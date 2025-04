Jak przygotować marynowane dynie w occie według przepisu siostry Anastazji? To bardzo proste! Wystarczy tylko kilka składników i czysty, odpowiednio przygotowany słoik - możesz go np. wyparzyć w zmywarce. Dynie w occie możesz przechowywać nawet do 6 miesięcy.

Do przygotowania dyni marynowanej według przepisu siostry Anastazji najlepiej sprawdzi się ocet winny. Do słoika możesz dodać posiekany imbir, gwiazdki anyżu albo goździki. Możesz dowolnie modyfikować ilość cukru, w zależności od tego, jaki finalnie smak chcesz uzyskać.

Składniki:

1,5 kg dyni,

250 ml wody,

200 g cukru,

sok z dużej cytryny,

250 ml octu winnego,

płaska łyżeczka soli,

pół łyżeczki mielonego imbiru.

Sposób przygotowania:

Dynię obierz, wydrąż miąższ i pokrój w grubą kostkę. Polej sokiem z cytryny i odstaw na chwilę. W dużym rondelku zagotuj wodę z cukrem, dodaj ocet, imbir i sól. Gotuj na bardzo małym ogniu przez ok. 5-7 minut. Dynię przełóż do wyparzonych, czystych słoików, a następnie zalej gorącą zalewą. Szczelnie zakręć dynię w occie Anastazji i zapasteryzuj.

fot. Dynia w occie siostry Anastazji/Adobe Stock, Victoria Kondysenko

Dynia marynowana jest świetnym dodatkiem do dań mięsnych. Bardzo lubi towarzystwo drobiu oraz dziczyzny. Może być także składnikiem sosów. Pasuje do makaronów, kasz oraz ryżu. Marynowane dynie sprawdzą się także jako dodatek do sałatek albo jako samodzielna przekąska.

Możesz podać je z wyskokowymi napojami albo wykorzystać jako zdrową przegryzkę podczas spotkania ze znajomymi.

Dynie musisz bardzo dobrze zabezpieczyć przed rozszczelnianiem słoików. Możesz wykorzystać patent na pasteryzację w piekarniku albo zrobić to w tradycyjny sposób - gotując słoiki postawione na głowach przez minimum 20 minut.

Odpowiednio zabezpieczone słoiki możesz przechowywać w ciemnym i suchym miejscu przez 3-6 miesięcy.

