Grzybki marynowane możesz przygotować niemal ze wszystkich popularnych gatunków występujących w Polsce. Świetnie nadają się do tego borowiki, podgrzybki, opieńki, kurki i maślaki. Doskonale smakują także gąski w occie lub zalewie solnej. Oto ciekawe pomysły na marynowane grzybki na 3 sposoby

Do marynowania najlepiej nadają się grzyby o zwartej strukturze i intensywnym smaku, które dobrze zachowują swój kształt po obróbce. Wybieraj zdrowe i małe grzybki - te większe mogą się nie sprawdzić nie ze względu na smak, ale dlatego, że wówczas w jednym słoiku zmieści się tylko kilka sztuk.

Mięsiste, zwarte grzyby lepiej znoszą obróbkę cieplną i marynowanie, dlatego unikaj również zbyt miękkich gatunków. Oczywiście grzyby powinny być świeże, bez śladów pleśni, uszkodzeń ani robaczywości.

Grzyby, które idealnie nadają się do marynowania, to:

borowiki : to jedne z najbardziej cenionych grzybów do marynowania. Mają zwartą strukturę i delikatny, orzechowy smak. Po marynowaniu pozostają jędrne, co czyni je prawdziwym rarytasem na stole.

: to jedne z najbardziej cenionych grzybów do marynowania. Mają zwartą strukturę i delikatny, orzechowy smak. Po marynowaniu pozostają jędrne, co czyni je prawdziwym rarytasem na stole. podgrzybki : szczególnie te o ciemnobrązowych kapeluszach. Mają wyrazisty smak i dobrze zachowują swoją konsystencję po marynowaniu. Marynowane podgrzybki są doskonałe zarówno na zimno, jak i jako dodatek do różnych dań.

: szczególnie te o ciemnobrązowych kapeluszach. Mają wyrazisty smak i dobrze zachowują swoją konsystencję po marynowaniu. Marynowane podgrzybki są doskonałe zarówno na zimno, jak i jako dodatek do różnych dań. maślaki : to grzyby o miękkiej strukturze, które świetnie pochłaniają smaki zalewy. Należy jednak pamiętać o wcześniejszym zdjęciu śliskiej skórki z kapelusza, aby uniknąć nieprzyjemnej konsystencji.

: to grzyby o miękkiej strukturze, które świetnie pochłaniają smaki zalewy. Należy jednak pamiętać o wcześniejszym zdjęciu śliskiej skórki z kapelusza, aby uniknąć nieprzyjemnej konsystencji. kurki : grzyby o charakterystycznym, lekko pieprznym smaku i chrupiącej strukturze. Świetnie nadają się do marynowania, a ich złoty kolor to kulinarny rarytas.

: grzyby o charakterystycznym, lekko pieprznym smaku i chrupiącej strukturze. Świetnie nadają się do marynowania, a ich złoty kolor to kulinarny rarytas. opieńki : mają delikatny, słodkawy smak i są chętnie wybierane do marynowania ze względu na swój drobny, estetyczny wygląd. Po marynowaniu zachowują przyjemną jędrność.

: mają delikatny, słodkawy smak i są chętnie wybierane do marynowania ze względu na swój drobny, estetyczny wygląd. Po marynowaniu zachowują przyjemną jędrność. gąski : zwłaszcza gąska zielonka i gąska niekształtna. Świetnie nadają się do marynowania. Mają wyrazisty smak, który doskonale komponuje się z kwaśną zalewą.

: zwłaszcza gąska zielonka i gąska niekształtna. Świetnie nadają się do marynowania. Mają wyrazisty smak, który doskonale komponuje się z kwaśną zalewą. pieczarki: choć najczęściej spotykane w sklepach, a nie lasach czy łąkach, również świetnie nadają się do marynowania. Ich delikatny smak dobrze współgra z octem i przyprawami, a ich konsystencja pozostaje przyjemnie jędrna.

Klasyczne grzyby marynowane mają doskonały smak, a dzięki zalewie octowej są lekko kwaskowate. Świetnie smakują jako samodzielna przekąska, ale możesz je wykorzystać także jako dodatek do obiadu lub położyć na gorącym toście.

