brzucha i zachowując między nimi odstęp 1,5-2,5 cm.

Niektórzy specjaliści dodatkowo naklejają jeszcze dwa tak samo przygotowane tejpy, umieszczając je po lewej i prawej stronie brzucha, przyklejając grubszy koniec w dole brzucha w kierunku pachwiny, a cienkie końce ukośnie w górę brzucha.

fot. Taping limfatyczny brzucha/ Adobe Stock, somemeans

Taping limfatyczny brzucha nie zredukuje tkanki tłuszczowej, ale może pomóc zdrenować limfę, przez co skóra i tkanka podskórna będą mniej obrzęknięte, a brzuch będzie wydawał się szczuplejszy.

