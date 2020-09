Dynia w occie - przepis na pyszną dynię marynowaną

fot. Adobe Stock

Wykorzystaj sezon na dynię i przygotuj pyszną przekąskę na zimowe dni! Marynowana dynia w occie jest prosta w przygotowaniu - wystarczy kilka składników, 15 minut gotowania i gotowe.

Składniki:

dynia dowolnej odmiany - najlepiej sprawdzi się Hokkaido,

15 goździków,

ziele angielskie,

ok. 10 łyżek cukru,

sól,

5 szklanek wody,

niepełna szklanka octu 10%.

Sposób przygotowania:

Wydrąż miąższ z dyni, pokrój go. Zagotuj zalewę: ocet, cukier i przyprawy. Do drugiego garnka wlej wodę, lekko posól. Dodaj pokrojoną dynię. Całość zagotuj. Szybko wyjmij dynię z wody. Dynię poukładaj w wyparzonych słoikach. Do każdego słoika dodaj jeden goździk. Całość zalej zalewą - uprzednio odcedź z niej goździki. Słoiki zakręć i postaw wieczkiem do góry. Dyni w occie nie pasteryzuj.

Podczas przygotowywania dyni w occie należy szczególną uwagę poświęcić goździkom. To właśnie one, pozostawione w zalewie, doprowadzają do ciemnienia dyni w occie.

Przed wlaniem roztworu do słoików, wystarczy odcedzić go z przyprawy. To zapobiegnie nieestetycznemu wyglądowi warzywa.

Sos kanapkowy - kostki dyni w occie pokrój na mniejsze kawałki lub zetrzyj na tarce. Połącz z cebulą, jabłkiem, ogórkiem kiszonym i majonezem. Powstanie kombinacja podobna do sosu tatarskiego.

Sałatka - połącz ja w sałatkach z makaronem, wegetariańskich lub z dodatkiem pieczonego kurczaka lub indyka. Dynia marynowana świetnie zastępuje marynowane gruszki, jabłka lub ogórki konserwowe.

Do pieczonego mięsa - nadaje się do farszu, jak i do natarcia mięsa, aby zmiękło przed pieczeniem. Nada lekko kwaskowego, świeżego smaku. Wykorzystaj zalewę, która została ci ze słoików. Polecana zwłaszcza do kurczaka i indyka.

Do przystawek na zimno - dynia w occie, pokrojona w cieńsze plasterki może być zaserwowana na krakersach z serem pleśniowym i szynką. Dynia w occie świetnie smakuje zawinięta w boczek z suszoną śliwką.

Artykuł pierwotnie opublikowany 13.08.2014.

