Chyba nie istnieją osoby, które nie lubią frytek. Jeśli nie chcesz tych klasycznych, ziemniaczanych, sięgnij po wersję z dyni - to zdrowsza alternatywa, którą możesz przygotować na wiele pysznych sposobów. Zamiast dyni możesz wykorzystać też batata albo korzeń selera.

Reklama

Spis treści:

Najlepszym wyborem do przygotowania frytek jest dynia odmiany Hokkaido. Jest ona ceniona za swoją zwartą konsystencję, która sprawia, że frytki są chrupiące na zewnątrz, a miękkie w środku. Dodatkowo, jej skórka jest jadalna i na tyle delikatna, że nie trzeba jej obierać, co oszczędza czas i pozwala zachować więcej wartości odżywczych. Oprócz tego skórka będzie ciekawym elementem gotowych frytek.

Innymi popularnymi odmianami, idealnymi do przygotowania frytek, są dynia piżmowa, która ma nieco słodszy smak, oraz dynia zwyczajna, która również sprawdzi się w kuchni, choć jej miąższ jest mniej zwarty i bardziej wodnisty, co może wpłynąć na konsystencję frytek.

Frytki z dyni najczęściej robi się w piekarniku, choć popularny jest także air fryer lub standardowa frytkownica. Najważniejsze jest dokładne odsączenie dyni, aby nie frytki nie były zbyt soczyste.

Składniki:

kawałek dyni (waga ok. 1.5 kg),

2 łyżeczki skrobi ziemniaczanej,

2 łyżki oliwy z oliwek,

1/2 łyżeczki soli,

1/2 łyżeczki pieprzu kajeńskiego,

cynamon (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Ostrym nożem pokrój dynię. Frytki z dyni mogą być krótsze lub dłuższe, ale powinny mieć kształt słupków. Usuń przy okazji skórę oraz gniazda nasienne. Frytki odstaw na ok. 15 minut, a następnie delikatnie odsącz z nich wodę przy pomocy ręcznika papierowego. Kawałki dyni posyp następnie skrobią ziemniaczaną i dokładnie, ale delikatnie wymieszaj. Piekarnik rozgrzej do 220 stopni C, a w tym czasie dyniowe frytki wysyp na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Pamiętaj, by nie stykały się ze sobą. Frytki z dyni piecz 10-15 minut. Na ostatnie 5-7 minut włącz termoobieg, aby skórka mocniej się przypiekła i była chrupiąca. Gotowe, jeszcze ciepłe frytki wymieszaj dokładnie z przyprawami.

fot. Frytki z dyni z piekarnika/Adobe Stock, geshas

Frytki z dyni to zdrowsza alternatywa dla klasycznych frytek ziemniaczanych, głównie ze względu na ich niższą kaloryczność oraz bogactwo składników odżywczych. Dynia zawiera duże ilości błonnika, co sprzyja utrzymaniu prawidłowej pracy układu trawiennego. Ponadto, jest bogata w witaminę A (beta-karoten), która wspomaga wzrok i odporność, a także witaminy C i E oraz minerały takie jak potas i magnez.

Frytki z dyni mają również niższy indeks glikemiczny, co sprawia, że są bardziej odpowiednie dla osób z problemami z cukrem we krwi.

Frytki z dyni można wzbogacić różnymi dodatkami, które podkreślą ich naturalny, słodkawy smak. Doskonałym wyborem są sosy, np. dip jogurtowy z czosnkiem i ziołami, klasyczny ketchup, czy pikantny dip na bazie musztardy.

Świetnie sprawdzą się również przyprawy takie jak tymianek, rozmaryn, czosnek granulowany, chili czy cynamon, które nadadzą frytkom charakterystyczny aromat. Można też podać je z parmezanem lub innymi twardymi, startymi serami (grana padano, peccorino). Świetnie sprawdzi się także roztopiony cheddar lub ser raclette.

Frytki z dyni doskonale komponują się z lekkimi sałatkami lub pieczonymi warzywami, tworzy z nimi zdrowy, pełnowartościowy posiłek.

Jeśli chcesz przygotować frytki, które będą chrupiące na zewnątrz, ale miękkie w środku, musisz znać kilka ważnych zasad i ciekawych tricków. Przede wszystkim zadbaj o maksymalne możliwe odsączenie dyni. Jeśli będzie mieć za dużo wody, będzie bardziej soczysta i nie przypiecze się odpowiednio.

Najlepsza do chrupiących frytek jest dynia Hokkaido, ponieważ ma twardszy miąższ i mniej wody niż inne odmiany Pamiętaj też, że chrupiącą skórkę uzyskasz w dużej temperaturze, a więc wstaw frytki do mocno nagrzanego piekarnika lub bardzo gorącego oleju.

Dynię należy pokroić na cienkie paski o równej grubości. Zbyt grube kawałki będą miękkie w środku, a zbyt cienkie mogą się przypalić. Można też delikatnie oprószyć kawałki mąką ziemniaczaną lub kukurydzianą, co pomoże w uzyskaniu chrupiącej skórki.

Jeśli pieczesz je w piekarniku, pamiętaj o ustawieniu termoobiegu pod koniec pieczenia. Dzięki temu skórka będzie rumiana i chrupiąca. W taki sam sposób może piec też inne warzywa czy ziemniaczki.

fot. Frytki z dyni: porady i wskazówki/Adobe Stock, Brent Hofacker

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 06.10.2020.

Reklama

Zobacz więcej przepisów z dynią w roli głównej:

Ciasteczka dyniowe z czekoladą

Pasta z dyni na kanapki

Kompot z dyni - przepis

Zupa z dyni na 7 sposobów

Pumpkin Spice Latte

Nalewka z dyni

Zupa z dyni Magdy Gessler

Przetwory z dyni