Marynowanie grzybów to jedna z najstarszych metod konserwacji żywności, która polega na zanurzeniu ich w kwaśnej zalewie na bazie octu. Kwaśne środowisko nie tylko zapobiega rozwojowi bakterii i pleśni, ale również zachowuje smak i strukturę grzybów przez wiele miesięcy. To doskonały sposób na zatrzymanie smaku jesieni na dłużej.

Składniki:

1 kg grzybów leśnych,

po 1 szklance 10-proc. octu i wody,

3 liście laurowe,

po 4 łyżeczki soli i cukru,

kilka drobnych cebulek,

1-2 łyżki ziaren gorczycy.

Sposób przygotowania:

Grzyby przebierz, oczyść i opłucz pod bieżącą wodą. Odetnij ogonki, kapelusze wrzuć na wrzątek z dodatkiem łyżki soli. Gotuj 20 min, po 10 min wrzuć cebulki, grzyby wyjmij, osącz. Przełóż do wcześniej wyparzonych słoików, najlepiej niedużych, żeby szybko zużyć, ostudź. Wodę zagotuj w niewielkim rondelku z octem cukrem i resztą soli oraz przyprawami. Gotuj dosłownie 2-3 minuty, a następnie ostudź i zalej grzyby. Do każdego słoika wrzuć cebulki i ziarna gorczycy. Zakręć słoiki, odstaw w chłodne miejsce.

fot. Grzyby marynowane w occie/Adobe Stock, Maria

Jeśli wolisz marynowanie bez octu, wykorzystaj ten przepis na marynowane grzyby w solance. Świetnie sprawdzą się jako imprezowa przekąska. Przy pomocy tej zalewy możesz przygotować także kiszone grzyby. Marynaty bez octu charakteryzują się subtelniejszym smakiem, który lepiej wydobywa naturalne walory grzybów.

Zamiast octu, do konserwacji można użyć innych naturalnych składników: najczęściej stosuje się sól, cukier, przyprawy oraz naturalne kwasy zawarte w soku z cytryny lub fermentowanych produktach, takich jak kapusta kiszona. Taka forma marynaty jest łagodniejsza dla układu pokarmowego, co czyni ją atrakcyjną dla osób, które unikają kwaśnych potraw.

Grzyby marynowane bez octu mogą być również korzystniejsze dla osób cierpiących na dolegliwości żołądkowe, refluks lub nadwrażliwość na ocet. Sprawdź ten podstawowy przepis krok po kroku.

Składniki:

2 kilogramy podgrzybków lub maślaków,

2 łyżki soli,

ziele angielskie,

liść laurowy,

cebula biała lub czerwona.

Sposób przygotowania:

Grzyby dokładnie oczyść z piasku, mchu oraz innych pozostałości (najlepiej przy pomocy miękkiej szczoteczki). Dokładnie pokrój na mniejsze kawałki. Opłucz pod bieżącą wodą, odcedź na sitku i przełóż na ręcznik papierowy. Cebule obierz i pokrój w piórka. Wyparz słoiki i przełóż do nich grzyby. Zalej letnią wodą, a następnie dodaj cebulę, ziele angielskie i liść laurowy. Nie trzeba obgotowywać grzybów. Zakręć pokrywki i włóż do garnka z wodą i gotuj na wolnym ogniu przez 30 minut. Zawekowane słoiki gotuj ponownie kolejnego dnia w ten sam sposób i ułóż do góry dnem.

fot. Marynowane grzyby bez octu/Adobe Stock, New Africa

Przepisy na marynowane grzyby zazwyczaj zawierają cebulę, która puszcza soki i sprawia, że zalewa jest bardziej ciągnąca. Jeśli chcesz, możesz z niej zrezygnować i przygotować pyszną zalewę na bazie wody.

Cebula, mimo swoich walorów smakowych, może szybciej psuć się w słoikach, szczególnie jeśli nie jest odpowiednio przetworzona. Marynowanie bez cebuli może zwiększyć trwałość przetworów, co jest szczególnie ważne, gdy chcemy zachować grzyby na dłuższy czas.

Dodatkowo w tej wersji są lżejsze i mniej obciążające dla układu pokarmowego, co jest ważne dla osób z wrażliwym żołądkiem. Cebula, mimo wielu zalet, może być ciężkostrawna.

