Pasta z dyni do chleba - sprawdzony przepis

Pasta z dyni pieczonej to pyszny dodatek do pieczywa. Możesz serwować ją na chlebie, krakersach albo chrupkim pieczywie. Sprawdzi się też jako dip, w którym można zanurzać kawałki świeżych warzyw. W mniej zdrowej wersji - to smaczny sos do nachosów!

Dynię dokładnie umyj. Odkrój ogonek, przekrój na pół i wyjmij wszystkie pestki. Teraz pokrój dynię na mniejsze części - np. na 8 lub 12 kawałków. Dzięki temu szybciej się upiecze. Blachę wyłóż papierem do pieczenia. Piecz dynię przez 25-35 minut w 180 stopniach C. Sprawdzaj jej miękkość, zanim wyjmiesz blachę z piekarnika - dynia powinna niemal się rozpadać. Gdy dynia będzie upieczona, odstaw ją do wystygnięcia. W tym czasie na suchej patelni podpraż pestki słonecznika. Uważaj, aby się nie przypaliły, bo nabiorą gorzkiego smaku. Cebulę obierz i drobno posiekaj, podobnie jak ząbki czosnku. Rozgrzej na patelni łyżkę oliwy i podsmaż czosnek z cebulą. Do dużej miski włóż upieczoną dynię, podprażone pestki, a także cebulę i czosnek oraz przyprawy. Zalecamy jednak przyprawiać pastę z dyni ostrożnie - lepiej spróbować, gdy będzie już gotowa i wtedy w razie potrzeby kolejny raz doprawić. Zmiksuj blenderem pastę z dyni na gładką masę. Jeśli nie odpowiada ci jej konsystencja, możesz dodać kilka łyżek oliwy z oliwek - trudno podać dokładną ilość, bo w niektórych przypadkach pasta nie wymaga wcale tego dodatku. Przed podaniem, pastę z pieczonej dyni warto schłodzić w lodówce przez co najmniej godzinę.

