Dlaczego trzeba zjeść pączka w tłusty czwartek, czyli zbiór zwyczajów, tradycji i przesądów związanych z obchodzeniem ostatków. Sprawdź, czym „ryzykujesz”, odmawiając sobie w tym czasie pączka.

Reklama

Spis treści:

Jasne, że tradycja tłustego czwartku to nie jest powód do zmuszania kogokolwiek do zjedzenia choć jednego pączka. Nie chcesz, nie jedz, zwłaszcza wtedy, gdy masz ważny powód. Z drugiej strony tradycja tylko wtedy ma szansę przetrwać, gdy się ją podtrzymuje.

Niegdyś o tym, czy zwyczaje przetrwają, decydowali zwykli ludzie. Żeby zjeść pączka w tłusty czwartek, musieli sami go sobie usmażyć. Dzisiaj tę i inne tradycje podtrzymuje też biznes, bo to dla wytwórców, sprzedawców i handlowców dodatkowa okazja do zarobku.

Dlatego w dzisiejszych czasach przetrwanie tradycji jedzenia pączków w tłusty czwartek nie spoczywa już tylko na twoich i innych zwykłych ludzi barkach. Biznes wyprodukuje pączki i zawsze znajdą się tacy, którzy po nie sięgną, więc odmawiając sobie pączka, nie skażesz tradycji na wymarcie.

Podejście do tradycji jedzenia pączków w tłusty czwartek

Natomiast w twoich rękach jest to, co w kwestii jedzenia pączków w tłusty czwartek przekażesz swoim dzieciom. Albo rozsądnymi kontynuatorami tej tradycji, albo przy jej okazji będą sobie folgować ponad miarę. Podtrzymywanie akurat tej tradycji jest przyjemne, ale naprawdę nie trzeba w tłusty czwartek zjeść 6 pączków, aby stało się jej za dość. Wystarczy jeden.

A jeśli są przeciwwskazania do jedzenia tradycyjnych pączków, trzeba zrobić sobie własne, zmodyfikowane tak, aby nie szkodziły, lub z nich zrezygnować. Postępując w ten sposób na oczach dzieci nauczysz je z jednej strony cieszyć się takim świętem, a z drugiej – pokażesz, że nie można dać się zwariować. I tego ci życzymy.

Jedzenie pączków w tłusty czwartek - jak to wyglądało dawniej?

Niegdyś jedzenie pączków w tłusty czwartek to było folgowanie sobie na koniec karnawału, takie najedzenie się ekstra przed Wielkim Postem. I miało to uzasadnienie, gdyż zwykli prości ludzie na co dzień wcale się nie przejadali. Więc najedzenie się niejako na zapas, było dla nich dodatkową przyjemnością i pozwalało "złapać" ekstra kalorie. A by co jeść, bo kaloryczność pączków często nadziewanych wtedy słoniną była bardzo duża.

Dzisiaj dostęp do pączków mamy na co dzień, jedzenia każdego dnia mamy pod dostatkiem i coraz mniej ludzi odmawia sobie czegokolwiek w Wielkim Poście. To, czy zjesz tego symbolicznego pączka, naprawdę zależy wyłącznie od ciebie, musu nie ma.

Czas na lżejszą część tego materiału i rozważenie kwestii dlaczego trzeba zjeść pączka w tłusty czwartek pod innym kątem, nieco z przymrużeniem oka.

fot. Tradycja jedzenia pączków w tłusty czwartek – czy to przymus?/ Adobe Stock, Kyrylo

Oto wyliczanka, dlaczego trzeba zjeść pączka w tłusty czwartek. Jeśli jesteś przesądna, z pewnością znajdziesz tu niejeden powód, aby tej słodkości sobie nie odmawiać:

Kto nie zje pączka w tłusty czwartek, tego czeka nieszczęście – podobno odmówienie sobie paczka tego dnia ma sprowadzać pecha i niepowodzenia w danym roku.

– podobno odmówienie sobie paczka tego dnia ma sprowadzać pecha i niepowodzenia w danym roku. Zjedzenie dużej ilości pączków przynosi dostatek –im więcej zjesz pączków tego dnia, tym większe bogactwo i powodzenie ma czekać cię w przyszłości.

–im więcej zjesz pączków tego dnia, tym większe bogactwo i powodzenie ma czekać cię w przyszłości. Puszysty pączek to dobry znak – jeśli zjedzony pączek był wyrośnięty, piekki i puszysty, to wróżba szczęścia. Z kolei zbity i twardy zapowiada kłopoty.

– jeśli zjedzony pączek był wyrośnięty, piekki i puszysty, to wróżba szczęścia. Z kolei zbity i twardy zapowiada kłopoty. Pączki i miłość – w niektórych regionach wierzono, że jeśli panna upiecze w tłusty czwartek smaczne pączki, to wkrótce znajdzie męża. A żeby było wiadomo, czy są smaczne, trzeba je było zjeść.

Przesądy dotyczące jedzenia pączków ze świata

W każdym kraju, który ma podobną tradycję do naszego tłustego czwartku, pączki mają swoją nazwę. Poznasz te nazwy przy okazji zapoznawania się z kolejnymi powodami, uzasadniającymi, dlaczego trzeba zjeść pączka w tłusty czwartek:

Niemcy – jeśli ktoś w karnawale zje Berliner Pfannkuchen, to będzie miał szczęście w sprawach sercowych.

– jeśli ktoś w karnawale zje Berliner Pfannkuchen, to będzie miał szczęście w sprawach sercowych. Francja – zjedzenie beignets w Mardi Gras ma zapewniać bogactwo i pomyślność przez cały rok.

– zjedzenie beignets w Mardi Gras ma zapewniać bogactwo i pomyślność przez cały rok. Portugalia – tradycja jedzenia malasadas związana jest z przesądem mówiącym o tym, że im więcej ich zjesz, tym większy dobrobyt cię czeka.

– tradycja jedzenia malasadas związana jest z przesądem mówiącym o tym, że im więcej ich zjesz, tym większy dobrobyt cię czeka. USA – wśród Polonii w Chicago panuje przekonanie, że im więcej pączków się zje tym więcej pomyślności w przyszłości.

Reklama

Czytaj także:

Tradycja jedzenia pączków i ciekawostki o Tłustym Czwartku

Przysłowia na tłusty czwartek

13 pysznych przepisów na pączki, oponki i faworki