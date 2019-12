Samotna matka - kobieta, która sama wychowuje dziecko. Powodem może być rozwód z ojcem dziecka, jego nieznajomość czy indywidualna decyzja na wychowywanie dziecka w pojedynkę. To coraz częstszy przypadek również w Polsce. Samotna matka otrzymuje od państwa zasiłek pielęgnacyjny na dziecko. Samotna matka ma prawo do alimentów na dziecko. O przyznaniu i wysokości alimentów decyduje sąd. Samotna matka ma również prawdo do pomocy finansowej od państwa. Przysługuje jej tzw. „becikowe” oraz zasiłek dla samotnej matki.