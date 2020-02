Rumsztyk wołowy to idealny obiad dla całej rodziny. Porsty przepis

Rumsztyk to danie, które z pewnością pamięta każdy, kto wychowywał się w czasach PRL. My postanowiłyśmy odczarować to danie – przede wszystkim zamieniając tłustą wieprzowinę dobrej jakości mięsem wołowym.

Do kotlecików podaj pieczone ziemniaczki oraz pyszną surówkę z białej kapusty. Jak zrobić idealne rumsztyki?

Mięso przełóż do miski. Dodaj starte na grubych oczkach lub bardzo drobno pokrojone pieczarki oraz poszatkowaną cebulę. Dopraw solą i pieprzem i porządnie wymieszaj, lekko zagniatając masę. Uformuj kotlety. Na patelni rozpuść oliwę z łyżką masła. Smaż rumsztyki przez około 5 minut, aż będą chrupiące i zarumienione. Smacznego!

Jeśli lubisz dania z sosem, do wołowego rumsztyka będą idealnie pasować również kopytka z sosem pieczarkowym!

