Śliwki w occie są łatwe i szybkie w przygotowaniu. Umycie owoców, usunięcie pestek, zrobienie zalewy i ułożenie wszystkiego w słoikach nie powinno zająć więcej niż 20 minut. Pamiętaj, że słoiki ze śliwkami w occie należy poddać pasteryzacji - wystarczy 20 minut od momentu zagotowania wody. Ważne jest także, aby przed przygotowaniem śliwek były one czyste, suche i wyparzone.

Przygotowanie śliwek w occie jest proste, a efekt końcowy zaskakuje bogactwem smaku i aromatu. To wyśmienita propozycja dla tych, którzy szukają niebanalnych dodatków do mięs, serów czy zimowych potraw.

Składniki:

1 kg śliwek węgierek,

500 ml wody,

250 g cukru,

100 ml octu,

kilka goździków,

kawałek kory cynamonu.

Sposób przygotowania:

Śliwki umyj i lekko osusz, a następnie przekrój na pół i usuń pestki. Owoce ułóż ciasno w czystych, suchych słoikach. Przygotuj syrop: do garnka wlej wodę, dodaj wszystkie przyprawy i cały cukier. Zagotuj i dodaj ocet - zalewę gotuj jeszcze 10 minut. Śliwki zalej gorącym syropem (od górnej krawędzi słoika powinno pozostać ok. 2 cm wolnej przestrzeni, by w czasie pasteryzowania syrop nie kipiał). Słoiki szczelnie zamknij i pasteryzuj śliwki w occie przez około 20 minut.

fot. Przepis na śliwki w occie/Adobe Stock, shaiith

Wybór odpowiednich śliwek to klucz do uzyskania idealnych przetworów. Najlepiej sprawdzają się odmiany o jędrnym miąższu i intensywnym, słodkim smaku, które dobrze zachowują swoją strukturę po przetworzeniu.

Przy zakupie śliwek warto zwrócić uwagę na ich dojrzałość – owoce nie mogą być zbyt miękkie ani przejrzałe, ponieważ w procesie marynowania mogą stracić swoją formę i stać się zbyt rozmiękłe. Idealne śliwki powinny być pełne koloru, bez uszkodzeń i plam. Popularne odmiany, takie jak węgierki czy renklody, świetnie nadają się do przygotowania śliwek w occie.

Pamiętaj by nie marynować od razu tych z pierwszych zbiorów. Im śliwki późniejsze, tym mają więcej smaku i są słodsze. Kupowanie śliwek pod koniec sezonu ma jeszcze jeden plus - wtedy owoce są najtańsze.

Śliwki w occie to uniwersalny dodatek, który doskonale komponuje się z wieloma potrawami. Świetnie sprawdzają się jako akcent smakowy do pieczonej szynki i mięs, takich jak kaczka, wieprzowina czy dziczyzna, gdzie ich słodko-kwaśny profil smakowy idealnie podkreśla smak potraw. Śliwki w occie można także podawać jako dodatek do deski serów – szczególnie do tych o intensywnym smaku, jak camembert czy pleśniowe.

W wersji bardziej kreatywnej, śliwki w occie można użyć jako składnik sałatek, wzbogacając je o nieoczywisty, złożony smak. Niezależnie od tego, jak je podasz, śliwki w occie zawsze dodadzą wyrazistości i wyjątkowego charakteru Twoim daniom.

fot. Śliwki marynowane w occie/Adobe Stock, zoyas2222

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 05.08.2020.

