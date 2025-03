Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

2 kg dyni,

300 g cukru,

1 pomarańcza,

3/4 szklanki wody,

1 łyżeczka cynamonu,

1 opakowanie żel-fixu,

sok z 1 cytryny.

Przygotowanie:

Dynię obierz, wydrąż pestki. Powinno być ok. kilogram miąższu. Zetrzyj go na tarce lub pokrój w drobną kostkę. Przełóż dynię do garnka, dodaj wodę i zagotuj. Gotuj około 30 minut, aż będzie miękka. Dodaj sok z cytryny, pomarańczy (razem z otartą skórką), cynamon i zmiksuj na gładką masę. Dodaj cukier, żel-fix i duś na małym ogniu przez kolejne pół godziny. Gorący dżem z dyni przełóż do wyparzonych słoików i pasteryzuj przez 20 minut. Wariant: Jeśli dbasz o linię, możesz zmniejszyć ilość cukru nawet o połowę albo użyć erytrolu.

fot. Dżem z dyni: przepis/Adobe Stock, pavelkant

Dżem z dyni z galaretką pomarańczową

Dżem z dyni to niezaprzeczalnie jesienny must have. Jego słodki smak przełamany korzennymi przyprawami to idealny dodatek do ciasta drożdżowego i świeżego pieczywa. Możesz jednak zamienić żel-fix i pomarańcze na gotowy proszek galaretkowy. Ten wariant to jeszcze szybszy sposób na przygotowanie pysznego dżemu.

Pozostałe składniki będą takie same, jak w klasycznym przepisie. Zamiast żel-fixu oraz pomarańczy przygotuj 2 opakowania galaretki pomarańczowe, a także dodaj sok wyciśnięty z jednej lub dwóch owoców.

Sposób przygotowania:

Dynię obierz i pokrój w drobną kostkę. Włóż ją do garnka, dodaj wodę i gotuj na małym ogniu przez około 20-30 minut, aż dynia zmięknie. Co jakiś czas mieszaj, aby nie przywierała do dna.

Gdy dynia będzie miękka, zblenduj ją na gładką masę. Następnie dodaj cukier i sok z pomarańczy. Gotuj na małym ogniu przez około 15 minut, mieszając.

Do gorącej masy dyniowej wsyp galaretkę pomarańczową (proszek) i dokładnie wymieszaj, aż się rozpuści. Gotuj jeszcze przez około 5 minut, aby składniki się połączyły. Gorący dżem przełóż do wyparzonych słoików, zakręć i postaw do góry dnem na kilka godzin, aż ostygną i się zawekują.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 20.08.2020.

