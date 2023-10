Henna rzęs w domu: krok po kroku, jak idealnie zafarbować włoski. 7 TOP kosmetyków

fot. Adobe Stock, Robert Przybysz

Henna rzęs błyskawicznie podkreśla i upiększa włoski - są ciemniejsze, błyszczące i wydają się znacznie grubsze. Spojrzenie nabiera głębi i wyrazistości. To świetna opcja na urlop, aby dać im oddech od tuszu lub dla bardzo zabieganych.

Henna to naturalny barwnik pozyskiwany z pędów i liści rośliny zwanej lawsonią. Zabieg jest bezpieczny i możesz zrobić go w salonie kosmetycznym lub samodzielnie w domu. Należy jednak bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta.

W drogeriach dostępnych jest wiele preparatów do farbowania. Dla początkujących idealna będzie henna żelowa. Jest prostsza „w obsłudze" niż henna proszkowa, mniej intensywna, łatwiej się rozprowadza, nie rozmazuje się i nie brudzi tak skóry.

Jak zrobić hennę rzęs w domu i jak długo utrzymują się efekty? Odpowiedzi znajdziesz w dalszej części tekstu.

Spis treści:

Henna rzęs w domu zajmie ci kilka minut. Przed zabiegiem koniecznie wykonaj próbę uczuleniową.

Akcesoria do henny rzęs w domu:

małe naczynko - miseczka do przygotowania henny,

aplikator albo spiralka do malowania rzęs (często znajdziesz ją w opakowaniu do domowej henny),

patyczek do wymieszania składników,

tłusty krem lub wazelina,

płatek kosmetyczny,

nożyczki.

Henna rzęs w domu - instrukcja krok po kroku

Przed zabiegiem odtłuść rzęsy. Jak to zrobić? Wystarczy umyć twarz (i rzęsy) żelem do mycia twarzy, a potem włoski przeczesać grzebykiem lub czystą spiralką od maskary. Przygotuj hennę zgodnie z instrukcją. Wymieszaj żel z aktywatorem w odpowiednich proporcjach. Zabezpiecz powieki tłustym kremem lub wazeliną (kosmetyk można rozprowadzić palcem, albo patyczkiem kosmetycznym). Przygotuj płatek kosmetyczny. Przekrój go na pół i obie części wytnij tak, by ich łuk idealnie zgadzał się z łukiem powieki. Namocz go w wodzie, odciśnij i ułóż dokładnie pod dolnymi rzęsami. Aplikatorem nałóż hennę. Możesz to zrobić na dwa sposoby: albo sama, przy otwartych oczach, tak jakbyś malowała rzęsy – od nasady aż po końce. Albo poprosić kogoś o pomoc, by nałożył ci hennę na włoski przy zamkniętych oczach. Odczekaj 5-10 minut (w zależności od tego jak intensywny efekt chcesz uzyskać) i zmyj żel ciepłą wodą przy zamkniętych oczach.

Uwaga! Preparat trzeba nakładać precyzyjnie, a jeśli „wyjdziesz" trochę na powiekę, szybko usuń farbę wilgotnym patyczkiem kosmetycznym, bo zostaną ślady.

Laminacja brwi w domu krok po kroku: jak wykonać zabieg i jak długo utrzymują się efekty?



fot. Henna rzęs/Adobe Stock, Robert Przybysz

Henna rewelacyjnie podkreśla rzęsy. Stają się ciemniejsze, a przy tym wyglądają na gęstsze i dłuższe. Co prawda henna nie zapewnia takich efektów, jak przedłużanie rzęs 1:1, ale za to jest o wiele tańsza, łatwiejsza i szybsza do wykonania.

