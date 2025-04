Regularne kręcenie hula hop może dać naprawdę wspaniałe efekty: w ciągu 2 tygodni regularnego kręcenia obręczą, można zauważyć zmniejszenie obwodu talii. Jak kręcić hula hop, by wciąż nie podnosić go z podłogi?

Kup przede wszystkim odpowiedni rodzaj i rozmiar hula hop. Na początek wybierz takie bez dodatkowego obciążenia i bez wypustek.

Dobrym wyborem jest takie, które po postawieniu na podłodze będzie sięgać do dolnych żeber. Pamiętaj: większe kółko łatwiej wprowadzić w ruch.

Rodzaje hula hop

Standardowo opcje są dwie - lekkie, dostępne w sklepach dla dzieci zwykłe plastikowe obręcze oraz obciążane fitnessowe koła, często dodatkowo wyposażone w masujące wypustki wewnątrz. Te pierwsze nie dają aż takiego efektu, ale są trudniejsze do utrzymywania w ruchu, więc przy odrobinie wytrwałości i zacięcia mogą również pozbawić nas kilku centymetrów w talii.

Te drugie, sprzedawane w sklepach sportowych, wymagają od mięśni więcej wysiłku i skuteczniej kształtują sylwetkę oraz pomagają spalać nawet dwukrotnie więcej kalorii. Ceny wahają się od 15 złotych za te najprostsze do 70 za te z wypustkami.

Umieść kółko hula hop na wysokości talii i zacznij poruszać biodrami do przodu i do tyłu. Rękoma wpraw w ruch koło wokół własnej osi - cały czas poruszaj biodrami. Staraj się nadążyć za obracającym się kołem. Pomagaj sobie. Uginaj kolana, gdy hula hop zaczyna opadać, podrzucaj je biodrem, gdy przestaje się kręcić. Nie rezygnuj. To normalne, że na początku ciężko jest załapać ten ruch.

Wersja druga: Stań w rozkroku z jedną nogą wysuniętą do przodu, drugą lekko z tyłu i obręczą opierającą się o krzyż. Rozkręć koło pchnięciem w bok i staraj się utrzymać obroty hula hop poprzez przenoszenie ciężaru ciała na przednią i tylną nogę. Koło obija się w ten sposób o biodra, kręcąc się dalej równolegle do podłogi.

Obręcz można też wykorzystywać do obrotów na wyprostowanym, wyciągniętym do boku ramieniu albo w leżeniu na prostopadłej wyprostowanej nodze.

Przede wszystkim bądź systematyczna. Zacznij od kilkuminutowych serii, a gdy uznasz, że jesteś na to gotowa, wymień hula hop na mniejsze i cięższe.

Idealny trening to taki, który trwa co najmniej 20 minut. To naprawdę świetna zabawa, jednak tym, co może cię zniechęcić są... liczne siniaki. Tych trudno uniknąć.

fot. Adobe Stock

Możesz poza kręceniem wykorzystać koło do ćwiczeń wzmacniających mięśnie.

Płaski brzuch: Połóż się plecach i unieś nogi do kąta prostego. Hula hop umieść między rozszerzonymi stopami, a następnie wolno opuszczaj nogi i zatrzymuj je tuż nad podłogą. Po czym ponownie unieś je do góry. Powtarzaj w trzech seriach po 12-15 powtórzeń.

Połóż się plecach i unieś nogi do kąta prostego. Hula hop umieść między rozszerzonymi stopami, a następnie wolno opuszczaj nogi i zatrzymuj je tuż nad podłogą. Po czym ponownie unieś je do góry. Powtarzaj w trzech seriach po 12-15 powtórzeń. Zgrabne nogi: Połóż się na plecach na macie do ćwiczeń. Unieś jedną nogę pod kątem 90 stopni, a następnie umieść hula hop w okolicy kostki. Kręć podobnie jak w przypadku ramion. Czynność powtórz również drugą nogą.

Przy odrobinie systematyczności szybko zobaczysz efekty w postaci szczuplejszej talii, smuklejszych bioder, jędrniejszych pośladków, a także zgrabniejszych nóg i ramion. Zaletą treningu z hula hop jest to, że można trenować praktycznie wszędzie, także podczas oglądania telewizji.

Pół godziny solidnego kręcenia może spalić do 200 kcal. Oprócz samego kręcenia warto dodać także inną, 30-minutową aktywność fizyczną np. trening cardio lub interwałowy.

Jeśli dowiedziałaś się już jak kręcić hula hop i jesteś zdecydowana kupić koło i zacząć trening, pora ostudzić emocje. Nie każdy powinien ćwiczyć z hula hop. Przeciwwskazań jest wiele:

przebyty poród,

bolesne miesiączki,

rozejście mięśnia prostego brzucha,

dysfunkcje dna miednicy.

Niestety, z powodu takich przeciwwskazań wiele kobiet musi zrezygnować z treningu z hula hop. Co więcej, fizjoterapeutka Gosia Włodarczyk podkreśla, że im dłużej kręcisz hula hop, tym bardziej przeciążasz dno miednicy, co jest bardzo niekorzystne, a wręcz niebezpieczne:

Rodowód hula hop sięga lat 50. XX wieku, kiedy to w Stanach Zjednoczonych firma Wham-O wypuściła na rynek kolorowe obręcze wykonane z plastikowych rurek. Nowość szybko zawojowała USA, a następnie cały świat.

Zręcznościowa zabawa, polegająca na nieustannym kręceniu kołem wokół talii, bioder, ramion, nóg, klatki piersiowej, a nawet szyi, stała się jedną z ulubionych aktywności dzieci i artystów cyrkowych.

Artykuł powstał na podstawie tekstu Agaty Bernaciak. Pierwotnie został opublikowany 14.01.2016.

