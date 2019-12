Agresja to zamierzone działanie, które doprowadza do wyrządzenia komuś krzywdy. Polega na wyładowaniu gniewu i niezadowolenia na innych osobach lub rzeczach. Agresywny może być zarówno dorosły, jak i dziecko. Agresji można zapobiegać i można ją leczyć, by nie doprowadzać do eskalacji przemocy.