Efekt utrzymuje się nawet do 4 tygodni (w zależności od trwałości barwnika w danym preparacie). Po tym czasie barwnik delikatnie się wypłukuje i trzeba powtórzyć zabieg.

fot. Henna rzęs - efekt przed i po/ Adobe Stock, studiomay

Przeciwwskazaniami do zrobienia henny rzęs są:

alergia na hennę;

stany zapalne i alergiczne w okolicy oka;

choroby skóry np. łuszczyca;

choroby i uszkodzenia oka (zapalenie spojówek, gradówka, jęczmień);

tiki nerwowe (nadmierne mruganie oczami);

choroby zakaźne;

zła kondycja rzęs.

Jeśli nosisz szkła kontaktowe - przed zabiegiem obowiązkowo je zdejmij.

Henna rzęs w salonie kosmetycznym kosztuje od 20 do 50 złotych. Cena uzależniona jest od lokalizacji oraz renomy miejsca. Za opakowanie do domowego zabiegu zapłacisz od 8 do 20 złotych.

W naszym przeglądzie znajdziesz 5 najlepszych preparatów do wykonania henny rzęs w domu.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 7.08.2018.

Czytaj także:

Lifting rzęs - jak wygląda zabieg i czy warto go wykonać?

Jak założyć rzęsy magnetyczne?



1 z 7 fot. Materiały prasowe Żelowa henna do brwi i rzęs, Venita, cena ok. 8 zł Henna do rzęs i brwi Venita Henna Color z keratyną pozwala uzyskać profesjonalny efekt w kilka minut. Ma żelową formułę, która zapewnia trwałość koloru do 4 tygodni i wystarcza na 15 aplikacji. W zestawie znajdziesz plastikową miseczkę i aplikator. 2 z 7 fot. Materiały prasowe Żelowa henna do brwi i rzęs ciemny brąz, Delia Cosmetics, cena ok. 16 zł Żelowa henna jest niezwykle mocno napigmentowana, dzięki czemu już niewielka ilość farby nadaje rzęsom intensywny kolor. Formuła nie obciąża włosków i pozostawia je lekkie i rozdzielone. Efekt utrzymuje się przez dwa tygodnie. 3 z 7 fot. Materiały prasowe Henna do brwi i rzęs brązowa, Joanna, cena ok. 9 zł Ta kremowa henna do rzęs zapewnia długotrwały kolor, a także pięknie podkreśla ich gęstość i długość. Formuła henny została wzbogacona o olejek rycynowy, który odżywia i regeneruje włoski. 4 z 7 fot. Materiały prasowe Henna do rzęs i brwi, Verona, cena ok. 8 zł Henna ma postać lekkiego kremu, który świetnie rozprowadza się na rzęsach. W opakowaniu znajdziesz aplikator z dwiema końcówkami (do przygotowania, do nakładania). Zestaw starcza na około 10 aplikacji. 5 z 7 fot. Materiały prasowe Henna do brwi i rzęs głęboka czerń, Intensive, cena ok. 18 zł Henna ma żelową formułę. W jej składzie znajdziesz: lanolinę, olej słonecznikowy i olej z orzeszków ziemnych, co dodatkowo odżywia włoski i zapewnia bezpieczeństwo przy farbowaniu. Jedna tubka henny wystarcza na 30-40 zabiegów koloryzacji brwi i rzęs. Efekt utrzymuje się nawet do 6 tygodni. Henna dostępna jest aż w 9 kolorach. 6 z 7 fot. Materiały prasowe Profesjonalna henna żelowa do rzęs i do brwi, RUCK, cena: ok. 26 zł Profesjonalna henna do rzęs i brwi dostępna jest w 5 kolorach: czarnym, grafitowym, jasnobrązowym, czekoladowym i granatowym. Wystarcza na ok. 30 aplikacji, a efekt utrzymuje się do 6 tygodni. 7 z 7 fot. Materiały prasowe Profesjonalna żelowa henna do rzęs i brwi, Refectocil, cena: ok. 20 zł Kultowa henna marki RefectoCil jest odporna na rozmazywanie i wodę. Aplikacja jest niezwykle prosta, a kolor utrzymuje się do 6 tygodni. Nie obciąża i nie skleja rzęs. Dostępna w 7 kolorach, dzięki czemu, każda z nas wybierze idealną dla siebie.