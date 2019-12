Aronia to cierpki owoc, który jest remedium na nadciśnienie, miażdżycę oraz schorzenia oczu. To bogate źródło witaminy C i przeciwutleniaczy. Można przygotować z niej sok, nalewkę, dżemy oraz konfitury. Jeżeli przetwory z aronii są zbyt kwaśne, wystarczy dodać sok, przecier lub mus jabłkowy.