Gadżety erotyczne to akcesoria służące do urozmaicenia życia seksualnego. Można je kupić w sklepach erotycznych. Do najpopularniejszych gadżetów erotycznych zalicza się wibratory, dilda, kulki gejszy, zatyczki analne, opaski, pejcze. Dowiesz się, z jakich zabawek erotycznych korzystać i w jaki sposób to robić.