Chcesz spalić tłuszcz z brzucha i poczuć się pewniej w swoim ciele? Musisz zadbać o odpowiednią dietę i wprowadzić kilka ćwiczeń. Możesz też zastosować inne domowe sposoby wspierające spalanie opornego tłuszczu, zgromadzonego w okolicach brzucha i boczków. Poznaj najskuteczniejsze strategie na pozbycie się tkanki tłuszczowej z okolic brzucha.

Reklama

Spis treści:

Zależy ci na tym, żeby schudnąć z brzucha i spalić tłuszcz tam zgromadzony? Musisz mieć świadomość, że odchudzanie to proces, który dotyczy całego ciała. Spalanie tłuszczu wyłącznie z brzucha może więc nie być możliwe. Spodziewaj się, że schudniesz też z piersi, pośladków, ramion i ud.

Rozmieszczenie tkanki tłuszczowej w ciele w znacznej części zależy od genów. Mimo wszystko są pewne powody gromadzenia się tłuszczu w okolicach brzucha, więc można też jemu przeciwdziałać, a także stosować specjalne metody na spalanie tłuszczu z brzucha i okolic. Znany jest np. brzuch insulinowy lub brzuch tarczycowy.

Jeśli nie zależy ci na odchudzaniu, a chcesz tylko poprawić wygląd brzucha, postaw na ćwiczenia. Jeśli jednak chcesz poprawić wygląd całej sylwetki, w tym pozbyć się tłuszczu z brzucha, wypróbuj poniższe rady i strategie, które pozwolą ci pobudzić spalanie tłuszczu.

Jeśli zależy ci na szybkim spaleniu tłuszczu z brzucha, musisz zacząć od zmiany diety.

Koniecznie zmniejsz ilość tych składników w diecie:

kwasy tłuszczowe trans,

sól i słone przekąski,

napoje i soki (nawet te naturalne!),

oczyszczone proste węglowodany,

cukier i wszystkie produkty zawierające cukier w różnych formach,

alkohol.

Żeby schudnąć i tym samym zrzucić tłuszcz z brzucha, zastosuj więc zdrową dietę o kaloryczności dostosowanej do indywidualnego zapotrzebowania kalorycznego, które możesz obliczyć w prosty sposób. Wybierz odpowiedni deficyt kaloryczny i stosuj dietę redukcyjną przez kilka tygodni, a na pewno zobaczysz efekty swoich działań.

Dla większości kobiet idealna będzie dieta 1500 kcal, ale jeśli jesteś niższa, nie ważysz dużo i masz siedzący tryb życia, skorzystasz z diety 1200 kcal.

Koniecznie zadbaj o to, żeby w twoim menu pojawiały się warzywa, owoce i rośliny strączkowe. Do każdego posiłku dodawaj źródła białka. Specjalna dieta na płaski brzuch nie istnieje, ale połączenie ćwiczeń, powyższych wskazówek do jadłospisu i innych elementów, pomoże ci pozbyć się tłuszczu z okolic brzucha i boczków.

Jak spalić tłuszcz z brzucha w domu? Postaw na treningi i regularne ćwiczenia! Nie musisz ograniczać się do robienia słynnych „brzuszków” i zastanawiać się ile brzuszków robić codziennie, żeby uzyskać efekty.

Nie tylko ćwiczenia mięśni brzucha spalają tłuszcz na brzuchu! Wykonuj treningi cardio, zapoznaj się z dającym wspaniałe efekty treningiem interwałowym.

fot. Adobe Stock, chika_milan

Najważniejsza jest w tym wypadku regularność. Znajdź aktywność fizyczną, która sprawia ci radość. Łatwiej będzie ci uprawiać ją regularnie. Pamiętaj, że spalanie tłuszczu z brzucha będzie zachodzić, nawet jeśli nie będziesz bezpośrednio ćwiczyć mięśni z okolic brzucha.

Może sprawdzą ci się:

ćwiczenia na siłowni,

pływanie,

jazda na rolkach,

spacery i marszobiegi,

bieganie,

aerobik,

jazda na rowerze,

taniec.

Wykonuj wybrany trening kilka razy w tygodniu, a schudniesz i spalisz tłuszcz skutecznie.

Oczywiście ćwiczenia na mięśnie brzucha też przyczynią się do jego wzmocnienia i lepszego wyglądu. Zacznij od spokojniejszych ćwiczeń na brzuch dla początkujących. Później możesz wprowadzić dla urozmaicenia:

Pamiętaj jednak, że samo ćwiczenie brzucha nie spowoduje spalenia tłuszczu.

Dieta i ćwiczenia to podstawowe elementy, które są konieczne do spalania tłuszczu, w tym tłuszczu z brzucha. Możesz jednak zastosować też inne wskazówki, które przyspieszą ten proces, wzmocnią go i pozwolą ci obserwować efekty szybciej.

Wyśpij się, a spalisz tłuszcz z brzucha

Wbrew temu co może się wydawać, odpoczynek, regeneracja i dobrej jakości sen, to niezbędne składowe odchudzania. Tłuszcz na brzuchu może gromadzić się na skutek działania hormonów stresu, między innymi kortyzolu. Sen jest w tym wypadku nieoceniony.

Wiele badań potwierdza, że spalanie tłuszczu zachodzi znacznie skuteczniej przy wystarczającej dawce snu. Niedosypianie, sen o słabej jakości i długotrwałe przemęczenie się, to czynniki ryzyka otyłości. Mało snu realnie powoduje powstawanie i powiększanie się brzusznej tkanki tłuszczowej.