Składniki:

kilogram dowolnych grzybów,

liście laurowe,

ziele angielskie,

pieprz czarny,

2 papryczki chili,

ziarna kolendry.

Sposób przygotowania:

Grzyby oczyść i pokrój na mniejsze kawałki. Przełóż na sitko i umyj pod bieżącą wodą. Wysyp na ręcznik papierowy i pozostaw do przeschnięcia. Wsyp do słoika i zalej letnią wodą. Dodaj kolendrę, liść laurowy, pieprz oraz posiekaną wcześniej papryczkę chili. Zakręć dokładnie przykrywkę i wstaw do garnka. Gotuj na wolnym ogniu przez 30 minut i wyciągnij. Na drugi dzień powtórz czynność, aby szczelnie zawekować zawartość.

fot. Marynowane grzyby bez cebuli/Adobe Stock, Сергей Байбак

Jeśli jednak jesteś fanką klasycznej octowej zalewy, skorzystaj z tego uniwersalnego przepisu. Właściwie przygotowana zalewa octowa może sprawić, że marynowane grzyby będą prawdziwą ucztą dla podniebienia. Jest to podstawowa wersja na zalewę, którą można dowolnie modyfikować, dodając swoje ulubione przyprawy.

Składniki:

litr wody,

250 ml octu spirytusowego (można użyć również octu jabłkowego dla łagodniejszego smaku),

2 łyżki soli gruboziarnistej,

2 łyżki cukru,

3-4 ząbki czosnku,

3-4 liście laurowe,

łyżeczka ziaren gorczycy,

łyżeczka ziaren pieprzu,

2-3 ziarna ziela angielskiego,

opcjonalnie: świeże zioła (np. tymianek, rozmaryn, estragon).

Sposób przygotowania:

Dokładnie umyj grzyby i usuń ewentualne resztki ziemi. Ugotuj je w osolonej wodzie przez 5-10 minut, aby zmiękły i straciły surowość. W dużym garnku wymieszaj wodę, ocet, sól i cukier. Doprowadź do wrzenia, a następnie gotuj przez 5 minut, aby sól i cukier się rozpuściły. Dodaj przyprawy (posiekany czosnek, liście laurowe, gorczycę, pieprz, ziele angielskie) oraz ewentualne świeże zioła. Ugotowane grzyby układaj w wyparzonych słoikach, pozostawiając nieco miejsca u góry. Zalej gorącą zalewą, tak aby całkowicie pokryła grzyby. Upewnij się, że przyprawy są równomiernie rozmieszczone. Szczelnie zamknij słoiki i umieść je w dużym garnku z wodą. Pasteryzuj słoiki przez około 10-15 minut, aby zapewnić ich długą trwałość. Po tym czasie, ostrożnie wyjmij słoiki z wody i pozostaw do ostygnięcia w chłodnym miejscu. Przed spożyciem najlepiej jest pozwolić grzybom odpocząć w zalewie przez co najmniej 2-3 tygodnie, aby smaki mogły się dobrze przegryźć.

Po zakończeniu procesu pasteryzacji, słoiki z marynowanymi grzybami powinny być przechowywane w chłodnym i ciemnym miejscu. Optymalne warunki to temperatura od 10°C do 20°C. Unikaj miejsc narażonych na bezpośrednie działanie słońca i wysokie temperatury, ponieważ mogą one wpływać na jakość marynaty i przyspieszać psucie się grzybów. Po otwarciu słoiczka przechowuj go w lodówce, gdzie może spędzić kilka tygodni.

Po otwarciu słoika, zawsze sprawdzaj, czy wieczko jest dobrze zamknięte, a zalewa pokrywa grzyby w całości. Brak szczelności może prowadzić do szybszego psucia się i rozwoju pleśni. Jeśli zauważysz jakiekolwiek podejrzane rzeczy, takie jak zmętnienie zalewy, nieprzyjemny zapach czy pleśń, wyrzuć cały słoiczek.

Warto także opisać słoiki datą ich przygotowania, aby śledzić, jak długo były przechowywane. Pomocne może być również zapisanie rodzaju grzybów i przypraw użytych w marynacie. To ułatwi późniejsze zarządzanie zapasami.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 09.10.2019

