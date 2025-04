Marynowane opieńki w occie: ten przepis nie może się nie udać. Przygotuj te pyszne opieńki do słoika i zachowaj smak jesieni

Marynowane opieńki w occie to pyszny przepis na to, aby zachować jesienny smak grzybów na dłużej. Zalewa octowa sprawdzi się najlepiej, bo nie tylko nada grzybom charakterystycznej kwasowości, ale sprawi, że marynowane opieńki będą idealnym dodatkiem do dań głównych, sałatek czy samodzielną przekąską. Zobacz, jak marynować opieńki.