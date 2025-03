Ocet jabłkowy od lat cieszy się popularnością jako naturalny środek wspierający zdrowie, a także doskonały dodatek do potraw. Wykorzystywany jest także w kosmetyce, np. jako płukanka do włosów. Koniecznie sprawdź ten pyszny przepis na domowy ocet siostry Anastazji - nie tylko wzbogacisz z jego pomocą swoje potrawy, ale także zdrowie. Ocet jabłkowy można pić każdego dnia!

Siostra Anastazja, znana z prostych, tradycyjnych receptur, ma w swoich zbiorach także przepis na intensywny w smaku i orzeźwiający ocet jabłkowy, który z łatwością wykonasz w domu. Nie potrzebujesz do tego specjalistycznego sprzętu, a jedynie spory słoik.

Składniki:

1 kg jabłek,

1 litr wody,

100 g cukru.

Dodatkowo:

słoik o pojemności 2-3 litrów,

gaza lub ściereczka do przykrycia słoika.

Sposób przygotowania:

Jabłka dokładnie umyj i pokrój na kawałki. Nie musisz ich obierać ani usuwać gniazd nasiennych. Przełóż owoce do dużego, czystego i wyparzonego słoja. Wodę dokładnie wymieszaj z cukrem, a następnie zalej nią jabłka tak, aby były całkowicie zanurzone. Przykryj słoik gazą lub ściereczką i zabezpiecz gumką, aby dostęp powietrza był swobodny, ale nie dostały się do środka zanieczyszczenia. Odstaw słoik w ciepłe, ciemne miejsce na około 4-6 tygodni. Pamiętaj, aby co kilka dni zamieszać zawartość. Po upływie tego czasu przecedź ocet przez gazę i przelej do butelek. Gotowy ocet powinien mieć charakterystyczny kwaśny zapach i smak. Najlepiej przechowywać go w lodówce lub chłodnym miejscu.

fot. Przepis na ocet jabłkowy siostry Anastazji/Adobe Stock, mythja

Papierówki to dość osobliwe jabłka - ich charakterystyczny, "papierowy" właśnie, dość suchy smak oraz fakt, iż szybko się psują, sprawiają, że nie każdy jest ich fanem. Niemniej jednak ocet jabłkowy można z powodzeniem przygotować z różnych odmian jabłek, w tym również z papierówek.

Te wcześnie dojrzewające jabłka mają lekko kwaśny smak, idealny do produkcji octu. Ocet z papierówek może być nieco łagodniejszy od octu robionego z innych, późniejszych odmian jabłek, ale wciąż będzie pełen wartości odżywczych i bogaty w zdrowe kwasy organiczne.

Przy produkcji octu z papierówek warto jednak pamiętać, że te jabłka są dość delikatne i szybko się psują, dlatego dobrze jest wykorzystać je, gdy są jeszcze świeże, a więc niemal od razu po zbiorach. Sam proces fermentacji przebiega dokładnie tak samo jak w przypadku innych odmian.

fot. Ocet jabłkowy siostry Anastazji to skarbnica zdrowia/Adobe Stock, Petro

Właściwości octu jabłkowego sprawiają, że możesz go pić "prosto z butelki" zarówno rano (na czczo), jak i wieczorem. Oczywiście musisz go rozcieńczyć w wodzie. Picie go rano może wspomóc procesy trawienne, przyspieszyć metabolizm oraz poprawić poziom energii na cały dzień.

Regularne picie octu jabłkowego pomaga także utrzymywać równowagę cukrową oraz trzymać poziom glukozy we właściwym miejscu, co jest dużą zaletą dla osób cierpiących na cukrzycę lub insulinooporność.

Jeśli chcesz zacząć pić ocet jabłkowy, przygotuj z niego orzeźwiający drink. Rozpuść 2 łyżki octu w szklance gazowanej wody. Możesz dodać do środka 2-3 mrożone maliny lub truskawki. Tak przygotowany "szampan" idealnie sprawdza się zarówno rano, jak i po południu.

Wypicie octu jabłkowego na noc, np. przed snem przyniesie podobne korzyści, ale nie zawsze jest dobrym pomysłem. Przede wszystkim zadziała tak samo, jak ocet pity w ciągu dnia, a może przyczynić się np. do wystąpienia zgagi czy refluksu (ponieważ nie zneutralizujesz kwasu octowego innym posiłkiem).

