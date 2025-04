Ćwiczenia na boczki wszystkim kojarzą się z ćwiczeniami siłowymi brzucha, pleców i tułowia. Tymczasem one przydadzą się, ale jako uzupełnienie treningów nastawionych na spalanie kalorii, a przede wszystkim diety. Boczki to tłuszcz. Jedyny sposób, aby zmniejszyć jego ilość, to sprawić, żeby organizm czerpał energię właśnie z tłuszczu. Do tego celu skuteczniejsze od ćwiczeń siłowych są ćwiczenia wytrzymałościowe – ćwiczenia na spalanie tłuszczu i ćwiczenia kardio oraz treningi HIIT, choć te ostatnie akurat nie u wszystkich dają zadowalające efekty.

Spis treści:

Problem z nadmiarem tkanki tłuszczowej w okolicach talii i dolnej części pleców dotyka głównie pań po 35. roku życia, zwłaszcza tych, które mają figurę typu jabłko. U nich każdy zbędny gram tłuszczu idzie właśnie w partie ciała powyżej pośladków. Taki typ otyłości to nie tylko problem estetyczny, ale przede wszystkim zdrowotny. Otyłość brzuszna jest niebezpieczna, bo oznacza otłuszczenie narządów, większe ryzyko rozwoju cukrzycy i insulinooporności.

Pozbycie się boczków i tłuszczu brzusznego to więc nie tylko walka z estetycznym problemem, ale przede wszystkim działanie dla zdrowia. Walka z boczkami musi odbywać się na 2 fronty:

trzeba stosować dietę o odpowiednio dobranej kaloryczności;

należy ćwiczyć, spalając odpowiednio dużo kalorii.

Żadna z tych strategii osobno nie przynosi takich rezultatów jak połączenie diety i dobrze dobranych ćwiczeń.

Ćwiczenia dobre na boczki to przede wszystkim takie, które spowodują spalanie dużej liczby kalorii. Dodatkowo warto wzmacniać mięśnie brzucha, talii i tułowia, a najlepiej całego ciała. To o tyle ważne, że mocniejsze mięśnie spalają więcej kalorii nawet wtedy, kiedy się śpi (podwyższają podstawową przemianę materii).

Zatem najlepsze ćwiczenia na boczki to regularnie uprawiane:

marsze,

marszobiegi,

jogging,

taniec,

jazda na rowerze,

aerobik

i inne sporty wytrzymałościowe. Na nie warto znaleźć czas 3-6 razy w tygodniu.

Oprócz nich dobrze jest 2-3 razy w tygodniu wykonywać ćwiczenia siłowe, które poprawią sylwetkę. Można „ćwiczenia na boczki” wykonywać w siłowni lub w domu. My proponujemy prosty zestaw ćwiczeń, który można wykonać wszędzie. Do części z nich potrzebna jest tylko taśma elastyczna. To dobry początek do rozpoczęcia regularnych ćwiczeń wzmacniających okolice talii właśnie.

Inną opcją, dla osób zabieganych, które nie znajdą czasu na treningi wytrzymałościowe i siłowe, jest robienie treningów obwodowych. Najlepiej znaleźć na nie czas 3-4 razy w tygodniu. Treningi obwodowe polegają na tym, że wybiera się 6-12 ćwiczeń siłowych na różne partie ciała, nie tylko „ćwiczenia na boczki”. Ćwiczy się więc: brzuch, plecy, ręce, nogi, klatkę piersiową i pośladki. Kiedy ma się już ułożony zestaw ćwiczeń, należy je wykonywać jedno po drugim bez przerw na odpoczynek. Ten następuje po ostatnim ćwiczeniu i trwa 1-3 minuty. To jest obwód właśnie. Takich obwodów należy zrobić 3-6 – im więcej, tym większe spalanie kalorii.

Zaletą takiego sposobu ćwiczeń jest to, że działa na ciało jak trening wytrzymałościowy i siłowy jednocześnie. Spala kalorie i wzmacnia mięśnie. Naprawdę warto spróbować.

Obwód możesz ułożyć, wybierając sobie po 1-2 ćwiczenia na różne partie ciała, np. z poniższych zestawów:

Zaproponowany przez nas zestaw ćwiczeń na boczki działa dwutorowo. Po pierwsze pomaga spalić tkankę tłuszczową (jeśli będziesz ćwiczenia wykonywać w systemie obwodowym!). Tutaj jednak musisz uzbroić się w cierpliwość, bo zajmie ci to trochę czasu – nawet 2–3 miesiące (ale jeżeli przejdziesz na dietę, to efekty zobaczysz znacznie szybciej). Po drugie – wzmacnia mięśnie tułowia, brzucha i pleców, a to absolutna podstawa do tego, żeby utrzymywać poprawną sylwetkę, która do razu wydaje się szczuplejsza. Z naszymi ćwiczeniami już po 2 tygodniach wzmocnisz mięśnie głębokie. Dzięki temu przestaniesz się garbić, a fałdki na brzuchu i plecach automatycznie się zmniejszą (na razie wizualnie).

Rezultaty zaproponowanego przez nas planu treningowe są świetne! Kobiety, które go testowały, już po 14 dniach zauważyły znaczną różnicę. Straciły średnio 5 cm w talii i pod biustem. Dodatkowo zmniejszyły swoją wagę o ok. 1,5 kg.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 9.03.2011.

Ćwiczenia na boczki – propozycje: