Wcięcie w talii to wyłącznie cecha estetyczna. Nie decyduje o zdrowiu ani sprawności fizycznej. Można być szczupłym i nie mieć wcięcia, tak jak nie ma go wiele sportsmenek. Można za to mieć troszkę „ciałka”, a mimo to cieszyć się rzucająca się w oczy wąską talią. Wiele zależy od ruletki genetycznej, choć są i sposoby na to, aby dać szansę pojawić się wymarzonemu wcięciu w talii.

Spis treści:

Nie każda szczupła kobieta będzie miała atrakcyjne wcięcie w talii. Jego obecność lub brak uwarunkowane są w dużej mierze genetycznie – to w genach zapisane są:

gospodarka hormonalna,

szerokość bioder,

kształt kości udowych i ich ustawienie w stawach biodrowych,

budowa, a więc kształt klatki piersiowej.

To od tych czynników zależy, czy kobieta będzie miała wcięcie w talii lub będzie mogła je uzyskać, czy raczej trzeba będzie pogodzić się z brakiem wcięcia w talii.

Poza wrodzonymi, niezależnymi od nas cechami, są jeszcze czynniki, na które można mieć wpływ. Są to:

otłuszczenie ciała,

postawa,

muskulatura.

Wcięcie w talii – kto może je mieć?

Naturalne wcięcie w talii ma zwykle szczupła kobieta z taką budową ciała, która tworzy to wcięcie. Wcięcie najczęściej znika, gdy kobieta nabiera zbyt dużo tkanki tłuszczowej i/lub nie potrafi utrzymać poprawnej postawy ciała. Garbienie się i wypinanie brzucha (słabe mięśnie brzucha) powodują, że obwód talii zwiększa się nawet u szczupłych kobiet, ale akurat z tymi niedociągnięciami, włączając w to nadwagę, można walczyć.

Jeśli kobieta ma naturalne predyspozycje do posiadania wcięcia w talii, poprzez dietę i ćwiczenia, może ją uzyskać.

Kobieta, która nie ma naturalnych predyspozycji do atrakcyjnego wcięcia w talii, nawet jak schudnie, poprawi postawę i wzmocni brzuch, może nie uzyskać satysfakcjonującego ją efektu. Wtedy trzeba się z tym pogodzić i cieszyć prawidłową masą ciała, szczuplejszą sylwetką, lepszym zdrowiem i samopoczuciem.

Jak zrobić wcięcie w talii? To zależy. Jeśli kobieta kiedyś miała wcięcie w talii, ale zniknęło ono wskutek tycia czy pogorszenia sylwetki, najprawdopodobniej może je odzyskać.

Do redukcji tkanki tłuszczowej najlepsza będzie dieta, i to nie żadna specjalna, ale zwykła dieta odchudzająca (redukcyjna). Oczywiście można też zastosować np. dietę ketogeniczną lub jakiś inny system żywienia, który ułatwia redukcję masy ciała i tkanki tłuszczowej. Aby nie stracić masy mięśniowej, warto dietę wspomóc aktywnością fizyczną – wystarczy 3 razy w tygodniu ćwiczyć siłowo. Można np. robić treningi obwodowe lub trening FBW, które dodatkowo spalają też kalorie.

Przy złej postawie, bardzo pomocne są ćwiczenia mięśni posturalnych:

Pozwalają wyprostować, wydłużyć sylwetkę, wciągnąć nieco brzuch i zmniejszyć nacisk na jamę brzuszną, dzięki czemu talia może się zwęzić.

Kolejny patent można polecić tym paniom, które są bardzo szczupłe, ale nie mają wcięcia w talii. Warto wtedy spróbować takie wcięcie zbudować, czyli sprawić, aby optycznie biodra i górna część ciała stały się wyraźnie szersze od talii. To nie dokładnie to samo, co prawdziwe wcięcie w talii, ale linia ciała zmieni się i talia może wydać się faktycznie węższa. Poniżej podajemy takie ćwiczenia.

Budowanie masy mięśniowej mięśni brzucha to nie jest to, o co tutaj chodzi. Do optycznego zwężenia talii trzeba rozbudować mięśnie bioder oraz pleców i barków. Dlatego robienie brzuszków i skrętów tułowia (np. na twisterze) do upadłego się nie sprawdzi, podobnie jak katowanie mięśni brzucha dużymi ciężarami. Najlepiej na brzuch zastosować ćwiczenia na mięśnie głębokie i budować wytrzymałość mięśni brzucha, poprzez ćwiczenia typu plank czy mountain climber.

Natomiast w budowie mięśni bioder pomogą:

przysiady – z obciążeniem takim, by móc robić 8-10 powtórzeń w 3-5 seriach.

odwodzenie nogi przy wyciągu lub z taśmą oporową – polega na unoszeniu nogi do boku bez pochylania w bok tułowia z takim obciążeniem, aby wykonać tylko 8-10 powtórzeń w 3-5 seriach.

rys. Wcięcie w talii ćwiczenia na biodra/ Adobe Stock, lioputra

Plecy można poszerzyć, pracując nad masą mięśni najszerszych grzbietu. Do tego celu stosuje się:

Podciąganie na drążku – więcej o technice tego ćwiczenia w materiale: ćwiczenia na drążku.

Unoszenie hantli zza głowy w leżeniu tyłem – leżąc na plecach i trzymając hantle oburącz i z lekko zgiętymi łokciami, przenosi się ręce za głowę, a następnie unosi się ręce do pionu. Łokcie cały czas tak samo lekko ugięte, a ruch zachodzi w stawach barkowych. Hantla powinna ważyć tyle, aby zrobić 8-10 powtórzeń w 3-5 seriach.

– leżąc na plecach i trzymając hantle oburącz i z lekko zgiętymi łokciami, przenosi się ręce za głowę, a następnie unosi się ręce do pionu. Łokcie cały czas tak samo lekko ugięte, a ruch zachodzi w stawach barkowych. Hantla powinna ważyć tyle, aby zrobić 8-10 powtórzeń w 3-5 seriach. Ściąganie drążka wyciągu górnego w szerokim nachwycie z obciążeniem pozwalającym zrobić 8-10 powtórzeń w 3-5 seriach.

rys. Wcięcie w talii ćwiczenia na plecy/ Adobe Stock, Xalanx