Zadbaj o to, by spać minimum 7 godzin każdej nocy.

Przyspiesz metabolizm a spalisz tłuszcz z brzucha

Dowiedz się jak przyspieszyć metabolizm i spalaj więcej kalorii, nawet gdy nie będziesz aktywna. Jest wiele metod na przyspieszanie metabolizmu, a niektóre z nich, takie jak picie octu jabłkowego na odchudzanie, dodawanie do dań ostrych przypraw i włączanie do diety gorzkiej czekolady, są świetną nową rutyną.

Spędzaj czas na słońcu a spalisz tłuszcz z brzucha

Niedobór witaminy D to jeden z czynników predysponujących do otyłości brzusznej. Istnieją pokarmowe źródła witaminy D, ale bardziej skuteczne jest czerpanie jej ze słońca. Pamiętaj, żeby wystawiać skórę na słońce, lecz jednocześnie unikać oparzeń słonecznych. Wystarczy 15 minut dziennie (w okresie od maja do października) z odsłoniętymi nogami i rękami, a pozwolisz na wytworzenie witaminy D. W jesień i zimę musisz postawić na suplementację.

Spędzanie jakościowego czasu na świeżym powietrzu to też metoda redukcji stresu: wroga odchudzania i spalania tłuszczu. Promienie słoneczne poprawiają humor, dodają witalności i pozwolą ci czuć się lepiej.

Spróbuj diety IF na spalanie tłuszczu z brzucha

Dieta IF polegająca na stosowaniu okienek żywieniowych, w których jada się posiłki, naprzemiennie z okresami postu, może być pomocna w spalaniu tłuszczu z brzucha. To specyficzny model żywienia, który nie sprawdzi się u każdego, ale może cię zainteresować, szczególnie jeśli nie przepadasz za jedzeniem dietetycznych śniadań. Dowody na skuteczność diety Intermittent Fasting w spalaniu tłuszczu z brzucha są ograniczone, ale niektóre badania wykazały takie efekty.

Rzuć palenie a spalisz tłuszcz z brzucha

Jeśli palisz i potrzebujesz kolejnego powodu, dla którego powinnaś rzucić, to właśnie problem z tłuszczem na brzuchu. Palacze i palaczki mają znacznie utrudnione odchudzanie z uwagi na problemy metaboliczne w organizmie, które wywołuje palenie tytoniu. Dodatkowo palenie jest jednym z poważnych czynników ryzyka chorób sercowych, tak samo jak tłuszcz brzuszny.

Korzystanie z różnych mikstur na odchudzanie i spalanie tłuszczu z brzucha jest bardzo kuszące. Wiara w to, że kawa z cytryną odchudzi cię lepiej, niż dieta i ćwiczenia może być jednak szkodliwa.

Jeśli lubisz takie rytuały i motywują cię one do działania, śmiało z nich korzystaj. Deficyt kaloryczny, który wytwarzają, jest jednak niewielki. Nie schudniesz jedynie dzięki włączeniu do jadłospisu magicznej mikstury na odchudzanie, herbatek odchudzających, ziół na odchudzanie.

Nawet niektóre naturalne związki, które w jakiś sposób wykazują działanie odchudzające i jest to potwierdzone naukowo, nie spalą zauważalnie tłuszczu z brzucha. Imbir na odchudzanie? Dobry pomysł, ale tylko w połączeniu z dietą i większą aktywnością fizyczną.

Tłuszcz zgromadzony w okolicach brzucha jest znacznie bardziej groźny, niż tłuszcz zgromadzony w udach, nogach i ramionach. To oznaka otłuszczonych narządów wewnętrznych, a to problem zdrowotny.

W dużej części tkanka tłuszczowa zgromadzona na brzuchu to tak zwany tłuszcz trzewny inaczej wisceralny, szczególnie groźny dla zdrowia. Otyłość brzuszna, czyli otyłość typu jabłko, jest niekorzystna i ma szeroko idące konsekwencje zdrowotne, wykraczające poza problem estetyczny.

Zdrowotne konsekwencje otłuszczonego brzucha

Konsekwencje otyłości brzusznej to między innymi podwyższone ryzyko:

chorób serca,

zawałów,

udaru,

cukrzycy typu II,

astmy,

niektórych typów nowotworów,

demencji.

Jeśli uważasz, że problem cię dotyczy, koniecznie postaraj się zwalczyć tłuszcz brzuszny.

Powody powstawania tłuszczu brzusznego

Powody gromadzenia się tłuszczu na brzuchu to najczęściej:

słabej jakości dieta bogata w prozapalne tłuszcze trans;

za dużo alkoholu w diecie;

zbyt niska aktywność fizyczna (30 minut dziennie to minimum);

stres;

czynniki genetyczne;

zbyt mało snu lub problemy ze snem;

palenie papierosów.

Czytaj także:

Jak przestać jeść słodycze? Sprawdzone porady i jadłospis na cukrowy odwyk

Fleksitarianizm, czyli elastyczna dieta wegetariańska. Zasady, zalety i wpływ na zdrowie

Dietetyczne śniadania - proste przepisy i pomysły na szybkie fit śniadanie

Reklama

Sprawdź do ForPro kody rabatowe i zobacz, ile możesz zaoszczędzić na nowym stroju do ćwiczeń!