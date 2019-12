Rzęsy to drobne włoski, które występują u ludzi na górnej i dolnej powiece obu oczu. Ich zadaniem jest ochrona oczu przed zanieczyszczeniami (kurzem i brudem) oraz drobnymi owadami. Człowiek ma ok. 150-250 rzęs na górnej i ok. 50-150 na dolnej powiece. Ich żywotność to ok. 100-150 dni.