Jesień to doskonały czas grzybobrania, a prawdziwki od lat cieszą się szczególnym uznaniem w polskich kuchniach. Ich intensywny aromat i mięsista struktura sprawiają, że idealnie nadają się do marynowania. Jeśli chcesz zachować smak borowików na dłużej, marynowanie to świetny sposób. Zobacz te trzy pyszne przepisy na marynowane prawdziwki: w klasycznej zalewie, z dodatkiem cebuli oraz w delikatnym occie. W ten sposób stworzysz pyszne przetwory, które będą doskonałym dodatkiem do zimowych obiadów, sałatek czy kanapek.

Klasyczna zalewa do grzybów jest prosta do zrobienia, a same prawdziwki możesz marynować zarówno w całości (z ogonkami), jak i wybierając same kapelusze. Nie zapomnij także o przyprawach oraz aromatycznych dodatkach. Borowiki zanurzone w mieszance, liści laurowych, ziela angielskiego i ziaren pieprzu nabierają wyrazistego, głębokiego smaku. Idealne jako dodatek do mięs, sałatek czy kanapek – marynowane prawdziwki stanowią uniwersalny przysmak na każdą okazję.

Składniki:

1 kg prawdziwków,

1,5 szklanki wody,

łyżka soli,

½ szklanki wody,

5 ziaren pieprzu,

5 liści laurowych,

5 ziaren ziela angielskiego.

Sposób przygotowania:

Grzyby dokładnie oczyść na sucho z zanieczyszczeń i obierz za pomocą nożyka. Opłucz w wodzie i osusz na ręczniku papierowym. Pokrój na mniejsze kawałki i przełóż do garnka z wodą. Doprowadź do wrzenia i gotuj przez 15 minut. W drugim garnku wlej 1,5 szklanki wody, sól i przyprawy. Gotuj przez około 10 minut. Grzyby przełóż do wyparzonych słoików i wlej zalewę. Dokładnie zakręć i zapasteryzuj.

fot. Prawdziwki marynowane: przepis/Adobe Stock, kostik2photo

Cebula nadaje grzybom dodatkowej miękkości, podkreślając ich naturalny aromat. Ta wersja zalewy doskonale komponuje się z pieczonymi mięsami lub na desce serów, stanowiąc wykwintny dodatek do świątecznych i codziennych dań.

Składniki:

1 kg prawdziwków,

2 średnie cebule,

1,5 szklanki wody,

łyżka soli,

½ szklanki wody,

5 ziaren pieprzu,

5 liści laurowych,

5 ziaren ziela angielskiego.

Sposób przygotowania:

Grzyby dokładnie oczyść z zanieczyszczeń i obierz. Upewnij się, ze nie są robaczywe i przekrój kapelusz i trzon. Umyj w wodzie i osusz na ręczniku papierowym. Cebulę obierz i pokrój w piórka lub w większą kostkę. Pokrój grzyby na drobne kawałki i przełóż do garnka z wodą. Gotuj przez ok. 10-15 minut. Do drugiego rondelka 1,5 szklanki wody, sól, przyprawy oraz pokrojoną cebulę. Gotuj przez około 10 minut. Grzyby przełóż do wyparzonych słoików i wlej zalewę. Dokładnie zakręć i zapasteryzuj.

fot. Przepis na prawdziwki marynowane z cebulą/Adobe Stock, minadezhda

Prawdziwki w zalewie octowej to przepis dla miłośników bardziej wyrazistych smaków. Ocet w połączeniu z przyprawami tworzy intensywną "marynatę", która doskonale podkreśla leśny smak borowików. Taki przetwór świetnie sprawdzi się jako przekąska, dodatek do mięs, a także składnik sałatek i dań na zimno.

Składniki:

1 kg świeżych prawdziwków,

1 litr wody,

1 szklanka octu 10%,

2 łyżki cukru,

1 łyżka soli,

5 ziaren ziela angielskiego,

3 liście laurowe,

10 ziaren czarnego pieprzu,

1 cebula (opcjonalnie),

2-3 ząbki czosnku (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Oczyść prawdziwki miękką szczoteczką ze wszystkich zanieczyszczeń, a następnie dokładnie je umyj. Jeśli są duże, pokrój je na mniejsze kawałki. Mniejsze grzyby możesz zostawić w całości. W dużym garnku zagotuj wodę i wrzuć do niej grzyby. Gotuj przez około 10-15 minut, aż staną się miękkie. Odcedź i odstaw. W osobnym garnku zagotuj litr wody z octem, cukrem, solą, zielem angielskim, liśćmi laurowymi i ziarnami pieprzu. Gotuj na małym ogniu przez 5 minut, aby smaki się połączyły. Jeśli używasz cebuli lub czosnku, pokrój je na plasterki i dodaj do zalewy jeszcze w trakcie gotowania. Do wyparzonych słoików włóż prawdziwki, a następnie zalej je gorącą zalewą octową, tak aby grzyby były całkowicie przykryte. Słoiki dokładnie zakręć. Włóż zamknięte słoiki do garnka wyłożonego ściereczką i zapasteryzuj.

fot. Prawdziwki marynowane w occie/Adobe Stock, New Africa

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 03.11.2019.

