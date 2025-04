Tzw. Tiffany boczki to krótkie treningi obejmujące ćwiczenia na boczki (inaczej zwane love handles), ale podane w dość atrakcyjnej formie, która może wielu osobom się spodobać. Czas w trakcie ćwiczeń płynie szybko, ruchy wykonuje się do muzyki, więc nic dziwnego, że wiele kobiet zakochało się w tych treningach. W dodatku to tylko 10 minut dziennie! A teraz najważniejsze: czy to działa? Poznaj prawdę.

„Tiffany boczki” to dość intensywny rodzaj ćwiczeń, łączący aerobik, cardio, taniec ze wzmacnianiem mięśni tułowia, ale też pośladków, ud i ramion. Są to krótkie serie ćwiczeń łatwych do wykonania. Dlatego są dobrym wyborem dla początkujących.

Ćwiczenia autorstwa instruktorki Tiffany Rothe wyróżnia kilka aspektów:

jej treningi mają dbać o kobiety wszechstronnie – modelować ciało i poprawiać samopoczucie,

– modelować ciało i poprawiać samopoczucie, cyfra 8 – symbol siły i kobiecości w chińskiej numerologii; symbol połączenia z wewnętrznym „ja”; ćwiczenia Tiffany często odliczane są do ośmiu,

– symbol siły i kobiecości w chińskiej numerologii; symbol połączenia z wewnętrznym „ja”; ćwiczenia Tiffany często odliczane są do ośmiu, krótki czas trwania treningów – zwykle 5-15 minut, ale można je łączyć w dłuższe sesje treningowe.

Tiffany Rothe Workouts charakteryzują niezwykłe połączenia najróżniejszych technik fitnessowych – od elementów różnych tańców świata (które trenerka uprawiała przez ponad 14 lat), po spinning czy tradycyjne ćwiczenia siłowe. Właśnie dzięki temu pomieszaniu treningi są ciekawe, nie nudzą się i angażują do pracy wszystkie partie mięśni.

Przykład treningu Tiffany właśnie na „love handles” prezentujemy w materiale wideo. Sporo tam elementów tańca, np. potrząsania (shaking) i bujania na boki biodrami – oto zestaw ćwiczeń dokładnie na dolną część pleców, talię i brzuch (ABS). Na początku jest krótka rozgrzewka, a potem właściwe ruchy adresowane do tych partii ciała.

Niewątpliwie ćwiczenia „Tiffany boczki” mogą pomóc w redukcji tzw. boczków, czyli tkanki tłuszczowej w dolnej części pleców i w talii. Zwłaszcza jeśli będą poparte dietą odchudzającą.

Na pewno też wzmocnią mięśnie głębokie, i mięśnie brzucha. Nie są natomiast w tym ani mniej, ani bardziej skuteczne od innych ćwiczeń fitness dobranych pod tym samym kątem, dlatego nie ma co po nich oczekiwać spektakularnych efektów.

Najskuteczniejsze będą wtedy, jeśli przypadną komuś do gustu i ta osoba będzie je wykonywać z zaangażowaniem i regularnie. Natomiast wychwalanie ich jako najskuteczniejszego sposobu na „boczki” jest po prostu przesadą.

Pierwsze efekty w przypadku osób początkujących, zwłaszcza przy diecie, mogą pojawić się już po pierwszych 2 tygodniach, choć niektórzy zarzekają się, że widzą je już po tygodniu.

fot. Tiffany boczki – efekty/ Adobe Stock, Syda Productions

W internecie można znaleźć liczne pozytywne opinie o ćwiczeniach na boczki z Tiffany. Wiele osób twierdzi, że już po pierwszym treningu czuło mięśnie talii, o których nie miały pojęcia. Oto przykład: „Po 1 dniu miałam takie zakwasy, że ciężko było mi wstać z łóżka, ale przynajmniej wiem, że to działa! Tiffany jest energiczna, ćwiczenia są w formie tańca, strasznie przyjemnie się je wykonuje”.

Tylko że ten sam efekt „zakwasów” pojawi się zawsze po pierwszym treningu po dłuższej przerwie albo gdy zacznie się intensywniej ćwiczyć partie ciała dotąd niespecjalnie zaangażowane w ćwiczenia. Tak samo zadziałają inne tzw. ćwiczenia na boczki. Gdybyś jednak spróbowała ćwiczeń na boczki Tiffany, podsuwamy pomocny materiał: Jak się pozbyć zakwasów.

Są i takie, zdroworozsądkowe opinie: „Ja czasami robię boczki z Tiffany, ale tylko jako dodatek do treningow. Sam w sobie bez żadnych innych ćwiczeń wielkich efektów nie da. To tak jak robić non stop brzuszki w nadziei na wyrobienie sobie płaskiego brzucha”.

Niektóre kobiety mówią o tym, że dzięki tym ćwiczeniom schudły – część z nich stosowała dietę, inne, np. karmiące piersią – nie. I można im wierzyć. Czasami naprawdę niewiele wystarczy – trochę ruchu i zdrowsze wybory kulinarne dają dobre efekty w postaci redukcji tłuszczu w okolicy talii.

Treść artykułu pierwotnie opublikowano 25.03.2014 r.

