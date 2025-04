Sos tatarski to rodzaj sosu majonezowego, który zawiera posiekane zioła i przeróżne dodatki - najczęściej są to grzyby, kiszone ogórki lub grzyby. Istnieje kilka rodzajów sosu tatarskiego, warto więc wspomnieć o najpopularniejszych odmianach. Pierwsze zanotowane w Polsce przepisy na sos tatarski pochodzą już z początku XVIII wieku, ale prawdopodobnie przyrządzano go o wiele wcześniej.

Z czym serwować sos tatarski? Podczas wielkanocnego śniadania nie wyobrażamy sobie bez niego np. jajek faszerowanych lub po prostu ugotowanych na twardo i podzielonych na połówki. Podaje się go również z wędlinami, mięsami i rybą. W Wielkiej Brytanii to także częsty dodatek do ryby z frytkami - jednej z najbardziej kultowych potraw tego kraju.

Spis treści:

Najpopularniejsza wersja sosu tatarskiego to ta z dodatkiem pieczarek i ogórków konserwowych. Aby dodać charakterystycznego, wyrazistego smaku, warto dodać odrobinę musztardy. Do sosu tatarskiego pasują też zioła prowansalskie albo połączenie majeranku i tymianku.

Składniki:

3 ogórki konserwowe,

50 dag majonezu,

20 pieczarek konserwowych,

musztarda,

cukier,

pieprz,

sól,

zioła prowansalskie.

Sposób przygotowania:

Grzybki i ogórki pokrój w drobną kostkę i przełóż do miseczki. Dodaj majonez, a następnie delikatnie, ale dokładnie wymieszaj całość. Dopraw do smaku cukrem, pieprzem, solą i ziołami prowansalskimi. Całość wymieszaj i odstaw na kilkanaście minut, aby smaki się "przeżarły".

fot. Sos tatarski z ogórkami i pieczarkami/Adobe Stock, gubernat

Sos tatarski w wersji francuskiej opiera się przede wszystkim na oleju, ma też w sobie roztarte żółtko jaja ugotowanego na twardo, posiekane drobno białko, a także szczypiorek. We Francji dodaje się do niego czasami także pokrojone grzybki marynowane.

Składniki:

3 jajka,

200 ml oleju,

200 ml śmietany,

2 żółtka,

5 dag korniszonów,

szczypiorek,

sól,

cytryna,

pieprz,

cukier.

Sposób przygotowania:

Jajka ugotuj na twardo, wystudź, a następnie obierz ze skorupek i wyciągnij żółtka. Ugotowane żółtka utrzyj z surowymi żółtkami (wcześniej jajka dobrze sparz). Dodaj musztardę i dalej ucieraj na średnich obrotach miksera, aż powstanie gładka masa. Powoli dolewaj olej, nie przerywając ucierania. Korniszony i białka jaj drobno pokrój. Szczypiorek posiekaj. Dodaj wszystko do masy jajecznej i wymieszaj. Do sosu tatarskiego dodaj śmietanę, dopraw pieprzem, sokiem z cytryny, solą, a także cukrem. Wymieszaj.

fot. Sos tatarski po francusku/Adobe Stock, Brent Hofacker

Podstawą udanego sosu wiedeńskiego są drobno posiekane korniszony oraz dodatek kaparów. Dzięki temu sos tatarski ma wyjątkowy, trudny do podrobienia smak.

Składniki:

3 korniszony,

12 kulek kaparów,

4 łyżki majonezu,

łyżka soku wyciśniętego z cytryny,

natka pietruszki,

sól,

pieprz.

Sposób przygotowania:

Korniszony drobno pokrój, a kapary lekko zgnieć nożem albo przekrój na połówki. Wymieszaj je z majonezem, a następnie dodaj sok z cytryny i wymieszaj. Natkę pietruszki posiekaj i dodaj do sosu tatarskiego. Dopraw całość solą i pieprzem.

fot. Sos tatarski po wiedeńsku/Adobe Stock, Stepanek Photography

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 01.04.2020.

