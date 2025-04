Tłusty czwartek, czyli ostatni czwartek przed wielkim postem, w tym roku obchodzimy 27 lutego. Według zwyczaju dozwolone jest tego dnia objadanie się, dlatego na polskich stołach pojawiają się słodkości, w tym pączki. Cukiernik zdradził nam, co zrobić, żeby nie zeschły się za szybko.

Trik od cukiernika, dzięki któremu pączki nie będą się szybko zsychać

Sposób, który sprawi, że pączki oraz inne drożdżowe ciasta lub ciasteczka, nie będą szybko się zsychały, jest banalnie prosty. Należy przechowywać pączki w szczelnie zamykanym pojemniku lub słoju, ale do środka powinniśmy włożyć kawałek jabłka. Wilgoć wydobywająca się z owocu sprawia, że pączki dłużej pozostaną świeże i miękkie.

Co ważne, jabłko trzeba codziennie wymieniać, aby nie spleśniało. Należy je włożyć w taki sposób, żeby nie stykało się z pączkiem, ponieważ wtedy ciasto zbytnio namięknie. Tak przechowywane pączki zachowają świeżość nawet przez 4 dni. Pączki z nadzieniem mlecznym (np. bitą śmietaną) należy przechowywać w lodówce, ponieważ łatwiej się psują.

Co powoduje, że pączki szybko się zsychają?

Na szybsze zsychanie się i twardnienie pączków może wpływać kilka czynników.

Za mało tłuszczu w cieście : próba "odchudzania" ciasta na pączki może powodować, że będą one suche i niesmaczne, dlatego najlepiej przyrządzać je zgodnie z przepisem.

: próba "odchudzania" ciasta na pączki może powodować, że będą one suche i niesmaczne, dlatego najlepiej przyrządzać je zgodnie z przepisem. Za dużo mąki w cieście : pączki mogą być suche i twarde, również wtedy gdy dodamy za dużo mąki. Ciasto na pączki przed wyrośnięciem powinno być luźne, a nie twarde.

: pączki mogą być suche i twarde, również wtedy gdy dodamy za dużo mąki. Ciasto na pączki przed wyrośnięciem powinno być luźne, a nie twarde. Nieprawidłowe przechowywanie: zostawienie pączków bez przykrycia spowoduje, że szybko wyschną. Podobny skutek pojawi się, gdy opakowanie, w którym je przechowujemy, jest nieszczelne. Narażone na powietrze zewnętrzne pączki szybko zrobią się twarde.

Im dłużej pączki będą pozostawione bez przykrycia, tym szybciej wyschną, dlatego najsmaczniejsze są krótko po przygotowaniu.

Tak odświeżysz pączki, które zrobiły się suche

Co zrobić z tymi, które już lekko przyschły? Jeżeli pączki stały się czerstwe i zeschnięte na wierzchu, podgrzanie ich w piekarniku lub mikrofalówce powinno przywrócić im życie. Wystarczy chwila: w mikrofalówce 10-15 sekund, a w piekarniku nagrzanym do 120°C kilka minut. Jeżeli są bardzo czerstwe, dobrym pomysłem jest posmarowanie pączków mlekiem lub wodą przed włożeniem ich do piekarnika. Pączki można również podgrzać we frytkownicy beztłuszczowej.

