Lazy workout to najmodniejsze ćwiczenia tej wiosny. Zrobisz trening nie wstając z kanapy

Lazy workout to propozycja dla tych, którym ciężko się zebrać do ćwiczeń. Można je robić nie wstając z kanapy lub na leżąco na dywanie. Nawet nie trzeba się przebierać, jeśli konieczność wskoczenia w sportowy strój to kolejny powód, aby zrezygnować z ćwiczeń, a masz na sobie dość wygodne ubrania. Po prostu zacznij ćwiczyć na kanapie przed telewizorem.