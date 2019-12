Pralka to niezbędne urządzenie w każdym domu – tylko dzięki niemu można utrzymać należyty porządek z ubraniami. Czego nie można wrzucać do pralki, a co bez problemu w niej wypierzesz, prócz ubrań? Jak wybierać pralkę i jak o nią dbać? Wszystko, co dotyczy pralek, znajdziesz właśnie tutaj!