Dziecko mające od 3 do 5 lat, które uczęszcza codziennie do przedszkola. To w tym czasie dziecko rozwija się fizycznie, intelektualnie i emocjonalnie. Stara się naśladować starsze koleżanki i kolegów. Chce też coraz częściej stawiać na swoim. Zdarza się, że się buntuje, gryzie i atakuje opiekunów.