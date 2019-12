Rzęsy 1:1 - ile kosztują i jak długo się utrzymują?

fot. Adobe Stock

Przedłużanie rzęs metodą 1:1 to obecnie najpopularniejszy zabieg wykonywany na rzęsach w salonach kosmetycznych. Polega na doklejeniu do naszej jednej naturalnej rzęsy jednej sztucznej. Dzięki temu możemy osiągnąć efekt gęstych, długich i podkręconych rzęs i raz na zawsze pożegnać się z maskarą.

Zalety i wady rzęs 1:1

Metoda ta pozwala przede wszystkim wydłużyć i przyciemnić rzęsy. W zależności od potrzeb, można sprawić, że będą bardziej podkręcone i gęstsze, co otworzy optycznie oko i doda spojrzeniu wyrazistości.

Naszym zdaniem ta metoda najlepiej sprawdza się u kobiet z naturalnie gęstymi rzęsami - jeśli nie możesz się takimi pochwalić wybierz jedną z objętościowych metod przedłużania rzęs (2:1, 3:1 czy 4:1).

Jedyną wadą jest to, że do metody 1:1 wykorzystuje się najczęściej grubsze rzęsy niż do metody 2:1 czy 3:1. Oznacza to, że sztuczna rzęsa może być delikatnie wyczuwalna na oku, co obniża komfort ich noszenia. Najczęściej też stosuje się te syntetyczne, które są mniej wygodne.

Jak często należy uzupełniać rzęsy?

Nie musisz obawiać się, że rzęsy 1:1 nadmiernie obciążą twoje własne i przez to będą częściej wypadać. Jeśli wybierzesz się do dobrego salonu i doświadczonej kosmetyczki, zabieg będzie wykonany tak, że tylko doda ci uroku.

Zabieg powinno się powtarzać co 3-4 tygodnie. Oczywiście jest to uwarunkowane naturalnym cyklem wypadania rzęs - wraz z naszą naturalną rzęsą wypada też sztuczna.



Jak dbać o rzęsy 1:1?

Dokładnie tak samo, jak o każde przedłużane rzęsy. Na kilka godzin po aplikacji starać się nie dopuścić, aby rzęsy miały bezpośredni kontakt z wodą. Na 2 dni po aplikacji unikać gorących, długich kąpieli i sauny.

Rzęsy 1:1 wystarczy przemywać codziennie rano i wieczorem delikatnym płynem micelarnym o beztłuszczowej formule i przynajmniej raz dziennie przeczesywać rzęsy specjalną szczoteczką (powinnaś dostać ją swojej od kosmetyczki).

Cena

Przedłużanie rzęs metodą 1:1 kosztuje od 150 do 200 złotych (oczywiście ta cena może się różnić w zależności od miasta i standardu salonu). Kolejne uzupełnienie to koszt około 120 złotych. Zabieg trwa mniej więcej 2 godziny.

