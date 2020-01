Placki z kaszy manny i cukinii. Pyszna przekąska lub obiad

Placki z kaszy manny i cukinii są bardzo szybkie, możesz więc przygotować je nawet tego samego dnia rano – spokojnie zdążysz zrobić to przed pracą lub szkołą. Dodatek parmezanu sprawia, że są jeszcze pyszniejsze.

Podaj je z sosem czosnkowym lub jako zamiennik tradycyjnego kotleta. Będą smakowały dobrze zarówno na ciepło, jak i na zimno. Jak przygotować pyszne i chrupiące placki z kaszy manny?

Cukinię zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Dodaj łyżeczkę soli, dokładnie wymieszaj i odstaw na 10 minut. Dzięki temu będziesz mogła odcisnąć większość wody, a to sprawi, że placuszki będą naprawdę chrupiące. Odciśnij dokładnie cukinię i przełóż do miski. Dodaj jajko, kaszę mannę, proszek do pieczenia, posiekany szczypiorek, starty parmezan i czosnek. Dokładnie wymieszaj, po czym dopraw według uznania. Na patelni rozgrzej 2 łyżki oliwy z oliwek. Nabieraj po około 1/4 szklanki masy na 1 placek, a następnie rozpłaszcz go szpatułką, by miał 1 cm grubości. Smaż po 3 lub 4 placki z kaszy manny na raz.

Placki z kaszy manny możesz jeść od razu lub później, na zimno. Jeśli jednak przyjdzie ci ochota na to, by je odgrzać, włóż je na kilka minut do piekarnika nagrzanego do 150 stopni. Podawaj je z sosem lub ziemniakami i surówką z selera naciowego. Smacznego!

